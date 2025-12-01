Perú

Caos en Mesa Redonda: MML cierra accesos y prohíbe el paso de carretilleros y mercadería dentro del emporio comercial

Fiscalizadores impiden el ingreso incluso a estibadores formales desde el mediodía, mientras miles de compradores quedan atrapados entre enfrentamientos, retraso en el traslado de productos navideños y vehículos circulando por veredas ante la congestión extrema

MML no deja ingresar carretas ni vehículos con mercadería para los negocios en la zona

La campaña navideña arrancó con fuerza y las calles de Mesa Redonda ya viven la presión de miles de compradores que buscan abastecerse para las fiestas. Este domingo 1 de diciembre, el emporio comercial volvió a convertirse en un punto crítico debido al incremento del aforo, las medidas de seguridad anunciadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el ingreso restringido de estibadores encargados del transporte de mercadería.

A las 2:00 p.m., en plena hora punta, el jirón Cusco con Paruro registró una escena de caos: carretillas detenidas, comerciantes bloqueados y fiscalizadores cerrando accesos. La medida —parte del plan “Navidad Segura”— contempla que solo los estibadores formales puedan circular dentro del emporio, siempre y cuando porten su photocheck y un código QR emitido por la MML. Sin embargo, en la práctica, ni siquiera quienes cumplen con esos requisitos están logrando ingresar. La prohibición se activó desde el mediodía, generando preocupación, discusiones y un bloqueo total del transporte de mercadería.

Medidas de control, quejas y caos en plena campaña navideña

Ambulantes lotizan calles y veredas
Ambulantes lotizan calles y veredas en Mesa Redonda y el comercio informal se multiplica en vísperas de la campaña navideña

Pese a que la comuna aseguró que el aforo —establecido en 35.000 personas— no había sido superado, los fiscalizadores informaron a los estibadores que, pasada la medianoche, no pueden acceder ni los formales ni los informales. Esta situación ha paralizado el traslado de mercadería navideña, clave para los comercios que dependen de las ventas de diciembre.

Estibadores formales denunciaron que, aun mostrando su documentación, fueron detenidos en los accesos. “No limitan el paso y prácticamente no nos dejan trabajar”, expresó uno de ellos, indicando que sus productos deben ser descargados en puntos alejados o trasladados por veredas, exponiéndose a sanciones y accidentes. Otros señalaron que se les informó que el paso estaba prohibido “simplemente porque sí”, sin una explicación clara sobre el motivo real de la restricción.

A este escenario se suma la presencia constante de ambulantes, congestión vehicular en los accesos y conductores que, ante el bloqueo, optan por avanzar sobre las veredas para no quedar atrapados durante varios minutos. Dentro del emporio, compradores cargando bolsas de gran tamaño buscan cómo salir o transportar sus productos a cocheras y garajes, pero sin apoyo de estibadores debido al cierre.

Las quejas ocurren a pocos días de que la MML anunciara la implementación de 19 cámaras con inteligencia artificial, diseñadas para monitorear el flujo de visitantes. Según la comuna, estas alertan automáticamente cuando el aforo alcanza el 90% y activan drones y avisos al celular de los usuarios. Sin embargo, empresarios y visitantes aseguran que no existe suficiente señalización, horarios claros ni difusión adecuada de las reglas de acceso.

MML advierte cierre total si Mesa Redonda alcanza su aforo máximo

MML anuncia cierre total de
MML anuncia cierre total de Mesa Redonda por Navidad si se completa el aforo de personas - MML

La Municipalidad de Lima estableció un límite preciso para la campaña navideña: 39.859 personas será el tope de visitantes permitido dentro de Mesa Redonda, según los estudios técnicos de la propia comuna. Para vigilar este conteo en tiempo real, se instalaron 19 cámaras con inteligencia artificial destinadas a identificar el flujo de personas, rostros y placas vehiculares. Estas herramientas permitirán ejecutar un cierre inmediato cuando el aforo llegue al 100%, una medida que el alcalde Renzo Reggiardo calificó como “estricta” y sin posibilidad de excepciones.

El sistema también contempla un umbral previo. Al alcanzar el 90% del aforo, equivalente a 35.873 personas, se activará una alerta preventiva que será difundida mediante altavoces y mensajes de texto enviados automáticamente a los celulares de los ciudadanos que se encuentren cerca del emporio. La medida incluye el cierre de los 15 accesos principales, bloqueando nuevos ingresos, mientras que las salidas permanecerán operativas para facilitar la circulación de quienes ya se encuentren dentro del perímetro.

Además del control digital, el operativo incorpora vigilancia continua con apoyo de la Policía Nacional, agentes municipales, personal del Ejército y un dron encargado de detectar aglomeraciones desde el aire. En paralelo, se dispuso la reubicación de 720 ambulantes hacia la plaza Castañeta, donde se habilitaron módulos por rubro comercial y accesos adicionales para garantizar evacuaciones rápidas.

