Tragedia en feriado largo en Pozuzo: turista muere al caer desde el conocido mirador Balcón de Trama

Tragedia en Pozuzo: Turista fallece tras caer al abismo en el Balcón de Trama| Andina

El distrito de Pozuzo, en la región Pasco, fue escenario de una tragedia durante el feriado del 8 de diciembre, cuando una joven turista perdió la vida tras caer a un abismo en el conocido Balcón de Trama. El accidente, que impactó a la comunidad local y a los visitantes, evidenció los riesgos existentes en los destinos turísticos de aventura.

Aníbal Trujillo Tineo, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Pozuzo, confirmó el deceso de la joven. Asimismo, transmitió sus condolencias a los familiares y amigos de la víctima mediante sus redes sociales.

El cuerpo de Cynthia Lorena Salas Espíritu fue trasladado a la morgue de La Merced, en Junín, para la necropsia autorizada. La recuperación del cuerpo demandó más de tres horas y media de trabajo. Así lo detalló el presidente, quien explicó que la operación resultó compleja debido a la geografía del área y a la necesidad de asegurar el cuerpo con arnés antes de transportarlo en camilla.

Un viaje en tragedia

La joven, de 28 años y procedente de Carabayllo (Lima), integraba un grupo de amigos que participaba en un tour organizado por la agencia Imperio Travel Tours. El paquete turístico comprendía visitas a los principales atractivos del distrito, incluido el Balcón de Trama, un mirador emblemático ubicado en el caserío de Trama, a unos cincuenta minutos de la capital distrital. De acuerdo con Andina, Cynthia Lorena resbaló y cayó al abismo al intentar tomarse una fotografía de recuerdo.

Residentes del caserío avisaron a las autoridades tras el accidente, lo que permitió la presencia inmediata de rescatistas del Comité, efectivos policiales y personal de salud en la zona. Al llegar al sitio, hallaron a los acompañantes de la joven profundamente afectados por lo sucedido.

“Como consecuencia de la caída la joven falleció al instante. Además, entre los traslados y la espera al fiscal, las labores de rescate se prolongaron más de tres horas y media”, indicó Trujillo.

El incidente causó gran consternación en la comunidad y entre los visitantes, quienes esperaban disfrutar de un día de recreación y aventura en uno de los destinos turísticos más conocidos de la selva central peruana.

Recomendaciones

Viajar en grupo ofrece experiencias memorables, pero exige una coordinación cuidadosa para garantizar la seguridad de todos. Antes de partir, es fundamental planificar el itinerario en conjunto, definir claramente los puntos de encuentro y repartir responsabilidades entre los participantes. Reservar alojamiento y transporte con tiempo y elegir agencias de turismo formales y con buen historial ayuda a minimizar imprevistos durante el recorrido.

La comunicación constante es otro aspecto esencial. Es recomendable que todos los integrantes lleven sus teléfonos móviles con batería suficiente y, en lo posible, utilicen aplicaciones para compartir la ubicación en tiempo real. Informar a familiares o contactos de confianza sobre el destino, el cronograma del viaje y datos de emergencia es una medida preventiva que nunca está de más.

Durante las excursiones o visitas a zonas de aventura, es importante atender siempre las indicaciones de los guías y mantenerse dentro de los límites permitidos. Evitar conductas riesgosas, como acercarse a barrancos o áreas sin señalización, es vital, especialmente a la hora de tomar fotografías.