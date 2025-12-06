Perú

Campaña de salud gratis para este 10 de diciembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa es importante porque contribuye a la detección temprana de enfermedades y a la promoción de hábitos saludables

La Municipalidad Provincial de Huaral ha informado que organizará una campaña de salud gratuita este sábado en la plaza de armas de Chancay, destinada principalmente a los pescadores artesanales del distrito, pero también abierta al público en general.

a actividad se desarrollará entre las 9 y las 14 horas con el objetivo de acercar diversos servicios médicos y de bienestar a quienes, por distintos motivos, tienen dificultades para acceder a una atención integral y oportuna.

La campaña surge como respuesta a las necesidades de la población local, en especial de quienes desempeñan labores en el sector pesquero, reconocidos por su arduo trabajo y exposición diaria a condiciones que pueden impactar su salud física y mental.

La iniciativa busca ofrecer cuidado integral, prevención y orientación a vecinos de diferentes edades y así, promover hábitos saludables y el diagnóstico precoz de enfermedades.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a once servicios, cada uno enfocado en aspectos relevantes para la salud y el bienestar:

  • Medicina general: Evaluaciones clínicas básicas para identificar afecciones comunes y, si corresponde, orientar sobre el manejo o remitir a centros especializados.
  • Odontología: Aplicación de fluorización para prevenir caries, instrucciones sobre técnicas correctas de cepillado y prácticas de higiene oral, esenciales en la prevención de enfermedades bucales.
  • Laboratorio: Exámenes rápidos para el diagnóstico y seguimiento de diferentes indicadores de salud y así, facilita la detección de posibles alteraciones a tiempo.
  • Obstetricia: Realización de tamizajes gratuitos para VIH y sífilis, pruebas de antígeno prostático específico (PSA) y asesoramiento en planificación familiar, fundamentales para la salud sexual y reproductiva.
  • Nutrición: Consejería sobre alimentación balanceada y evaluación nutricional para identificar riesgos de sobrepeso, bajo peso o desnutrición, especialmente en niños y adultos mayores.
  • Psicología: Orientación para abordar malestares emocionales, manejo del estrés y herramientas para conservar la salud mental.
  • Enfermería: Aplicación de vacunas correspondientes al calendario nacional, protegiendo a la comunidad frente a enfermedades prevenibles.
  • Podología: Revisión y tratamiento de afecciones en los pies, de gran importancia sobre todo para quienes permanecen largos períodos de pie o caminan descalzos.
  • Reflexología: Terapias alternativas que utilizan la estimulación de puntos específicos en pies o manos para contribuir al bienestar general.
  • Corte de cabello: Servicio adicional dirigido a la imagen personal y autoestima, sin costo para los asistentes.

La municipalidad reitera que todas las prestaciones serán gratuitas y anima a la ciudadanía a participar activamente en esta jornada que prioriza el cuidado preventivo y la atención primaria. Además, esta actividad se organiza en marco 463° aniversario de Chancay.

Beneficios de los chequeos médicos

  • Detección precoz: Identifican enfermedades en fases iniciales y facilitan tratamientos más efectivos.
  • Prevención: Evalúan factores de riesgo y evitan complicaciones futuras.
  • Control de salud: Informan sobre el estado general del organismo y permiten un seguimiento regular.
  • Orientación médica: Proporcionan recomendaciones personalizadas sobre alimentación, actividad física y hábitos saludables.
  • Tranquilidad: Disminuyen la incertidumbre y aumentan la seguridad al conocer el propio estado de salud.
  • Reducción de costos: Prevenir o tratar a tiempo las enfermedades reduce gastos médicos y mejora la calidad de vida.

