Acusado de tocamientos a menor murió tras una semana de agonía en Arequipa: fue golpeado y ultrajado

Un joven identificado como Franco Álvaro Alcócer, de 26 años, murió este fin de semana en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Arequipa, donde permaneció internado durante una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) después de sufrir una violenta agresión perpetrada por dos hermanos que lo acusaron de presuntos tocamientos indebidos a un niño de seis años.

La madrugada de la agresión

El hecho ocurrió la madrugada del 30 de noviembre, en una vivienda del distrito de Mariano Melgar, en la región Arequipa, donde Franco compartía bebidas alcohólicas con Jonathan Enríquez Fernández (33) y otros varones. Según las versiones iniciales, en medio de la reunión Franco fue al baño, y minutos después el niño salió corriendo para alertar a su padre y a su tío de que el joven habría ingresado semidesnudo a su cama.

Los familiares del menor reaccionaron de inmediato y atacaron brutalmente a Franco, golpeándolo hasta dejarlo inconsciente y prácticamente desnudo en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional (PNP) lo encontraron semidesnudo, ensangrentado y con lesiones en sus partes íntimas que apuntan a que fue víctima de violación sexual.

Sujeto acusado de tocamientos indebidos a niño murió tras días de agonía por ataque de familiares | Foto captura.

Investigación con trabas y nuevas líneas de indagación

Inicialmente, la agresión fue presentada como un “castigo” contra un supuesto agresor sexual. Sin embargo, con el avance de las pesquisas, la Fiscalía abrió una investigación contra los dos hermanos por los presuntos delitos de lesiones graves, tentativa de homicidio y violación sexual en agravio de Franco.

Fuentes policiales señalaron que la familia del menor se habría negado a que el niño pase por médico legista, pese a haber sido llevado previamente a cámara Gesell. Tras llevarse a cabo la evaluación, se habría descartado los presuntos tocamientos. No obstante, la investigación sigue su curso.

Además de Jonathan Enríquez, otras dos personas habrían participado en la golpiza. Estas últimas ya fueron intervenidas, mientras que Enríquez permanece detenido en la comisaría de Mariano Melgar.

A solicitud del Ministerio Público, un juez dictó nueve meses de prisión preventiva para los dos hermanos implicados, mientras continúan las investigaciones.

Una semana de agonía

Tras la agresión, Franco fue llevado inicialmente al hospital Honorio Delgado, donde los médicos diagnosticaron policontusiones severas. Posteriormente fue derivado al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, por contar con seguro de EsSalud. Allí permaneció en UCI durante siete días, hasta que falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La muerte de Franco ha causado profunda consternación entre sus familiares y vecinos. Su tío, quien acudió diariamente al hospital, agradeció la atención del personal médico, pero insistió en que la brutal golpiza no puede quedar impune. “Queremos una investigación completa, sin sesgos. Mi sobrino no merecía morir así”, declaró para la prensa local.

Canales de ayuda para víctimas de violencia

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, puedes comunicarte con la Línea 100, un servicio gratuito que ofrece orientación y consejería emocional en español, quechua y aimara. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

También puedes acudir a los Centros de Emergencia Mujer (CEM), donde se brinda atención integral legal, psicológica y social a las víctimas. Estos centros operan en todo el país y algunos de ellos funcionan dentro de comisarías, con atención permanente.

Para más información, puedes llamar al (01) 419 7260 o ingresar a la página oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).