Perú

“Yo soy el que dirige el Minem”: ministro Luis Bravo descarta que asesor controle ministerio y anuncia “requisitos más fáciles” para el Reinfo

Titular del Ministerio de Energía y minas adelantó un decreto supremo enfocado en que los requisitos para mineros en proceso de formalización sean “más flexibles” sin detallar cuáles serían las modificaciones

Ministro de Energía y Minas,
Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo

En medio de serios cuestionamientos, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, negó tajantemente que las principales decisiones del sector dependan del asesor Mario López Tejerina, señalado por el dominical Punto Final como el verdadero articulador. “Yo soy el que dirige el Ministerio de Energía y Minas y todo el personal técnico trabaja conmigo”, aseguró.

“Todas las decisiones parten desde mi despacho a través de mi persona. Coordino directamente con el señor presidente y el premier. Las áreas y asesores técnicos trabajan debidamente coordinados conmigo. Las decisiones parten desde mi despacho y son resultado del trabajo conjunto de equipos técnicos con años de experiencia en el sector. No hay lugar para intereses políticos ni designaciones arbitrarias. Si alguien sostiene lo contrario, invito a revisar la experiencia y trayectoria del personal nombrado”, agregó en diálogo con RCR.

Sobre la reciente salida de Máximo Gallo Quintana, exdirector de la Oficina de Formalización Minera, atribuyó la decisión a “razones laborales” y, especialmente, al incumplimiento de asignaciones clave en momentos críticos para el sector. Explicó que, pese a ser designado para liderar el proceso de formalización, no presentó ni implementó el plan prometido y estuvo ausente en jornadas decisivas para comunicar la postura oficial ante el Legislativo sobre la ampliación del REINFO.

“Necesitábamos transmitir la propuesta técnica del ministerio ante el Congreso y no fue posible por ausencia del director. Se tomó la decisión de reemplazarlo por otro funcionario debidamente calificado, siempre bajo reglas estrictas y transparencia”, señaló.

Máximo Rodolfo Gallo Quintana
Máximo Rodolfo Gallo Quintana, especialista del sector, cuestionó labor del ministro y aseguró que no existía una preocupación real por la formalización.

Asimismo, subrayó que el Minem es un sector técnico, sin injerencia partidaria y descartó vínculos con alguna agrupación. Añadió que las personas nombradas en empresas eléctricas cuentan con amplia experiencia comprobada y que todas las designaciones siguen estrictos procesos de evaluación, tanto internos como desde organismos externos como FONAFE en el caso de empresas estatales.

“Los nombres propuestos pasan revisiones minuciosas y son evaluados por directorios colegiados bajo normativas vigentes. Exhorto a cualquier interesado revisar los currículum vitae de los designados para comprobar su idoneidad”, afirmó.

Anuncia “requisitos más fáciles” para mineros

En medio del rechazo hacia la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), anunció la publicación de un proyecto de decreto supremo que modifica las normativas vigentes, el cual tiene como objetivo actualizar los requisitos y adaptarlos a las condiciones reales de la pequeña minería y minería artesanal.

“Estamos trabajando para que nuestro proceso de formalización sea el más eficiente. Encontramos que los decretos vigentes necesitan una actualización, como para que los requisitos que se piden para efectuar la formalización sean mucho más flexibles, más adecuados, más fáciles de cumplir para evitar cualquier tipo de ineficiencia que el mismo proceso pudiera poner, a fin de que la formalización pudiera ejecutarse en el plazo que nosotros hemos previsto desde el ejecutivo que se rumorea”, mencionó.

Mineros protestan por ampliación del
Mineros protestan por ampliación del Reinfo

Sobre la preocupación ciudadana ante la impunidad en la minería ilegal, subrayó que el enfoque del gobierno será articulado, en coordinación con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y otros entes como Sunat y SUCAMEC. “Desde el primer momento, el presidente nos encargó trabajar juntos, de manera transversal, para combatir la minería ilegal y el crimen organizado que muchas veces la financia”, sentenció sin dar mayor detalle.

