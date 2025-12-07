En el corazón del centro de Lima, el Jirón Puno se transforma en un paraíso para quienes buscan el regalo perfecto de Navidad: aquí es posible encontrar opciones que van desde muñecas inspiradas en ídolos K-pop hasta vehículos de construcción - Exitosa Noticias

La llegada de la temporada navideña convierte al Jirón Puno, en el centro de Lima, en un punto de encuentro obligado para quienes buscan el regalo ideal para los más pequeños. Esta zona ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos, con precios que comienzan desde apenas S/5. La variedad de productos y la creatividad de los vendedores permiten descubrir juguetes novedosos y atractivos, ajustados a las tendencias actuales y a las exigencias de niños y niñas de todas las edades.

Últimas tendencias: Guerreras K-pop y juguetes musicales

Entre los productos más destacados en los puestos de Jirón Puno se encuentran las guerreras K-pop, una serie de muñecas que han ganado popularidad entre niñas y niños por su diseño inspirado en el fenómeno musical asiático. Javier, uno de los vendedores del lugar, señalo a Exitosa Noticias que modelos como Zoe, Rumi y Amira son los más buscados este año. Todas se presentan en varios tamaños y versiones: “Son musicales y traen luces que fascinan a los niños”. La más solicitada ha sido Rumi, que actualmente encabeza las preferencias del público infantil.

¿Dónde encontrar juguetes desde S/5 para regalar en Navidad? Las mejores opciones en esta zona de Lima

Este tipo de juguetes musicales con luces se ha consolidado como una de las opciones más atractivas durante la campaña navideña, ya que combinan entretenimiento con estimulación sensorial. Su presencia en los estantes refleja la adaptación rápida del comercio local a las tendencias globales infantiles, permitiendo encontrar tanto modelos medianos como grandes para ajustarse al presupuesto de cada familia.

Opciones novedosas para niños: Vehículos de construcción y efectos especiales

No solo las muñecas y figuras animadas conquistan la atención de los visitantes. Para quienes desean sorprender a los varones del hogar, la oferta incluye vehículos de carga pesada y máquinas de construcción con detalles cada vez más realistas. “Tenemos excavadoras y grúas que funcionan por control remoto”, explica otro vendedor de la zona. La gran innovación de este año es que varias de estas maquinarias emiten humo real y cuentan con una gama de movimientos que simulan el funcionamiento de vehículos de verdad. Además, las luces y maniobras automáticas añaden una dimensión lúdica que cautiva a los chicos.

Entre los más pequeños, los juguetes musicales continúan siendo los favoritos. Los “pulpitos bailarines” destacan por su capacidad de moverse al ritmo de melodías, además de generar humo y luces, lo que los convierte en una alternativa divertida y segura para niños de menor edad.

Precios accesibles y una oferta para todos los públicos

Uno de los mayores atractivos de esta zona comercial es la variedad de precios. En tiendas como Importaciones Minaya, ubicada en Jirón Puno 635, sótano E-105, es posible encontrar opciones a partir de S/2, pensadas especialmente para donaciones institucionales o compras al por mayor. Sin embargo, la mayor parte de los productos diseñados para regalo y uso familiar se sitúan en el rango desde S/5 en adelante, lo que democratiza el acceso a alternativas de calidad.

Para quienes no pueden acercarse en persona, algunas de estas tiendas promocionan también sus productos en redes sociales. Importaciones Minaya, por ejemplo, invita a los clientes a conocer sus novedades a través de su cuenta de TikTok, manteniéndose cerca de un público cada vez más digital.

Navidad 2025: Buen momento para regalar

Expertos del sector señalan que las ventas minoristas en la campaña navideña de este año experimentarán un crecimiento estimado del 8%, impulsadas por una mayor liquidez y la tendencia del autorregalo. Este panorama genera expectativas positivas tanto para comerciantes como para familias limeñas, que encontrarán ofertas irresistibles y lanzamientos innovadores en los tradicionales mercados del centro.