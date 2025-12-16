JNE responde a Alfredo Barnechea: expresiones no coinciden con principios democráticos, afirman

JNE anula las Elecciones primarias de Acción Popular por “vicios sustanciales”y lo deja fuera de las Elecciones 2026. Foto: Composición Infobae Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se refirió a las declaraciones de Alfredo Barnechea. Yessica Clavijo, secretaria general de la entidad, afirmó que las expresiones que atentan y amenacen a las instituciones no coinciden “con principios democráticos, con el respeto a la democracia”. “Debe haber un respeto efectivamente al pronunciamiento que tengan los organismos electorales”, remarcó la vocera a RPP.

Como se recuerda, el ahora excandidato presidencial mandó un mensaje al JNE, luego de que se decidiera anual las elecciones primarias del partido por irregularidades en el proceso.

“Quiero decirles a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones que no saben con quién se están enfrentando, que los vamos a perseguir en todas las instancias. Vamos a averiguar todo sobre ellos. Lavado de activos, todas las sinvergüencerías que tienen porque se han portado de una manera ilegal excluyendo a un partido histórico y no vamos a aceptar esto.”, dijo entonces.

¿Qué pasó con Acción Popular?

Sobre lo que sucedió para que Acción Popular quedara fuera de carrera en las elecciones del 2026, Clavijo explicó que en los procesos electores es importante la conformación del padrón de afiliados que elegirán a los delegados.

La JNE encontró inconsistencias en el material que iba a ser usado en el domingo 7 de diciembre, fecha en que los delegados tenían que escoger a los candidatos a la Presidencia, a la cámara de Diputados, Senadores y Parlamento Andino.

“No coincidieron, en aquel momento, la relación de delegados que, de acuerdo a la información que tenía el Jurado Nacional de Elecciones, habían sido elegidos el día treinta de noviembre. Es así que se informó oportunamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Finalmente, el domingo 7 acudieron a votar delegados que no habían sido elegidos, como menciono. Estuvieron distribuidos en las seis mesas que conformaron, es decir, se viciaron el total de las mesas al incluirse personas que no fueron electas el día 30 de noviembre”, explicó.

Baerneachea pide disculpas

Alfredo Barnechea se disculpó públicamente luego de afirmar que iba a investigar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. “Estaba en el parto de mi hija, me sacaron de medio de eso a hacer una declaración. O sea, que no estaba yo en mi momento de mayor lucidez. Ni recuerdo lo que dije, pero pareciera ser que me excedí en algunos adjetivos y que pueden haber aparecido ofensivos”, acotó.

Previamente, Acción Popular había expresado su rechazo ante la decisión del JNE que los deja fuera del proceso electoral de 2026. La organización política publicó un comunicado donde calificó la medida como ilegal y arbitraria, y exigió su inmediata revisión.

En el pronunciamiento, advierten sobre el impacto de la resolución en la pluralidad democrática y la participación política, ya que impide que uno de los partidos tradicionales del país compita en los comicios venideros. La agrupación sostiene que la medida representa un precedente negativo para el sistema político peruano y puede afectar a otras organizaciones.

Los representantes legales del partido anunciaron que presentarán recursos de apelación y agotarán todas las instancias legales disponibles en el ámbito electoral y constitucional. Aseguraron que persistirán en su defensa y convocaron a sus bases a mantener la unidad y la calma frente a la adversidad.