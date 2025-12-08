Minsa responde por escasez de Tacrolimus: Afirma que dará un “préstamo” de medicamentos para EsSalud de forma temporal. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

A raíz de las denuncias por la escasez de tacrolimus, un medicamento indispensable para pacientes trasplantados de riñón en el Perú, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que aseguró que actualmente tiene este fármaco en sus establecimientos y almacenes.

Debido a la necesidad de los pacientes, y por disposición ministerial, se indicó que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) entregará a EsSalud un lote del medicamento en carácter de préstamo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos en pacientes trasplantados bajo atención del seguro social.

El Minsa precisó que este apoyo será temporal, “mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento” para este medicamento específico.

Escasez persiste en hospitales públicos

Pese a la versión oficial, pacientes y familiares siguen reportando dificultades para acceder al tacrolimus en hospitales tanto del Minsa como de EsSalud. Varios reclamos difundidos en redes sociales alertan sobre la ausencia del fármaco en distintos centros de salud.

Falta de tacrolimus deja en incertidumbre a pacientes trasplantados: “La vida de mi padre depende de este medicamento”. Video: @caterinaforestiac / TikTok

Brigida Castro Rea, paciente trasplantada de riñón atendida en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao, manifestó a RPP que hace alrededor de dos semanas el hospital dejó de tener stock del medicamento. A sus 64 años, Castro Rea relató haber agotado las dosis guardadas y no haber recibido un plazo para la reposición.

Situaciones similares se dan en hospitales como el Almenara, donde familiares de pacientes han manifestado su preocupación. Por medio de su cuenta de TikTok, Caterina Foresti explicó que el hospital ha solicitado medicamentos prestados a otras sedes, pues la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) aún no aprueba la compra.

Foresti también sostuvo que frente a la escasez, algunos pacientes han recibido donaciones de cápsulas por parte de otros usuarios, y otros han optado por reducir la dosis diaria o buscar el medicamento en el extranjero, principalmente en India, a pesar de los riesgos sanitarios y legales de la importación informal.

Desabastecimiento de tacrolimus en Perú: EsSalud confirma falta del medicamento y entrega sustituto temporal.

“Eso lo tenemos que tomar de por vida. Un día que no lo tomemos es muy perjudicial para cada uno de nosotros, son como 10 años menos de vida que nos queda”, advirtió Castro Rea. En redes sociales, familiares han expresado frustración por la falta de información y la ausencia de un cronograma para la reposición. “El Estado no pide más, el Estado no saca más”, lamentó la hija de un paciente en declaraciones para RPP.

Importancia del tacrolimus y riesgos del desabastecimiento

El tacrolimus actúa como inmunosupresor clave para prevenir el rechazo de órganos, sobre todo en trasplantes renales. Su administración diaria es indispensable para mantener la estabilidad del injerto y preservar la vida del paciente. Según RPP, faltar a una sola dosis puede incrementar el riesgo de rechazo agudo y poner en peligro el funcionamiento del órgano trasplantado.

Pacientes trasplantados en riesgo: denuncian que no hay tacrolimus en hospitales del Estado

Ante la escasez, EsSalud optó por entregar temporalmente ciclosporina como alternativa terapéutica, informó Infobae. Sin embargo, especialistas advierten que el cambio de inmunosupresor implica nuevos riesgos y exige una supervisión médica estricta. Alterar o suspender abruptamente el tratamiento podría ocasionar rechazo agudo o deterioro del injerto.

La dependencia mayoritaria del sistema público para acceder al tacrolimus agrava la situación de los pacientes, quienes, ante la falta de opciones, recurren a donaciones, reducen dosis o importan el medicamento por canales no regulados.