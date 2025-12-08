Ministerio de Cultura impulsa protección de la Festividad de la Virgen Inmaculada en Puno con respaldo local

El Ministerio de Cultura respalda el proceso para declarar la Festividad de la Virgen Inmaculada Concepción de Lampa como Patrimonio Cultural de la Nación.

En Lampa, la expectativa por la protección de sus expresiones culturales convive con el movimiento propio de una fecha que convoca a autoridades, fieles y especialistas. En esa ciudad de la región Puno, el Ministerio de Cultura impulsa la declaratoria de la Festividad de la Virgen Inmaculada Concepción como Patrimonio Cultural de la Nación, un proceso que involucra a instituciones locales y a la comunidad. La presencia del titular del sector, Alfredo Luna Briceño, refuerza ese trabajo en marcha.

En el Templo Santiago Apóstol, la celebración del 6 de diciembre reunió a visitantes de diversos puntos del país. El recinto volvió a recibir la tradicional Bajada de la Virgen, una ceremonia que forma parte de un conjunto de prácticas reconocidas por generaciones de lampeños. Durante el acto, el ministro realizó la entrega de un arreglo floral en honor a la Patrona de la provincia, en medio de una multitud que acompañó el desplazamiento de la imagen.

La preparación del expediente técnico avanza con el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno y la participación de autoridades y portadores de la tradición. Para Luna Briceño, el fortalecimiento de este legado depende del trabajo conjunto. “Esta visita es un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad de Lampa por preservar sus tradiciones, y una muestra del acompañamiento del sector Cultura a la solicitud de declaratoria que ustedes vienen impulsando”, expresó durante su intervención.

Minutos después, en una ceremonia organizada en la Municipalidad Provincial de Lampa, el alcalde Heraclides Ojeda destacó el rol del sector Cultura en la protección del patrimonio local y entregó al ministro Luna un reconocimiento como Personalidad Ilustre de la Ciudad Rosada.

La Bajada de la Virgen y el proceso para la declaratoria

El expediente técnico se elabora con apoyo de la DDC Puno, autoridades locales y portadores de la tradición.

La ceremonia central utilizó un sistema de poleas que permitió descender la imagen desde su camarín, un mecanismo que mantiene una práctica significativa para la población. La continuidad de este ritual se sostiene gracias a la participación de la parroquia, los devotos, la municipalidad y diversas organizaciones comprometidas con la transmisión de sus saberes.

La festividad de la Virgen Inmaculada Concepción se conmemora cada 8 de diciembre y ocupa un lugar importante dentro del calendario religioso del altiplano. Su proyección motivó el inicio de un expediente técnico orientado a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, con el objetivo de documentar las prácticas, espacios y conocimientos vinculados a la fecha.

Reconocimientos a funcionarios del sector Cultura

La ceremonia del 6 de diciembre reunió a fieles y visitantes.

Durante la ceremonia municipal, también se distinguió a representantes del Ministerio de Cultura por su labor en favor del patrimonio. El director de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, Pablo Molina, y el director de la DDC Puno, Edmundo Cordero, recibieron la Medalla de la Ciudad. Ambos integran el equipo responsable del acompañamiento técnico a las autoridades locales.

El encuentro permitió socializar avances y reafirmar el compromiso institucional con los procesos de salvaguardia en la provincia. Las autoridades municipales señalaron la importancia de mantener coordinación permanente para asegurar la continuidad de las acciones orientadas a la protección cultural.

Durante su permanencia en Lampa, el ministro visitó la Biblioteca Municipal, un espacio que conserva colecciones históricas reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación. Allí verificó los ambientes de lectura y consulta, así como las condiciones destinadas a la conservación del acervo bibliográfico. En ese contexto, entregó 275 libros con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para la formación de estudiantes y lectores.

El recorrido incluyó la réplica de “La Piedad” de Miguel Ángel, una de las piezas más representativas del acervo local. Luna Briceño observó su estado de conservación y las condiciones de exhibición, en coordinación con el personal especializado de la DDC Puno.

La visita concluyó con una inspección técnica a las catacumbas del Templo Santiago Apóstol, realizada junto a encargados del recinto y especialistas en patrimonio. Se revisaron muros, bóvedas, niveles de humedad, ventilación y elementos que requieren intervenciones para asegurar la estabilidad del espacio. El diagnóstico permitirá orientar acciones futuras destinadas a su adecuada protección.