Cayó ‘El Diablo’ en Ecuador: peligroso delincuente es acusado de sicariato, extorsión y tráfico de armas

La detención en Ecuador de Julio César Navarro Medina, conocido como alias “Diablo”, marcó un golpe significativo contra crimen organizado transnacional en la región. El sujeto, identificado como uno de los principales cabecillas de la banda criminal peruana Los Navarro, fue capturado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tras un operativo de inteligencia que se prolongó por al menos seis meses. Sobre él pesan graves acusaciones que incluyen homicidio, sicariato, extorsión, tráfico de armas y presuntos vínculos con economías delictivas como la minería ilegal.

La captura no solo permitió sacar de circulación a un delincuente de alta peligrosidad, sino que también dejó al descubierto la presencia sostenida de organizaciones criminales peruanas operando en territorio ecuatoriano. Según información oficial, alias “Diablo” actuaba como el principal enlace entre Los Navarro y distintas células delictivas locales, lo que le permitía articular redes dedicadas al narcotráfico, al comercio ilegal de armas y explosivos, y a esquemas de extorsión en varias provincias del país.

Identidades falsas y operación clandestina

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la forma en que Navarro Medina logró mantenerse oculto durante meses en Ecuador. Las investigaciones revelaron que el detenido utilizaba múltiples identidades falsas para evadir los controles migratorios y policiales. Las autoridades hallaron en su poder al menos seis documentos de identidad adulterados, además de un teléfono celular que será pieza clave en las primeras diligencias.

De acuerdo con las indagaciones, alias “Diablo” habría obtenido una identidad falsa utilizando los datos de un ciudadano fallecido que contaba con antecedentes por tráfico de drogas. Este trámite se habría realizado en el Registro Civil del cantón Lago Agrio, lo que le permitió moverse con relativa libertad y establecer operaciones criminales en provincias como Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua, Los Ríos y Sucumbíos.

Coordinación internacional y proceso de extradición

La captura de alias “Diablo” fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos de Interpol en Lima.

Por el momento, Navarro Medina permanecerá bajo custodia en Ecuador mientras se cumplen los procedimientos legales necesarios para su eventual extradición. Paralelamente, las autoridades continúan analizando la información contenida en los dispositivos incautados, con el objetivo de identificar a otros posibles integrantes de la red criminal, así como sus fuentes de financiamiento y apoyo logístico en el país.

Desde el Gobierno ecuatoriano se ha remarcado que este caso demuestra la importancia de la cooperación internacional frente a organizaciones que operan sin respetar fronteras y que adaptan rápidamente sus estructuras según las oportunidades que ofrece cada territorio.

Advertencia por crimen transnacional

El caso de Los Navarro no es un hecho aislado. En lo que va de 2025, esta es la segunda organización criminal de origen peruano detectada operando en Ecuador. Meses atrás, las fuerzas de seguridad desarticularon un campamento ilegal en Zamora Chinchipe, atribuido a la banda Los Trujillanos, también vinculada a la minería ilegal, y detuvieron a 18 de sus integrantes.

Estos hallazgos refuerzan la preocupación expresada por los gobiernos de Perú y Ecuador sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en las zonas de frontera. Ambos países han detectado la presencia de organizaciones criminales extranjeras operando en sus territorios.

Esta es la agenda del presidente José Jerí en Ecuador. Foto: El Universal / Andina

En el caso peruano, la Policía Nacional ha alertado sobre la incursión de grupos ecuatorianos como Los Choneros y Los Tiguerones. En ese contexto, durante la reunión sostenida entre José Jerí y Daniel Noboa, ambos mandatarios reconocieron que aún queda “mucho trabajo” por hacer en la lucha contra el crimen organizado transnacional.