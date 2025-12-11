Perú

Ricardo Bonilla, Timoteo, revela lo complicado que fue trabajar con María Pía: “Fue una etapa desgastante”

El actor que dio la vida al dragón de las mañanas confesó que pese a que frente a cámaras todo parecía bien, detrás no tenía una buena relación con la conductora

Ricardo Bonilla, el recordado intérprete de Timoteo, sorprendió a muchos al compartir una visión diferente de su etapa junto a María Pía Copello. Aunque el público veía unidad y simpatía frente a cámaras, el detrás de escena fue muy distinto. Bonilla reconoció que “tras la salida de Karina Rivera la situación cambió radicalmente para él y el ambiente laboral nunca volvió a ser el mismo.

En un mensaje en redes sociales, Bonilla fue directo: “Trabajar junto a María Pía significó convivir con tensiones constantes, diferencias de carácter y un ambiente que nunca terminó de sentirse cómodo”. Ese contraste entre lo público y lo privado marcó su experiencia. Contó que al principio creyó que hacer silencio era la mejor opción.

“El miedo a callar” definió la etapa siguiente. El actor admitió que la decisión de no expresar sus incomodidades nació del temor. “Callé cuando debí hablar, y esa inmadurez terminó hiriendo a una de las personas que más valoraba”, escribió. Para él, ese silencio buscaba proteger su trabajo y a su familia.

La convivencia con la conductora, según Bonilla, no fue sencilla. “En pantalla todo parecía funcionar, pero por dentro fue una etapa desgastante, marcada por esfuerzos, incomodidades y el intento diario de mantener la estabilidad”, relató. También aclaró que no buscaba culpar a nadie, sino compartir lo que representó para él esa etapa laboral.

“Después de la salida de Karina, las cosas no fueron tan bonitas como parecían”, subrayó. El mensaje abre una ventana a las dificultades reales tras los programas infantiles que, hacia fuera, mantenían una imagen colorida y alegre.

El valor de la lealtad y las diferencias con Karina Rivera

La confesión de Bonilla lleva a mirar atrás y recordar su buena relación con Karina Rivera. Esta dupla se convirtió en favorita de la televisión peruana y el público nunca percibió tensión. En contraste, la llegada de María Pía Copello cambió la atmósfera para el actor.

Según el propio Bonilla, la etapa posterior estuvo marcada por la incomodidad. “Fue un periodo duro que me enseñó, a la fuerza, el valor de la lealtad, la madurez y la importancia de cuidar los vínculos que realmente importan”, dijo, mostrando que el aprendizaje surgió luego de años de dificultades silenciosas.
María Pía Copello reemplazó a Karina Rivero en la conducción de 'Karina y Timoteo'. La anterior conductora se retiró por un riesgoso embarazo. América TV

Los seguidores de Timoteo reaccionaron en redes sociales, muchos resaltando la sinceridad detrás de las palabras del actor. Otros recordaron cómo la energía con Karina era la preferida por la audiencia.

Bonilla también reflexionó sobre la importancia de no callar por temor. “El silencio también tiene consecuencias”, insistió. La autocrítica y la honestidad marcan esta etapa de su vida, que busca ahora transmitir a quienes enfrentan presiones en el mundo artístico.

Hoy, Ricardo Bonilla abre su historia y se despide de esa carga. Para el público, el detrás de cámaras de Timoteo y María Pía ya no es un secreto. La búsqueda de una convivencia pacífica en la televisión infantil, en su caso, tuvo un alto costo personal y profesional, pero también enseñanzas sobre la lealtad y las prioridades.

Karina Rivera y María Pía Copello: la historia de una enemistad que terminó en un encuentro digital

