Jefferson Farfán disfruta de Miami con Xiomy Kanashiro y sus hijos, mientras Darinka Ramírez estalla en redes. IG.

Mientras Darinka Ramírez expresa su malestar en redes, Jefferson Farfán se mostró sonriente y relajado disfrutando de un viaje familiar junto a Xiomy Kanashiro y sus dos hijos mayores, Maialen y Adriano.

El exdelantero de la selección peruana partió este jueves 23 de octubre rumbo a Miami, Estados Unidos, donde aprovechó para desconectarse de la polémica mediática que envuelve su vida personal.

Jefferson Farfán disfruta con Xiomy Kanashiro

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jefferson Farfán compartió varias historias donde se le ve visitando tiendas de lujo y paseando por la ciudad estadounidense.

En una de las fotografías, el exjugador aparece acompañado de su hijo mayor —también hijo de Melissa Klug— mientras recorren una tienda de reconocidas marcas internacionales.

“𝐄𝐧𝐣𝐨𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐲 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 (Disfrutando mi lugar favorito)”, escribió la ‘Foquita’, dejando ver que el viaje forma parte de un momento de relax familiar.

Horas más tarde, el exfutbolista realizó una transmisión en vivo desde un yate, donde se le vio bailando salsa y compartiendo risas con su pareja Xiomy Kanashiro, además de sus hijos. En el video, ambos lucen distendidos y felices, disfrutando del mar y del buen clima.

Darinka Ramírez molesta por no poder viajar con su hija

Mientras Farfán disfrutaba de su viaje, la madre de su hija menor, Darinka Ramírez, manifestó públicamente su descontento tras no conseguir el permiso del exjugador para llevar a la pequeña al extranjero.

A través de sus redes sociales, Darinka reveló que había comprado pasajes aéreos para viajar a Colombia el próximo 26 de octubre junto a su hija y su abuela. Sin embargo, el trámite de autorización no fue aprobado por el exfutbolista.

“Ser mal hombre ok, mal padre ya es un abuso”, escribió indignada en una de sus historias, acompañando el mensaje con emojis de enojo y tristeza. Según la joven, Farfán ya conocía su intención de realizar el viaje, puesto que le había enviado una carta notarial semanas atrás.

El reclamo de Darinka generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios le expresaron su apoyo, mientras otros consideraron que el tema debía resolverse de manera privada.

Magaly Medina tilda de “terca” a Darinka Ramírez en vivo

La controversia escaló hasta el programa 'Magaly TV, La Firme’, donde la conductora Magaly Medina entrevistó en vivo a Darinka Ramírez para conocer su versión sobre el conflicto.

Durante el enlace, la madre de la hija menor de Farfán explicó que no había impedido que el exfutbolista vea a la niña, pero sí pidió que las visitas sean planificadas con anticipación.

“Él solicitó la visita el viernes para el día siguiente, pero yo ya tenía algo planificado con mi hija. Le pedí que por favor sea con tiempo para poder organizarme”, argumentó Darinka.

Sin embargo, Magaly no se mostró del todo conforme con su postura y la instó a reflexionar sobre el rol que ambos deben asumir como padres.

“Entre los dos alguien tiene que portarse como adulto, alguien tiene que ser más inteligente que el otro. Tú la tienes todo el tiempo; si él te dice que quiere verla y no la ha visto hace un mes, hay que darle esa oportunidad. Hay que dar el primer paso”, le replicó la conductora.

La presentadora también recordó que Farfán suele mostrarse cariñoso con sus hijos mayores, y que sería positivo para todos que mantenga el mismo vínculo con su hija menor.

El silencio de la ‘Foquita’

Hasta el momento, Jefferson Farfán no ha emitido declaraciones sobre la polémica con Darinka Ramírez. En lugar de eso, sus publicaciones en redes sociales reflejan tranquilidad y disfrute familiar.

Fuentes cercanas al exfutbolista aseguran que el viaje forma parte de un descanso planeado antes de fin de año, en el que busca compartir tiempo de calidad con sus hijos y su pareja, lejos de los titulares polémicos.

Su actual relación con Xiomy Kanashiro se mantiene sólida, y ambos suelen mostrarse juntos en reuniones familiares y eventos sociales. En los últimos meses, ella ha sido un apoyo constante para el exjugador, especialmente durante momentos de exposición mediática.

