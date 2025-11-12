Xiomy Kanashiro se emociona cuando le preguntan sobre boda con Jefferson Farfán: “En algún momento...”

Xiomy Kanashiro habla de su relación con Jefferson Farfán.

La modelo y empresaria Xiomy Kanashiro atraviesa un momento pleno tanto en el amor como en su carrera profesional. A ocho meses de haber confirmado su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, la popular “Chinita” se animó a hablar sobre cómo vive su romance, los proyectos que la unen a su pareja y, por supuesto, la posibilidad de una futura boda.

“Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías”, aseguró a Trome, dejando en claro que su relación se construye sobre el respeto, la independencia y la admiración mutua.

La empresaria, además, destacó que su vínculo con Farfán se fortalece día a día gracias al apoyo profesional y emocional que ambos se brindan. “Me van a seguir viendo trabajando. La relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar... Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, comentó con evidente cariño.

Una relación sólida pese a las críticas

Desde que confirmaron su romance, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han estado en el centro de la atención mediática. Sin embargo, lejos de dejarse afectar por las opiniones ajenas, la pareja ha preferido mantener su vida sentimental bajo perfil y enfocarse en lo que realmente importa.

“En realidad, nosotros venimos trabajando. La pareja es de dos y no nos importa nada más”, respondió Xiomy cuando se le consultó sobre los comentarios negativos que a menudo circulan en redes sociales. La empresaria aseguró que ha aprendido a mantenerse firme frente a las críticas y a valorar lo que de verdad tiene significado en su vida.

Xiomy Kanashiro tiene una relación estable con Jefferson Farfán.

“Mientras que tu familia y amistades te conozcan… las críticas ni siquiera te llegan. Soy una mujer fuerte, los malos comentarios no me afectan si sabes los valores que realmente tienes”, señaló a dicho medio con madurez, destacando que su entorno cercano es su mayor respaldo.

Boda a puertas...

Como era de esperarse, una de las preguntas más recurrentes para la pareja es si planean dar el gran paso al altar. Con una sonrisa y su característico buen humor, Xiomy respondió con cautela, pero sin cerrar la puerta a la posibilidad.

Xiomy Kanashiro no descarta boda con Jefferson Farfán. (Instagram)

“¿Se viene la boda? Quién sabe, quién sabe.”, expresó entre risas. Y cuando le insistieron sobre si le gustaría casarse con Jefferson, añadió con naturalidad: “En algún momento...”.

No obstante, la modelo aclaró que prefiere mantener los detalles de su vida privada lejos de los medios. “Mientras menos cuentes, mejor te va. A mí no me gusta ventilar mucho mi vida privada”, señaló, dando a entender que, si alguna vez decidieran casarse, sería una celebración muy íntima.

Enfocada en su carrera y nuevos proyectos

Más allá de su relación sentimental, Xiomy Kanashiro continúa consolidando su faceta como empresaria y figura del mundo fashion. Además, recibe nuevas propuestas dentro del rubro de la moda y el emprendimiento.

A lo largo de los últimos meses, tanto Xiomy como Jefferson han demostrado que su vínculo va más allá de las apariencias. A pesar de las constantes especulaciones mediáticas, ambos han sabido manejar su relación con madurez, prefiriendo compartir solo lo necesario y proteger su intimidad.

Ambos están abocados a sus proyectos profesionales. Mientras ella continúa destacando en el mundo de la moda y el emprendimiento, Jefferson sigue enfocado en su marca de ropa y canal de YouTube.

Por ahora, no hay fecha de boda a la vista, pero las palabras de Xiomy dejan abierta la posibilidad, demostrando que el amor entre ambos sigue fortaleciéndose.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro están enfocados en sus proyectos profesionales. IG