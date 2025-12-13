Cursos gratis de Diseño Gráfico, Gestión Pública, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Estas iniciativas buscan mejorar las habilidades profesionales de los residentes de Puente Piedra - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Puente Piedra anuncia el inicio de un nuevo ciclo de cursos virtuales gratuitos, dirigidos a quienes buscan mejorar sus competencias y aumentar sus oportunidades en el mundo laboral. Esta propuesta está enfocada tanto en jóvenes como adultos, y pone especial énfasis en áreas de alta demanda actual y futura.

En coordinación con el Instituto Peruano de Negocios, el programa dará inicio este lunes 15 de diciembre y ofrecerá capacitaciones nocturnas, ideales para quienes estudian o trabajan durante el día. Las jornadas se impartirán a través de la plataforma Zoom.

Los participantes deberán registrarse adecuadamente a través del cuestionario publicado por la entidad edil (LINK) y elegir el curso de su preferencia.

Esta iniciativa es importante porque brinda acceso gratuito a formación técnica de calidad - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

Cursos disponibles y detalles

Administración y Gestión Pública (actualización 2026 ): Se impartirá de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones dedicadas a las pautas y tendencias más recientes en la gestión estatal.

Diseño Gráfico: Adobe Illustrator : Se dictará de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones destinadas a explorar las herramientas digitales y recursos creativos esenciales en el diseño actual.

Asistente de Administración y Recursos Humanos : Se realizará de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones para abordar la gestión organizacional y los procesos de selección, capacitación y manejo de personal.

Auxiliar de Importaciones : Se ofrecerá de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones enfocadas en el proceso logístico, documentación y normativas para el comercio internacional.

Prevencionista de Riesgos Laborales : Se dictará de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones orientadas a los principios de seguridad y salud en el ambiente de trabajo.

SSOMA (actualización 2026): Se desarrollará de lunes a viernes (18 h a 20 h) con cinco sesiones para actualizar conocimientos sobre seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental en las empresas.

Los cursos virtuales son importantes porque permiten el acceso flexible al aprendizaje desde cualquier lugar, facilitan la actualización constante de conocimientos, fomentan la autodisciplina y autonomía del estudiante - Créditos: Freepik.

Los cursos están dirigidos al público en general y requieren como único requisito ser mayor de 18 años. Las plazas serán asignadas por orden de inscripción, por lo que se recomienda completar el proceso cuanto antes para asegurar el acceso a la especialidad elegida.

Estas materias ofrecen importantes ventajas para los participantes, como la posibilidad de acceder a clases desde la comodidad de tu casa, recibir materiales virtuales de apoyo y capacitación orientada a la empleabilidad, así como el acompañamiento de docentes expertos y asistentes especializados.

Además, quienes concluyan la formación tendrán la opción de obtener una certificación digital abonando S/60, lo que representa un importante respaldo formal para su trayectoria profesional.

Por otra parte, ante cualquier duda o preguntas, los interesados pueden escribir al WhatsApp (922014467).

Estos cursos ofrecen importantes ventajas para los participantes, como la posibilidad de acceder a clases en tiempo real a través de Zoom - Créditos: Freepik.

Importancia de los cursos virtuales

Flexibilidad horaria que permite adaptar el aprendizaje a las responsabilidades personales o laborales.

Acceso a recursos y contenidos desde cualquier lugar, eliminando la necesidad de traslados.

Ahorro en tiempo y gastos relacionados con transporte o materiales impresos.

Posibilidad de interacción directa con docentes y compañeros mediante plataformas virtuales, enriqueciendo el intercambio de ideas.

Actualización constante de los contenidos, adecuándose a las tendencias y demandas del mercado laboral.

Oportunidad de adquirir competencias tecnológicas fundamentales para el ámbito profesional actual.

Evaluación y retroalimentación inmediata gracias al uso de herramientas digitales.

Variedad de cursos y especializaciones disponibles que se ajustan a diferentes intereses y necesidades.

Fomento de la autonomía, la organización y la responsabilidad en el proceso de formación.

Acceso a materiales complementarios, grabaciones y bibliotecas virtuales para repasar los temas las veces que se requiera.En conjunto, estos beneficios convierten los cursos virtuales en una alternativa eficiente y accesible para el desarrollo profesional y personal.