¿Hidrocarburos en playa Los Yuyos de Barranco?: OEFA realiza monitoreo para verificar presunta presencia

OEFA supervisa playa Los Yuyos tras alerta de posible presencia de hidrocarburos en el mar.

Vecinos, deportistas y bañistas alertaron sobre un fuerte olor a petróleo en la playa Los Yuyos, ubicada en el distrito de Barranco, la mañana de este jueves 4 de diciembre.

Según trascendió, se visualizaron presencias de manchas flotantes en el mar, detectadas cerca en el área próxima al Lima Marina Club.

Videos y fotografías difundidas en redes sociales mostraron una sustancia oscura que cortó la rutina de entrenamiento y actividades acuáticas de quienes frecuentan esta playa capitalina.

Organizaciones como Oceana Perú solicitaron el despliegue inmediato de protocolos de evaluación ambientales, mientras algunas versiones atribuyeron el origen del supuesto derrame a dragas de la zona, una hipótesis que aún requiere un dictamen de las autoridades competentes.

La aparición de estas sustancias intensificó la preocupación por el posible impacto en la salud pública y en la biodiversidad marina de un sector clave de la Costa Verde.

Composición: Infobae Perú / Fotografía referencial

Respuesta técnica de la OEFA

Frente a la alerta, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) activó un operativo especial en Barranco. Personal técnico realizó un sobrevuelo con drones y un patrullaje en superficie, enfocado en identificar fuentes y extensión de la presunta contaminación.

En el marco de sus acciones de verificación, el equipo de OEFA ejecutó un muestreo ambiental: se tomaron muestras de agua y sedimentos en Los Yuyos y áreas adyacentes, especialmente en cercanías del club náutico.

Las muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal) para determinar la posible presencia de hidrocarburos.

El proceso se llevará a cabo bajo estándares técnicos establecidos, explicó la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) en un comunicado difundido la tarde del jueves.

En paralelo, la Municipalidad de Barranco participó en las inspecciones junto a funcionarios de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) y el OEFA.

El reporte preliminar descartó la presencia evidente de combustible en la superficie marina y no identificó afectación a aves o fauna en la franja inspeccionada de la Costa Verde.

Pese a ello, la información final dependerá de los resultados que arroje el laboratorio, según ratificaron las instituciones involucradas.

Monitoreo y comunicación

El OEFA anunció que continuará supervisando y realizando visitas técnicas en Los Yuyos hasta que se esclarezca completamente la situación ambiental.

La labor incluye patrullajes reiterados y la observación de cualquier cambio en las condiciones del agua, a fin de evitar eventualidades adicionales con impacto en la temporada de playa que reúne a cientos de visitantes diarios.

Las autoridades han reiterado que no se han registrado, hasta el momento, especies afectadas ni daño visible sobre la biodiversidad local, pero exhortan a la población y medios de comunicación a mantenerse informados a través de los canales oficiales para prevenir la propagación de rumores o contenido impreciso.

Con la mirada en la transparencia, el OEFA aseguró que notificará a la ciudadanía apenas cuente con resultados concluyentes, marcando así el cierre de la supervisión y el inicio de las acciones correctivas o preventivas que el resultado del monitoreo pueda motivar para preservar la calidad ambiental del litoral limeño.