Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

La gala inaugural de Latina Powerhouse Top 100 de ¡HOLA! Américas, celebrada en el Adrienne Arsht Center de Miami, reunió a las voces y figuras más relevantes de la cultura latina. Entre todas las experiencias y personalidades destacadas, uno de los momentos más especiales fue el primer encuentro entre Mimy Succar, reconocida cantante y productora peruana, y el legendario salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, conocido mundialmente como “El Caballero de la Salsa”.

La emoción de Mimy Succar quedó registrada en sus redes sociales. La artista compartió varias fotografías junto a Santa Rosa y la modelo Nadia Ferreira, y escribió: “Qué honor y placer compartir y conocer por primera vez al caballero de salsa... Uno de los mejores soneros de estos tiempos. Y a la bella y maravillosa Nadia... Wow, son una gran inspiración. Gracias una vez más Hola por la invitación y oportunidad”. Este mensaje evidenció el significado personal y profesional que tuvo para la peruana encontrarse con uno de los nombres más grandes de la música tropical.

El contexto no pudo ser más propicio. La gala de Latina Powerhouse Top 100 tuvo su edición inaugural en 2025 y distinguió a cien mujeres latinas que están marcando tendencia en ámbitos tan diversos como la música, el cine, la moda y el liderazgo social. Mimy Succar se destacó en la lista por consolidar un año excepcional; en los recientes premios Grammy consiguió dos galardones: mejor álbum latino tropical por “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” y otra estatuilla por su interpretación en “Bemba Colorá”. Gracias a estos logros, su nombre figura entre las referentes musicales de América Latina, renovando el impulso de la salsa y mostrando cómo el género sigue siendo actual y relevante.

Un encuentro soñado

El encuentro entre Mimy Succar y Gilberto Santa Rosa representa mucho más que un saludo protocolar entre celebridades. El boricua, con décadas de carrera y una discografía tan vasta como influyente, es considerado por muchos el más grande exponente vivo de la salsa. Comenzó en la música en la década del setenta y desde entonces ha sumado éxitos inolvidables y una estrecha relación con el público de toda Hispanoamérica. La presencia de Santa Rosa en la gala fue motivo de inspiración, no solo para artistas jóvenes que buscan abrirse camino, sino para músicos establecidos que ven en él una fuente permanente de respeto y aprendizaje.

Para Mimy Succar, compartir este momento y la fotografía con “El Caballero de la Salsa” se convierte en un hito y también en un símbolo de cómo la salsa trasciende generaciones, géneros y escenarios. La peruana agradeció a ¡HOLA! Américas la oportunidad de ser parte de un evento que reconoce a las mujeres latinas que, desde la música y otras disciplinas, transforman la sociedad.

Las tres peruanas más influyentes

Las peruanas Mimy Succar, Isabella Merced y Alessandra Durand se consolidaron este año como referentes internacionales al figurar entre las 100 latinas más influyentes de 2025, según la prestigiosa lista Latina Powerhouse Top 100 de la revista ¡HOLA!. La distinción se formalizó durante la gala celebrada el 1 de diciembre en el Adrienne Arsht Center de Miami, que reunió a mujeres destacadas de la cultura, el espectáculo, la moda y el activismo social.

Mimy Succar fue reconocida por revitalizar la salsa y convertirse en ganadora de dos premios Grammy: mejor álbum latino tropical por “Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” y por su interpretación en “Bemba Colorá”. Este impulso la posiciona entre las mujeres que están redefiniendo la cultura musical en América Latina y fortaleciendo el papel de los ritmos latinos en la escena internacional.

Por su parte, Isabella Merced cosechó logros notables en Hollywood. La actriz y cantante de ascendencia peruana formó parte de tres grandes producciones: repitió el papel de Hawkgirl en la segunda temporada de “Peacemaker”, interpretó al mismo personaje en la película “Superman” bajo la dirección de James Gunn, y participó en la segunda temporada de “The Last of Us”. Su proyección representa un ejemplo de conexión entre la comunidad latina y los principales escenarios del entretenimiento mundial.

Durante la misma velada también fue premiada Alessandra Durand, diseñadora y fundadora de Kené Kaya. Su inclusión en la lista reconoce el impacto de su labor en moda sostenible, el arte amazónico peruano y la promoción de las comunidades originarias. Entre sus hitos recientes destacan el diseño del vestuario de Los Mirlos para Coachella y su participación junto a Olinda Silvano en la Semana de la Moda de Nueva York.

La presencia de estas tres peruanas en la lista simboliza la fuerza y diversidad del talento nacional, marcando un año de relevancia para el Perú en el mapa global del liderazgo femenino.

