Invierno será la estación de mayor riesgo para la gripe H3N2 en el Perú, advierte el Ministerio de Salud

El invierno, es decir entre los meses junio a septiembre, se perfila como un periodo de especial atención para la salud pública en el Perú. El aumento de las infecciones respiratorias durante los meses de frío vuelve a colocar a la influenza en el centro del debate sanitario, sobre todo tras la confirmación de la circulación de una nueva variante en el país. Las autoridades advierten que el escenario requiere información clara y prevención constante, sin generar alarma innecesaria.

La confirmación de casos de influenza A (H3N2), subclado K, reabre la discusión sobre la preparación del sistema de salud frente a enfermedades respiratorias estacionales. El Ministerio de Salud (Minsa) remarca que la detección temprana permite responder con medidas oportunas, en especial para los grupos más expuestos.

Desde el sector sanitario se insiste en que la aparición de esta variante no implica un escenario de emergencia global ni un desborde inminente de contagios. Sin embargo, la cercanía del invierno obliga a reforzar la vigilancia, la vacunación y las recomendaciones dirigidas a la población, con énfasis en niños pequeños y adultos mayores.

Vigilancia epidemiológica y detección temprana

El Minsa confirmó este lunes dos casos de influenza A (H3N2), subclado K, tras identificar la circulación de la variante mediante su sistema de vigilancia epidemiológica. La institución subrayó que el riesgo de una epidemia en el país se considera bajo y descartó un escenario de pandemia, pese a la preocupación internacional.

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), explicó que la identificación de los casos refleja el funcionamiento del sistema de monitoreo. “Este nuevo subclado de influenza ha circulado desde agosto y se detectó primero entre Estados Unidos y Australia, llegando ya a más de 32 países. En la región, Perú y Costa Rica son los primeros en reportarlo”, afirmó durante una conferencia de prensa.

Los casos confirmados corresponden a dos menores de edad. Según la información oficial, un niño de un año recibió atención en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que otro de ocho años permaneció hospitalizado en el Hospital Nacional y Policlínico. Ambos pacientes ya recibieron el alta médica y continúan bajo seguimiento epidemiológico.

Riesgos estacionales y circulación del virus

Las autoridades sanitarias advierten que la circulación de virus respiratorios suele intensificarse durante el invierno. Munayco indicó que la presencia del subclado K no resulta inesperada. “Este virus viene circulando ya desde agosto y lo más probable es que ya haya ingresado al país”, señaló, al tiempo que destacó que otros países también identifican casos de manera progresiva.

El Minsa emitió una alerta sanitaria preventiva vinculada al aumento de desplazamientos de personas y a la coexistencia de brotes de distintas enfermedades en la región y en otros continentes. Desde el sector salud se mencionan reportes de sarampión en países como México, Bolivia y Canadá, así como episodios de influenza aviar de alta patogenicidad en Europa, factores que elevan la necesidad de control fronterizo y seguimiento clínico.

La estrategia de vacunación se mantiene como uno de los ejes principales de prevención. Munayco explicó que la campaña prioriza a los grupos de alto riesgo. “La vacunación está enfocada principalmente a los grupos de alto riesgo, principalmente los niños menores de cinco años y los adultos mayores”, precisó.

El funcionario recordó que la inmunización contra la influenza se aplica cada año y no de manera acumulativa. “Es importante también hacerle recordar a la población que cada año es una vacuna”, señaló. Durante el mes de abril, el Minsa vacunó a más de seis millones y medio de personas consideradas vulnerables, cifra que, según la autoridad, reduce el riesgo de cuadros severos durante el invierno. El ministerio prevé una nueva vacuna para el próximo año, con distribución previa a la temporada de mayor incidencia.

Medidas preventivas y uso de mascarillas

Ante la consulta sobre la posibilidad de ampliar el uso obligatorio de mascarillas, el Minsa aclaró que la recomendación principal se dirige a personas con síntomas respiratorios. Munayco indicó que se refuerza el uso de mascarillas en establecimientos de salud y en quienes presentan cuadros infecciosos.

“Lo que se recomienda principalmente son las medidas de protección contra las infecciones respiratorias, que ya conocemos”, afirmó. Entre ellas mencionó el uso de mascarilla en caso de síntomas, el lavado frecuente de manos, la higiene al toser y la ventilación de espacios cerrados.

El CDC Perú también recordó la importancia de identificar signos de alarma, sobre todo en población vulnerable. Munayco enfatizó que la mayoría de infecciones respiratorias se resuelve sin complicaciones, aunque existen situaciones que requieren atención inmediata. “Si tienen un niño pequeño que no quiere comer, que está con dificultad respiratoria, que está con fiebre, que está somnoliento, inmediatamente hay que llevarlo al establecimiento de salud”, advirtió.

La misma recomendación se extiende a los adultos mayores que presentan dificultad respiratoria, fiebre o decaimiento marcado. Para el Minsa, la información y la prevención resultan claves frente a un invierno que concentra el mayor riesgo de circulación de la influenza H3N2 y otras infecciones respiratorias.