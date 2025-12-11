Perú

Atacan al alcalde de Los Órganos durante ceremonia: vecinos le arrojan huevos y lo expulsan entre gritos de “mentiroso”

El alcalde Manuel Garrido fue atacado por vecinos durante la ceremonia por el 61.º aniversario del distrito, tras calificar de “mediocres” a los residentes

Vecinos se pronunciaron lanzando huevos a alcalde de Los Órganos en pleno evento por incumplimiento en ´promesas de obras públicas. Canal N

El alcalde de Los Órganos (Talara), Manuel Garrido, fue atacado este jueves por un grupo de vecinos durante la ceremonia por el 61.º aniversario de esta jurisdicción, ubicada en la zona playera de la región norteña de Piura.

Los manifestantes irrumpieron en el acto público lanzando huevos y gritando “mentiroso” y “corrupto”, en rechazo a la autoridad edil, quien había calificado de “mediocres” a los residentes de El Ñuro, una caleta de pescadores perteneciente al distrito.

El enfrentamiento ocurrió en la plaza central, donde un centenar de pobladores del balneario llegó tras caminar más de una hora, según un despacho difundido por Canal N. Los vecinos expresaron su indignación por la paralización de obras y la postergación de servicios básicos en su comunidad.

La televisora detalló que entre los reclamos también figuraron carencias en saneamiento, acceso a agua y reparación de vías, además de la falta de atención tras los daños provocados por oleajes que destruyeron sus desembarcaderos artesanales.

Garrido enfrentó un intento de vacancia relacionado con presuntos cobros indebidos; el Consejo Municipal rechazó la solicitud, mientras el alcalde negó las acusaciones y afirmó que el Ministerio Público archivó el caso

La presencia de escolares y familias en el evento obligó a evacuar a los asistentes del estrado. Personal de serenazgo resguardó al alcalde, quien abandonó el lugar de inmediato. Minutos después, la Municipalidad Distrital suspendió las celebraciones del aniversario ante la “falta de garantías”.

Fuentes citadas por medios locales detallaron que Garrido sufrió una descompensación y fue trasladado a un centro médico para ser atendido de emergencia.

Los vecinos justificaron su protesta por el acumulado de tres años sin avances en obras prometidas, así como por las declaraciones del burgomaestre en vísperas de la celebración.

“Esto se va a hacer sí o sí, les guste o no les guste a estos sufridos. Yo no los llamo así. Estos mediocres lo único que hacen es difamar, malinterpretar, confundir a la población con mentiras”, se le escucha decir al edil en una grabación recogida por los medios.

“Si piensan venir a cometer actos violentistas, están advertidos. Si eso llega a pasar, comunicaré a la Policía para que sean detenidos en flagrancia y paguen las consecuencias”, continúa en la misma escucha.

Los vecinos justificaron la protesta por la ausencia de avances en promesas municipales y por declaraciones previas de Garrido, calificadas como ofensivas

Tras el incidente, un dirigente del Gremio de Pescadores de El Ñuro emitió un comunicado ofreciendo disculpas públicas por la interrupción de la ceremonia.

Intento de vacancia

Garrido enfrentó un intento de vacancia, pero en junio de 2024 el pleno del Consejo Municipal de Los Órganos rechazó por unanimidad la petición de un ciudadano, quien lo acusaba de recibir un pago del Hospital II de Sullana después de asumir como alcalde.

En diálogo con la Radio Exitosa, rechazó los señalamientos y afirmó que el Ministerio Público cerró el caso por falta de pruebas. “Es algo completamente absurdo, porque ya presenté en mi defensa una prueba, por parte del hospital, de que yo en ningún momento he asistido. Él dice que sí he trabajado porque se me ha emitido una boleta. La razón es absurda”, declaró.

“Este pedido de vacancia es totalmente infundado. Esperamos que los regidores escuchen la fundamentación tanto del solicitante como la de la defensa y se tome la decisión. [Los votos] son decisión de ellos. Pero yo apelaría ante el Jurado Nacional de Elecciones”, añadió.

