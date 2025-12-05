Padres de familia del colegio Ricardo Ventín 2073, en el distrito del Rímac, denunciaron que al menos tres estudiantes fueron víctimas de tocamientos indebidos y acoso por parte de personal de limpieza contratado por la institución - Buenos Días Perú

Padres y madres de familia del Instituto Educativo Ricardo Ventín 2073, en el distrito del Rímac, alzaron su voz tras descubrir, con pesar y rabia, varios casos de tocamientos indebidos y acoso contra escolares por parte de personal del colegio. Las graves acusaciones se conocieron luego de que una niña de diez años confesara a su madre los hechos que habría sufrido en distintas ocasiones dentro del plantel.

Las denuncias se multiplican

Inicialmente, el caso salió a la luz cuando la madre de una menor de diez años presentó una denuncia formal contra dos trabajadores de limpieza contratados por la UGEL, identificados como Eddy Constantino Bazán Ramos y Jorge Luis Baldeón Contreras. Según la madre, los sujetos no solo realizaron tocamientos indebidos, sino que también mostraron a la niña videos pornográficos en un celular y la obligaron a imitar situaciones expuestas en esos videos. Estos hechos, ocurridos en el interior del colegio, se repitieron varias veces, incluso en espacios abiertos como el área de pasto.

Padres denuncian tocamientos indebidos a escolares en colegio emblemático del Rímac - BDP

La menor no había contado antes lo sucedido por temor a las amenazas. Los agresores, relató la madre a Buenos Días Perú, aseguraron conocer personas peligrosas que podrían dañar a su familia si hablaba. Este clima de intimidación mantuvo el silencio durante aproximadamente seis meses, periodo en el cual los hechos ocurrieron de manera reiterada.

A partir de esta denuncia, al menos dos madres más reportaron que sus hijos habrían sido víctimas de situaciones similares. Una abuela detalló que su nieta de doce años fue agredida por uno de los trabajadores dentro de los baños del colegio. El sujeto le tomó fotografías, la besó y la amenazó con consecuencias graves si llegaba a contar algo. Varias de estas acciones se habrían cometido sin radares, ni comunicación por radio, lo que facilitó el abuso en lugares donde las menores permanecían vulnerables.

Testimonios y reclamo de justicia

Las familias relataron que los agresores frecuentaban los baños de niñas, donde, bajo el pretexto de hacer limpieza, se valían de celulares y otras herramientas para conseguir acercarse a las víctimas. La presión psicológica ejercida por los responsables provocó temor y parálisis en las niñas, dificultando que pudieran hablar a tiempo o pedir ayuda.

En medio de la indignación, la madre de una de las afectadas cuestionó fuertemente la falta de control por parte de profesores y directivos. Señaló que su hija, tras los recreos, permanecía fuera del aula por períodos prolongados sin que nadie notara su ausencia. Ningún tutor o subdirector intervino ni advirtió comportamientos irregulares, lo que, en opinión de la madre, facilitó la comisión de los delitos. Además, denunció la falta de filtros en los ingresos al colegio, pues cualquier persona podía acceder libremente al recinto, incluso adultos ajenos al personal docente.

Respuesta del colegio y pedido de acción

En respuesta a la conmoción generada, la dirección del colegio Ricardo Ventín informó que tomó conocimiento de los hechos y trasladó a los trabajadores señalados a la UGEL N° 2, con la finalidad de resguardar la seguridad e integridad de todo el alumnado. El comunicado fue dado mientras grupos de madres se reunían afuera del colegio para exigir justicia y la intervención inmediata de las autoridades educativas y judiciales.

Por su parte, las familias demandan que no solo se sancione a los autores, sino que se investigue la responsabilidad de los docentes y directivos por su falta de vigilancia y protocolos efectivos. El caso ha dejado al descubierto graves falencias de control y protección en un colegio emblemático de Lima, poniendo en debate la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad en las instituciones educativas públicas.

Las víctimas ya pasaron por exámenes médicos legales, cuyos resultados y testimonios robustecen la denuncia formal impulsada por las familias, que continúan reclamando justicia y garantías de protección para sus hijos.