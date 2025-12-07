Este es el curso gratis del MTC que borra puntos negativos a conductores: cómo acceder antes que acabe el año

Conductores deberán realizar de manera obligatoria el curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito| MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó un curso gratuito de seguridad vial dirigido a conductores con puntos negativos en su récord, con el objetivo de reducir multas y prevenir accidentes de tránsito.

La iniciativa busca que los conductores accedan a una capacitación que permite la reducción de hasta treinta puntos en su historial de infracciones, una medida que podría evitar la suspensión o cancelación de la licencia.

La vocera del MTC, Gisela Rivas Villantoy, explicó a Exitosa que el curso está disponible tanto en modalidad virtual como presencial. Los conductores interesados pueden inscribirse mediante una plataforma habilitada por el ministerio, donde deberán ingresar su DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico y número de celular, además de elegir el tipo de capacitación que prefieren.

Curso de seguridad vial para conductores del MTC. Foto: MTC

Los cupos se asignan según la categoría del conductor: profesionales pueden participar cada seis meses, mientras que los no profesionales acceden cada doce meses.

El MTC destacó que todos los trámites y el acceso al curso son completamente gratuitos. “No tiene que hacer ningún pago”, aseguró Rivas Villantoy a Exitosa, luego de que se reportaran casos de personas que, de manera irregular, solicitaban pagos a los interesados.

Resultados y alcance

De acuerdo con datos oficiales citados, de enero a noviembre de 2025, se inscribieron 27,600 conductores en el curso de seguridad vial, de los cuales 17,423 asistieron y 14,937 aprobaron satisfactoriamente. Durante noviembre, el número de inscritos alcanzó los 4,205, con 2,601 asistentes efectivos y 2,123 aprobados.

La capacitación permite reducir hasta treinta puntos en el historial de infracciones y evitar la suspensión o cancelación de la licencia de conducir. (Andina)

Gisela Rivas Villantoy explicó que la modificación al reglamento del sistema de control de licencia de conducir por puntos permitió aumentar la frecuencia de los cursos, impactando en la cantidad de conductores que se benefician de la reducción de puntos.

El curso implementa una reducción automática de treinta puntos negativos en el récord del conductor al aprobar la capacitación, siempre que no haya alcanzado los cien puntos, lo que supondría la suspensión de la licencia.

“La oportunidad de los cursos, con este diferente tipo de frecuencia, permite que un conductor, antes de llegar a los cien puntos, pueda llevar su capacitación y reducir su puntaje negativo”, detalló la vocera del ministerio.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú ofrece un curso gratuito de seguridad vial para conductores con puntos negativos en su récord. (Andina)

Objetivo y exclusiones

El objetivo central del programa, según explicó Gisela Rivas, es formar a conductores que respeten las normas de tránsito y fomenten una convivencia adecuada en las vías. “Procurar una conducción empática, respetuosa de las normas, y garantizar el cuidado de la salud y vida de todos los usuarios viales” fueron algunos de los propósitos mencionados.

El curso contempla módulos sobre el respeto a las señales, el impacto de infracciones como el exceso de velocidad o el uso del teléfono móvil al conducir, y las consecuencias de diversas faltas.

Los únicos excluidos directamente son los conductores con infracciones M1, correspondientes a conducción en estado de ebriedad, ya que enfrentan la anulación definitiva de su licencia, además de otras sanciones administrativas.

Antes de poder beneficiarse del programa, los conductores deben completar con éxito el curso Buenas prácticas en seguridad vial. (Sutran)

Cómo inscribirse y canales oficiales

Para acceder al curso, los interesados deben buscar la plataforma de registro de cursos de Seguridad Vial del MTC en cualquier navegador.

Alternativamente, pueden llamar al 615-7900 (opciones uno o cinco) o escribir al correo atencionalciudadano@mtc.gob.pe. El trámite también puede realizarse en persona en la oficina central del ministerio, ubicada en jirón Zorritos 1203, Cercado de Lima.

La vocera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones recordó a la audiencia que el procedimiento es gratuito y puede realizarse sin intermediarios.

“Este es un curso gratuito, un curso que busca generar una conducción consciente, con respeto y empatía. Los esperamos en las instalaciones del MTC o a través de las plataformas virtuales“, puntualizó Gisela Rivas Villantoy.

El MTC promueve además talleres especiales para quienes han cumplido suspensiones vinculadas a infracciones graves o muy graves, como la denominada “Cambiemos de Actitud”, impartida por escuelas de conducción autorizadas. En estos casos, completar el taller es indispensable para recuperar la licencia.