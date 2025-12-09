Perú

Alcalde de Lima detalla el plan de emergencia por Navidad en Mesa Redonda: drones, cámaras con IA y reubicación de comerciantes

Renzo Reggiardo aseguró que su gestión viene coordinando con otras instituciones para lograr la reubicación de comerciantes y tratar de liberar las vías del centro ante una posible emergencia

Las imágenes de aglomeración de personas en Mesa Redonda, durante las semanas previas a Navidad, vuelven a repetirse como cada fin de año. Diversos medios de prensa evidenciaron cómo las calles del Centro de Lima se vuelven intransitables, lo que pone en riesgo a comerciantes y peatones ante una posible emergencia.

Sin vías de escape claras ni espacios adecuados para que las unidades de respuesta rápida atiendan un incendio o accidente, Mesa Redonda vuelve a convertirse en una zona peligrosa. Por ello, ante la masiva afluencia de personas y con el fin de reducir los factores de riesgo, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha puesto en marcha un plan integral para prevenir emergencias y mejorar la transitabilidad en pleno auge de la campaña navideña.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afirmó que esta temporada se ejecuta un despliegue reforzado basado en tecnología, control de aforos y una mayor presencia de fuerzas del orden.

“Lo que nosotros hemos hecho ahora es señalizar de una mejor manera, todo aquello que sea la transitabilidad por este emporio comercial de nuestra ciudad capital”, explicó.

Según señaló, la estrategia combina señalización reforzada con herramientas de monitoreo en tiempo real.

“No solamente hemos señalizado, estamos trabajando con tecnología de punta, con drones permanentemente, con diecinueve cámaras, creo que hemos aumentado a veintitrés. Cámaras con inteligencia artificial para controlar precisamente los aforos”, remarcó.

Esta tecnología permitirá activar mecanismos de emergencia cuando el número de personas supere los límites de seguridad. “Cuando estos aforos se sobrepasen, inmediatamente se dispongan de mecanismos de emergencia que impida que se sobrecargue de gente”, añadió.

Comando unificado para emergencias

Reggiardo destacó que este operativo navideño cuenta, además, con el apoyo directo del Ejecutivo. Antes de la instalación del puesto de comando en Mesa Redonda, sostuvo una conversación con el presidente de la República.

“Una semana antes lo, lo conversé con el presidente, se lo pedí puntualmente y el presidente accedió. Ahora, tenemos ahí a estas tres fuerzas que están trabajando de forma conjunta para atender cualquier situación en este sector de nuestra ciudad capital”.

Este comando articula a Serenazgo, la Policía Nacional y el Ejército del Perú para intervenir de manera rápida y coordinada ante incendios, desórdenes o emergencias estructurales. La presencia conjunta de estas instituciones permitirá —según la municipalidad— un nivel de reacción superior al de años anteriores, cuando las calles abarrotadas complicaban cualquier intento de evacuación.

Reubicación de comerciantes

Pese a que en el pasado las iniciativas para reubicar a los comerciantes ambulantes fracasaron, Reggiardo insiste en retomar esta propuesta. El burgomaestre indicó que está en coordinación con otras instituciones para disponer de terrenos destinados a este fin.

“Hemos hecho acercamientos, por ejemplo, con el Poder Judicial para que nos puedan, transferir el terreno ubicado en lo que era el ex penal San Jorge”, indicó.

Asimismo, precisó que la Municipalidad mantiene conversaciones con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con la Beneficencia de Lima para la cesión de predios.

Además, se están organizando para ejecutar simulacros y preparar a la población ante una posible emergencia.

