Rosalía vuelve a dejar fuera a Perú de su gira mundial LUX Tour 2026

Rosalía confiesa que Santa Rosa de Lima fue parte de su inspiración para su nuevo álbum ‘Lux’ | Instagram

El anuncio de la gira mundial “LUX Tour 2026” de Rosalía ha generado una ola de reacciones en Latinoamérica, especialmente en Perú, país que, por segunda vez consecutiva, ha quedado fuera del itinerario oficial. Mientras la artista catalana recorrerá escenarios de Europa, Norteamérica y varias ciudades latinoamericanas, los seguidores peruanos deberán resignarse a no verla en directo, pese a las reiteradas muestras de interés de la cantante por visitar el país.

La ausencia de Perú en la lista de destinos del “LUX Tour 2026” ha reavivado el debate en redes sociales y entre los fanáticos locales, quienes ya vivieron una situación similar en 2023, cuando la gira “Motomami World Tour” tampoco incluyó al país. En aquella ocasión, la frustración colectiva derivó en una respuesta creativa: el youtuber peruano iOA organizó un espectáculo en Lima que replicó con minuciosidad el show original de Rosalía, logrando congregar a más de 3000 asistentes en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

El evento, bautizado como “Miji Show”, se viralizó en redes y captó la atención de la propia artista, quien reaccionó en TikTok con la frase: “Dimensión paralela desbloqueada”.

Rosalía y su gira ‘LUX Tour 2026’

El calendario oficial del “LUX Tour 2026”, publicado por el equipo de Rosalía y la promotora Live Nation, detalla que la gira comenzará el 16 de marzo en el LDLC Arena de Lyon, Francia, y recorrerá 17 países con un total de 42 conciertos. En Latinoamérica, las ciudades seleccionadas incluyen Bogotá (16 de julio), Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico, entre otras.

El contexto de esta gira es el lanzamiento de “LUX”, el cuarto álbum de Rosalía, grabado junto a la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco, que reúne colaboraciones con figuras como Björk, Carminho, Estrella Morente y la Escolanía de Montserrat, ha debutado en el primer puesto de la lista Global Top Albums de Spotify, logrando el mayor debut de streaming para una artista femenina en español.

Países que forman parte de la gira mundial LUX Tour 2026 de Rosalía.

El impacto comercial se ha visto acompañado de elogios de la crítica, que destaca la fusión de música clásica, pop global y espiritualidad lírica en esta nueva etapa de la cantante.

Los deseos de Rosalía de visitar Perú

En entrevista con El Comercio, de hace casi un mes, Rosalía expresó su deseo de visitar Perú: “Hace mucho que quiero ir. Nunca he estado y me haría muchísima ilusión. Si Dios quiere, pronto. No sé cuándo exactamente, pero tengo muchas ganas”. La artista también compartió detalles sobre la creación de “LUX”, un álbum que, según sus palabras, prescinde del sonido urbano de trabajos anteriores y explora una paleta orquestal, con canciones en trece idiomas y referencias a figuras como Santa Rosa de Lima.

Rosalía reconoció la influencia del cajón peruano en su música y celebró la conexión cultural que este instrumento representa: “Hoy el cajón es una de las percusiones más habituales del género, pero su alma sigue siendo peruana. Suena amaderado, cálido, reconfortante. Me emociona que un instrumento así conecte nuestras culturas”.

iOA y Rosalía. | Instagram

La exclusión de Perú de la gira ha motivado a los seguidores locales a buscar alternativas para vivir la experiencia Rosalía. El éxito del tributo de iOA en 2023, que requirió más de cinco meses de ensayos y una inversión considerable en producción, demostró la capacidad de la comunidad peruana para recrear espectáculos de alto nivel.

El propio iOA, durante su presentación de aquel entonces, agradeció al público con estas palabras: “Cuando era chico replicaba conciertos encerrado en mi cuarto para que nadie me viera. Y no puedo creer que muchos años después esté haciendo esto frente a más de 3000 personas... Sin ustedes, esto no sería posible. ¡Los amo!”. Mientras tanto, la gira “LUX Tour 2026” avanza con una producción de gran formato y una agenda que refuerza el perfil internacional de Rosalía.