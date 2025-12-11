Día Internacional de las Montañas: la fecha que busca proteger ecosistemas esenciales y a las comunidades que dependen de ellos

Foto 0: La conmemoración anual subraya la fragilidad de ecosistemas que sostienen agua, biodiversidad y culturas, y plantea desafíos globales para su preservación y gestión sostenible (Vyacheslav Argenberg)

La conmemoración del Día Internacional de las Montañas surgió para llamar la atención sobre territorios que proporcionan agua dulce a gran parte de la humanidad y albergan una diversidad de especies que dependen de climas frágiles.

Esta jornada busca exponerla vulnerabilidad de zonas que soportan presión ambiental y cambios acelerados. También apunta a dar un espacio a los pueblos que viven en pendientes y valles que hoy enfrentan desafíos sociales y económicos.

La efeméride se concibió dentro de debates globales sobre sostenibilidad y se consolidó tras iniciativas que señalaron la urgencia de cuidar paisajes estratégicos para el equilibrio del planeta.

El camino hacia una fecha impulsada por la comunidad internacional

La propuesta de un día mundial para las montañas nació cuando organismos alertaron sobre la urgencia de fortalecer políticas que resguarden zonas altas, cuencas vitales y culturas que enfrentan presiones crecientes. (ONU)

La idea de instaurar un día que concentrara la atención sobre estos ecosistemas tomó forma durante la Cumbre de la Tierra de 1992, cuando se aprobó un capítulo que abordó la gestión de zonas de montaña como parte de una agenda más amplia sobre desarrollo sostenible.

Ese reconocimiento abrió un espacio para que organizaciones especializadas plantearan la necesidad de fortalecer políticas que beneficiaran regiones expuestas a fenómenos climáticos y presiones económicas.

Años después, un programa internacional dedicado a estos territorios reforzó la percepción de que hacían falta iniciativas que destacaran la importancia global de los sistemas montañosos. Las discusiones avanzaron hasta que la comunidad internacional aprobó un año dedicado a ellos, lo que permitió incrementar la visibilidad de problemáticas compartidas por países andinos, alpinos y de otras cordilleras en continentes distintos.

Ese impulso condujo a la creación de una jornada fija en el calendario mundial. La fecha se instituyó con el propósito de fomentar acciones que ayudaran a proteger cuencas, bosques, glaciares y suelos que sostienen a millones de personas. Se buscó que la efeméride funcionara como un recordatorio permanente sobre la fragilidad de regiones donde se concentra una parte determinante del agua del planeta.

Por qué se celebra el 11 de diciembre<b> </b>

La fecha del 11 de diciembre sirve para visibilizar la dependencia mundial de recursos nacidos en la montaña. La jornada destaca culturas, saberes y riesgos que enfrentan territorios sometidos a cambios acelerados. (Andina)

El 11 de diciembre se estableció como día internacional para ampliar el alcance de las campañas que promueven la conservación de estas zonas. La fecha se adoptó con la intención de mantener activo un espacio que integrara gobiernos, instituciones especializadas y comunidades que viven en alturas, quienes han advertido sobre los riesgos que atraviesan sus territorios.

La jornada se enfoca en subrayar que una gran parte de la población mundial depende de los recursos que nacen en estos sistemas, desde el agua que alimenta ríos y reservorios hasta alimentos que se producen en laderas que se adaptaron a condiciones rigurosas.

También se busca poner en relieve la variedad de culturas que han desarrollado conocimientos vinculados a su entorno, conocimientos que hoy resultan valiosos para estrategias de adaptación frente a un clima impredecible.

Cada año se elige un tema central que orienta actividades educativas y campañas de comunicación. Ese enfoque permite evidenciar el impacto de la degradación ambiental y de la disminución de glaciares que sirven como fuentes críticas de agua. La fecha pretende consolidar redes de cooperación que impulsen medidas para evitar el deterioro de ecosistemas muy sensibles a aumentos de temperatura y a presiones productivas.

Retos actuales para territorios que concentran biodiversidad y recursos estratégicos

El deterioro ambiental altera glaciares, bosques y cuencas que abastecen a millones de personas. Actividades intensivas y migraciones forzadas revelan la fragilidad de territorios con recursos estratégicos. (Andina)

Las montañas enfrentan transformaciones aceleradas que alteran su estructura natural. Uno de los desafíos más graves es la reducción de glaciares que regulan el flujo de agua en épocas secas. Esa pérdida amenaza a ciudades y localidades que dependen de esas reservas naturales. La deforestación de cuencas altas, impulsada por actividades que modifican el uso del suelo, también afecta la calidad del agua y aumenta el riesgo de deslizamientos.

La sobreexplotación de pastos y bosques debilita la capacidad de los ecosistemas para recuperarse de eventos extremos. Esa situación se agrava por presiones que incluyen minería, agricultura intensiva y expansión urbana. Todas estas dinámicas impactan en la fauna y la flora que habitan en pisos ecológicos únicos, así como en la seguridad alimentaria de poblaciones que viven en altitudes donde el acceso a servicios básicos es limitado.

Otro problema es la migración forzada desde comunidades de montaña hacia ciudades que no siempre se encuentran preparadas para recibir poblaciones que dejan atrás territorios donde las oportunidades disminuyen. La fecha internacional busca exponer esas realidades para impulsar políticas con enfoques integrales que fortalezcan la resiliencia de las áreas montañosas.

El rol de las comunidades locales y la cooperación internacional

Las comunidades de montaña conservan prácticas que permiten sostener cultivos y suelos frágiles. Su conocimiento impulsa proyectos que requieren apoyo internacional para asegurar un manejo responsable de recursos. (Andina)

La jornada destinada a estos territorios destaca la importancia de los pueblos que han desarrollado prácticas adaptadas a su entorno. Esas comunidades mantienen sistemas agrícolas que sobreviven en pendientes abruptas y conservan semillas que se ajustan a climas extremos.

Su participación resulta clave para implementar estrategias de manejo sostenible que permitan preservar recursos que hoy se encuentran bajo presión.

La cooperación internacional juega un papel decisivo en la implementación de proyectos que refuercen infraestructuras hídricas, impulsen prácticas productivas que no dañen suelos frágiles y promuevan alternativas económicas que no comprometan el equilibrio ecológico. La fecha internacional se ha convertido en un punto de encuentro para coordinar iniciativas que incluyen investigaciones sobre biodiversidad, programas de conservación y campañas que buscan aumentar la conciencia pública sobre el valor estratégico de estos ecosistemas.

El día dedicado a las montañas también funciona como una plataforma para visibilizar cómo los efectos climáticos afectan a quienes dependen directamente del deshielo, de la salud de los bosques nublados y de la estabilidad de suelos que soportan lluvias intensas. La jornada invita a fortalecer alianzas entre gobiernos, instituciones y comunidades con el fin de diseñar planes que protejan recursos esenciales para la estabilidad ambiental.