FONAFE: Pedro Tapia Alvarado asume la Dirección Ejecutiva del holding de empresas del Estado peruano

Pedro Manuel Tapia Alvarado asume la Dirección Ejecutiva de FONAFE en medio de una estrategia de modernización estatal.

El Gobierno de Perú designó a Pedro Manuel Tapia Alvarado como nuevo Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), tras la publicación de la Resolución Suprema N° 049-2025-EF refrendada por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Azucena Miralles Miralles.

Esta designación ocurre en un escenario de renovaciones estructurales para el conglomerado estatal y tras el reciente nombramiento, apenas un mes antes, de Fredy Jordán Medina como presidente del Directorio, según confirmó la Resolución Ministerial N° 545-2025-EF/10, reportada por El Peruano.

El gobierno oficializa relevo en la dirección ejecutiva de FONAFE

FONAFE actúa como holding de referencia en la administración de empresas estatales peruanas, gestionando sectores como energía, saneamiento, transporte, hidrocarburos y finanzas. Empresas de peso como Perupetro, Editora Perú, Serpost, Agrobanco, SIMA Perú, Sedapal, Banco de la Nación y Cofide se encuentran bajo su ámbito de supervisión.

El conglomerado tiene un impacto directo en la economía nacional, ya que, según datos oficiales, sus operaciones equivalen al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representan el 3,2% de la inversión pública nacional, además de su peso en la provisión de servicios críticos para millones de peruanos.

La llegada de Tapia Alvarado a la dirección ejecutiva refuerza el proceso de cambio estratégico que vive la institución, en el que el presidente del Directorio, Fredy Jordán, ha anunciado una transición hacia una gestión más descentralizada desde 2026.

Jordán informó que los directores tendrán un contacto más directo con las regiones, visitando las sedes de las empresas públicas y fijando directorios descentralizados que permitan una supervisión territorial más cercana. Estas actividades podrían complementarse con las giras presidenciales del mandatario José Enrique Jerí Oré, quien refrendó la decisión junto a la ministra Miralles.

La estrategia de descentralización de FONAFE se implementará desde 2026

El cargo de Director Ejecutivo, que asume ahora Tapia Alvarado al término del encargo de Mauricio Miguel Gustin De Olarte, conlleva la responsabilidad de liderar la implementación de la estrategia corporativa y velar por el cumplimiento de metas que exige el contexto de una modernización en marcha.

La reciente reforma al Decreto Legislativo N° 1693, así como las nuevas directivas corporativas, establecen un marco para el fortalecimiento institucional y la supervisión eficiente de la gestión estatal, objetivos a los que apunta este cambio en la cúpula del holding público.

De acuerdo con el reglamento vigente, la Dirección Ejecutiva tiene la misión de potenciar el valor económico y social de los activos estatales, consolidar las prácticas de buen gobierno y asegurar la generación de resultados sostenibles para el país. El portafolio administrado por Fonafe reúne compañías que emplean a miles de trabajadores, contribuuyendo a la infraestructura estratégica y el desarrollo nacional.

La nueva etapa iniciada por la llegada de Tapia Alvarado y la presidencia de Jordán coincide con una expectativa de mayor cercanía entre la dirección de Fonafe y las regiones, y con el compromiso institucional de mantener los estándares más altos de transparencia y gobernanza en la administración de las empresas públicas de Perú.