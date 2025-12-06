Perú

¿Los peruanos engordan en diciembre? Esto explica una especialista sobre la Cena Navideña

En diciembre, los hogares peruanos suele comprar panetones y en la Noche Buena se adquiere pavo, arroz, chancho, entre otros alimentos

Guardar
¿Ya sabes cómo deberías alimentarte
¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Quedan menos de tres semanas para que llegue la Navidad de este 2025. Una de las actividades más esperadas de esta celebración es la cena de Noche Buena, del 24 de diciembre. Sin embargo, es importante conocer si las porciones que se sirven son las adecuadas para no afectar la salud, sobre todo de personas que tienen enfermedades ya existentes como diabetes.

La nutricionista del Seguro Social de Salud (EsSalud), Bettyna Benavente, explicó que en estas semanas se suele ganar algo de peso porque en el Perú la alimentación tiene un importante componente social. “No comparto, no, no comparto mi amistad, no comparto mi, mi cariño con las personas, si no es comiendo”, dijo.

“Muchas veces estas reuniones, pues están en el trabajo, luego en la familia, luego en el grupo de amigos de la universidad, otra vez el grupo de amigos del colegio. Entonces, tenemos muchos eventos sociales que por ahí pueden desencadenar e impactar, sí, en el peso”, añadió.

La especialista también acotó que esto va a depender de cada individuo porque hay personas que, por ejemplo, no concurren a estos eventos. “Depende mucho del factor social, va a depender mucho también la porción y las elecciones que tomemos. Todo eso al final puede confluir en que haya un incremento del peso”, aclaró.

Navidad, cena navideña, familia -
Navidad, cena navideña, familia - Perú - 24 de diciembre (Freepik)

Las comidas con más calorías

De acuerdo con la entrevistada, en el caso del panetón habría que revisar las porciones. Un trozo de 80 gramos equivale a aproximadamente dos panes y medio y aporta casi 300 calorías.

“Ahora, si a esto le sumamos una típica chocolatada a mi panetón, de repente le pongo mantequilla y me tomo mi taza de chocolate, esto puede llegar a ser 625 caloorías, equivale a un desayuno más o menos de una persona alta, deportista. Entonces, por ahí tendríamos que ver si yo, digamos, soy bajito, no hago mucha actividad física, en esa chocolatada nomás ya estaría cubriendo casi la tercera parte de la necesidad calórica de todo el día”, advierte.

Peruanos acostumbran a comer en
Peruanos acostumbran a comer en Noche Buena. Foto: EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA

¿Qué se puede hacer?

Benavente afirma que se podría disminuir las porciones o, por ejemplo, elegir una taza con chocolate bajo en grasa, evitando agregar mashmellos u otras cosas que pueden incrementar su aporte calórico. En cuanto al panetón, evitar la porción completa, como solo la mitad y evitar añadidos como la mantequilla.

“Si queremos disfrutar, esa sería una alternativa, sobre todo, no tanto en la persona sana, porque la persona sana y con una buena actividad física regular, de repente esas calorías las va a quemar. Pero, digamos que soy una persona que tengo diabetes o que de por sí ya tengo un sobrepeso y que soy bajita de repente y que encima no hago actividad física, definitivamente eso va a tener un impacto mayor que en una persona que practica actividad física, que es más alto y que quema más calorías, ¿no? Entonces, hay que ver también el contexto de la persona que, a la que va a llegar este, esta chocolatada, digamos.

Temas Relacionados

Cena NavideñaNavidad 2025Panetónperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario se medirá con Rebaza Acosta, mientras que San Martín protagonizará el duelo de la jornada con Deportivo Géminis

Resultados de la fecha 7

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central de 18 años creció en el país, juega en Deportivo Wanka y confesó su deseo de vestir la ‘bicolor’. Finalmente, decidió representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla

Alerta en Perú por terremoto 7.0 en Alaska: Marina de Guerra intensifica monitoreo ante riesgo de tsunami

El gran sismo en la región sur de Alaska provoca aumento de la vigilancia por parte de la Marina, que sigue los reportes internacionales sobre posibles impactos en el Océano Pacífico

Alerta en Perú por terremoto

¿Se puede hacer una cena navideña con bajas calorías? Esto respondió una especialista de EsSalud

La nutricionista Bettyna Benavente explicó qué alimentos podrían incluirse en la mesa de Noche Buena, el próximo 24 de diciembre

¿Se puede hacer una cena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Benavides reemplazará a su

Alfredo Benavides reemplazará a su hermano Jorge en ATV con nuevo programa cómico los sábados

Mónica Cabrejos defiende a Samahara Lobatón y desmiente a Bryan Torres tras ver video de su ruptura: “Rompe el corazón”

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

DEPORTES

Resultados de la fecha 7

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal tv online del partido de vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Renzo Manyari responde a las denuncias por el caos organizativo de los Bolivarianos 2025: “El IPD es el único responsable, no le temo a nadie”

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′