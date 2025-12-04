Una llaga en la boca que persiste más de dos o tres semanas debe ser evaluada (Adrian Escandar)

Cuidar la salud de la boca va más allá de mantener dientes limpios o una buena higiene dental: tiene un impacto directo en la prevención de enfermedades graves, como infecciones, problemas periodontales y, en casos más severos, cáncer de boca. En el Perú, muchas personas enfrentan problemas de salud bucal relacionados con estilos de vida, consumo de tabaco o alcohol, y carencias en acceso a servicios de salud.

Instituciones de salud como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueven campañas de prevención, revisiones odontológicas regulares y educación sobre factores de riesgo, precisamente porque la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso o complicaciones graves. Ante ello, conocer los síntomas del cáncer de boca resulta fundamental.

El cáncer de boca, también llamado cáncer de cavidad oral, puede afectar labios, encías, lengua, paladar, mucosa interna de mejillas o piso de la boca. Por eso, reconocer señales de alerta y consultar con un profesional dental o médico al notar cambios persistentes es clave para prevenir consecuencias graves.

Estos son los 10 principales síntomas del cáncer de boca

Entre los síntomas principales del cáncer de boca se encuentra el dolor o molestias persistentes en la boca, mandíbula, lengua o garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto son algunos de los síntomas más frecuentes que pueden indicar la presencia de cáncer de boca. Si persisten por varias semanas, es importante acudir al dentista o médico:

Úlcera, llaga o herida en la boca o labio que no cicatriza: una llaga que persiste más de dos o tres semanas debe ser evaluada. Manchas blancas, rojas o mezcla de ambas (blanco-rojo) dentro de la boca: estas áreas pueden estar en la lengua, encías, paladar o mucosa interna; son señales de alerta. Bultos, protuberancias o engrosamientos en labios, encías, lengua, mejillas o piso de la boca: presencia de una masa que antes no existía. Dientes flojos sin causa aparente o cambios en el ajuste de dentaduras: cuando el cáncer afecta encías o huesos, puede alterar la estabilidad dental. Dolor o molestias persistentes en la boca, mandíbula, lengua o garganta: dolor que no se relaciona con caries o aftas comunes, y que no desaparece con tratamiento habitual. Dificultad o dolor al tragar, masticar, mover la mandíbula o abrir la boca: limitación en funciones básicas de la boca. Entumecimiento, adormecimiento o pérdida de sensibilidad en lengua, labios, encías, cara o cuello: señales nerviosas que pueden ser indicativas de lesión. Dolor de oído persistente o sensación de oído tapado sin causa aparente: el cáncer puede irradiarse hasta zonas cercanas como oído o cuello. Hinchazón, bulto o ganglios inflamados en cuello y mandíbula: una masa en el cuello o aumento de volumen puede denunciar propagación a ganglios linfáticos. Pérdida de peso inesperada o fatiga sin razón clara: síntomas generales de alarma cuando hay un proceso canceroso activo.

Factores de riesgo del cáncer de boca

El consumo de tabaco y alcohol son factores de riesgo del cáncer de boca (Composición Infobae Perú)

El riesgo de desarrollar cáncer de boca aumenta con ciertos hábitos y condiciones:

Consumo de tabaco en cualquiera de sus formas : cigarrillos, puros, pipas, tabaco de mascar u otras variantes. Este es uno de los principales factores.

Consumo frecuente y excesivo de alcohol, sobre todo cuando se combina con tabaco.

Infección por Virus del Papiloma Humano (VPH): algunas cepas, especialmente en cavidad oral o garganta, están asociadas a casos de cáncer de boca.

Exposición prolongada al sol en los labios, lo que incrementa el riesgo de cáncer de labio.

Mala nutrición o dieta baja en frutas y verduras , lo que disminuye la protección natural contra enfermedades.

Sistema inmunitario debilitado, condiciones médicas, tratamientos, infecciones o factores genéticos pueden aumentar el riesgo.

Edad avanzada, pues la mayoría de casos se diagnostican en personas mayores de 55 años.

Estos factores no garantizan en todos los casos la aparición de la enfermedad, pero aumentan considerablemente el riesgo, por ello es clave revisar hábitos de vida y acudir a controles odontológicos regulares.