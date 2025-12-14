Perú

Transportistas gastan hasta S/ 3 mil para blindar sus buses y protegerse de sicarios y extorsionadores

Frente a posibles ataques, la empresa de transporte VIPUSA invirtió miles de soles para acondicionar medidas de protección en aproximadamente el 70 % de los vehículos de su flota. Sus conductores ahora también utilizan chalecos antibalas

Ante la creciente ola de ataques por extorsión, los choferes de transporte público han decidido blindar sus buses con placas de metal para proteger sus vidas. Conozca la cruda realidad que enfrentan día a día en las peligrosas rutas. (Video: Latina)

El incremento de la extorsión contra empresas de transporte público en Lima Norte ha causado que los transportistas gasten entre S/ 2.000 y S/ 3.000 para blindar cada vehículo de su flota con el fin de protegerse de posibles ataques de extorsionadores y sicarios.

En el caso de la empresa VIPUSA, los transportistas ya indicaron que han blindado aproximadamente al 70% de su flota de buses con placas metálicas en puertas y ventanas, cabinas cerradas y la utilización obligatoria de chalecos antibalas por parte de los conductores.

Las cabinas selladas en los buses de VIPUSA se instalaron como refuerzos de los puntos vulnerables de los buses y se incluye el bloqueo de los accesos para evitar asaltos, según información de Panamericana. Además, los choferes y cobradores de la empresa ya utilizan chalecos antibalas como parte de su uniforme diario en un intento de proteger sus vidas en medio de una crisis de inseguridad que ha afectado a este sector en particular.

Un conductor de VIPUSA indicó que su trabajo lo deja expuesto ante los riesgos de ser atacado por criminales y afirmó ante Latina Noticias que “nuestra vida depende de un hilo acá en el transporte público”.

Buses de la empresa VIPUSA
Buses de la empresa VIPUSA tienen instaladas placas de metal para blindar las unidades y proteger a los choferes ante posibles ataques de extorsionadores y sicarios. (Foto: Composición - Infobae/Latina)

Pasajeros preocupados por crisis de inseguridad

Aunque los conductores y cobradores de empresas de transporte público son las víctimas directas de la extorsión, los pasajeros también son un grupo afectado, pues cualquier usuario puede ser alcanzado por una bala perdida.

Frente a la ola de asaltos y asesinatos, la empresa también ha destinado parte de su presupuesto a la protección de quienes viajan en sus unidades. Esto, pues las ventanas traseras de los buses también cuentan con placas de metal para blindar a los vehículos.

Sin embargo, la inversión en la seguridad también podría tener una consecuencia directa para los bolsillos de los pasajeros. Aunque VIPUSA asumió los gastos de seguridad sin trasladarlos al precio del pasaje, hasta el momento no se descarta que en el futuro se incremente la tarifa de los pasajes. Por ahora, la decisión de conservar la tarifa responde al deseo de no perjudicar a los pasajeros, aunque la sostenibilidad de la medida dependerá de cómo evolucione la situación de inseguridad en el sector.

Transportistas con chalecos antibalas

Uno de los conductores de VIPUSA relató a Latina Noticias que el uso constante de chalecos antibalas y placas metálicas genera incomodidad, sobre todo en verano, por lo que se ha tenido que adaptar la vestimenta de los empleados. La transformación de los vehículos modificó las rutinas cotidianas, que ahora requieren máxima atención al entorno y al tráfico desde las cabinas selladas, según indicó Panamericana.

Transporte urbano en alerta: conductores
Transporte urbano en alerta: conductores trabajan entre placas de metal y chalecos antibalas | Captura BDP

Ante la gravedad de la crisis de seguridad, VIPUSA solicitó a las autoridades policiales mayor flexibilidad al aplicar normas como la prohibición de lunas polarizadas. “El objetivo no es evadir la ley, sino defender la vida tanto de los choferes como del público”, comunicó la empresa.

La vida diaria de quienes dependen del transporte público en Lima Norte está marcada por el miedo y la tensión. Conductores y pasajeros enfrentan cada jornada bajo la incertidumbre de una amenaza constante, conviviendo con una sensación permanente de peligro.

ATU no descarta uso de chalecos antibalas

Ante el incremento de amenazas, extorsiones y ataques armados contra transportistas en distintas regiones del país, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, señaló que la institución está dispuesta a adoptar medidas excepcionales si la Policía Nacional del Perú (PNP) lo considera necesario. Entre ellas, no descartó que los conductores puedan utilizar chalecos antibalas como parte de su equipamiento de seguridad.

Crecen ataques a choferes: ATU
Crecen ataques a choferes: ATU deja abierta opción de exigir chalecos antibalas.

En entrevista con Exitosa, Hernández remarcó que la violencia contra operadores del transporte público no ha disminuido significativamente, incluso bajo el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Por ello, indicó que la ATU seguirá todas las recomendaciones de la PNP para resguardar la integridad de los trabajadores que continúan siendo blanco de sicarios y extorsionadores.

Nosotros estamos siguiendo sus recomendaciones en estos temas y apoyando la labor en favor de la seguridad de cada uno de nuestros operadores”, afirmó. Añadió que, si la PNP dispone el uso obligatorio de chalecos, la entidad respaldará la medida. “Tomaremos todas las medidas que quienes dominan este tema nos indiquen. Siempre ponemos el hombro”, sostuvo.

