¿Los peruanos engordan en diciembre? Esto explica una especialista sobre la Cena Navideña

¿Ya sabes cómo deberías alimentarte antes y después de la cena navideña? (Apeseg)

Quedan menos de tres semanas para que llegue la Navidad de este 2025. Una de las actividades más esperadas de esta celebración es la cena de Noche Buena, del 24 de diciembre. Sin embargo, es importante conocer si las porciones que se sirven son las adecuadas para no afectar la salud, sobre todo de personas que tienen enfermedades ya existentes como diabetes.

La nutricionista del Seguro Social de Salud (EsSalud), Bettyna Benavente, explicó que en estas semanas se suele ganar algo de peso porque en el Perú la alimentación tiene un importante componente social. “No comparto, no, no comparto mi amistad, no comparto mi, mi cariño con las personas, si no es comiendo”, dijo.

“Muchas veces estas reuniones, pues están en el trabajo, luego en la familia, luego en el grupo de amigos de la universidad, otra vez el grupo de amigos del colegio. Entonces, tenemos muchos eventos sociales que por ahí pueden desencadenar e impactar, sí, en el peso”, añadió.

La especialista también acotó que esto va a depender de cada individuo porque hay personas que, por ejemplo, no concurren a estos eventos. “Depende mucho del factor social, va a depender mucho también la porción y las elecciones que tomemos. Todo eso al final puede confluir en que haya un incremento del peso”, aclaró.

Navidad, cena navideña, familia - Perú - 24 de diciembre (Freepik)

Las comidas con más calorías

De acuerdo con la entrevistada, en el caso del panetón habría que revisar las porciones. Un trozo de 80 gramos equivale a aproximadamente dos panes y medio y aporta casi 300 calorías.

“Ahora, si a esto le sumamos una típica chocolatada a mi panetón, de repente le pongo mantequilla y me tomo mi taza de chocolate, esto puede llegar a ser 625 caloorías, equivale a un desayuno más o menos de una persona alta, deportista. Entonces, por ahí tendríamos que ver si yo, digamos, soy bajito, no hago mucha actividad física, en esa chocolatada nomás ya estaría cubriendo casi la tercera parte de la necesidad calórica de todo el día”, advierte.

Peruanos acostumbran a comer en Noche Buena. Foto: EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA

¿Qué se puede hacer?

Benavente afirma que se podría disminuir las porciones o, por ejemplo, elegir una taza con chocolate bajo en grasa, evitando agregar mashmellos u otras cosas que pueden incrementar su aporte calórico. En cuanto al panetón, evitar la porción completa, como solo la mitad y evitar añadidos como la mantequilla.

“Si queremos disfrutar, esa sería una alternativa, sobre todo, no tanto en la persona sana, porque la persona sana y con una buena actividad física regular, de repente esas calorías las va a quemar. Pero, digamos que soy una persona que tengo diabetes o que de por sí ya tengo un sobrepeso y que soy bajita de repente y que encima no hago actividad física, definitivamente eso va a tener un impacto mayor que en una persona que practica actividad física, que es más alto y que quema más calorías, ¿no? Entonces, hay que ver también el contexto de la persona que, a la que va a llegar este, esta chocolatada, digamos.