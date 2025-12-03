¿Pensabas alquilar un Airbnb por fiestas de fin de año? Atención: SUNAT accede a datos de 34.000 arrendadores en plataformas digitales

La SUNAT accede a información fiscal de más de 34.000 propietarios que alquilan inmuebles por Airbnb, Booking.com y otras plataformas digitales en Perú. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Haciendo planes por Navidad, fiestas de Año Nuevo o verano 2026? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que ha recibido información detallada sobre operaciones de alquiler de inmuebles realizadas en el Perú a través de plataformas digitales como Airbnb, Booking.com, TripAdvisor y Expedia, así como de otras aplicaciones similares.

A través de este rastreo, la entidad aseguró que cuenta con datos fiscales de más de 34.000 propietarios de inmuebles que han generado ingresos mediante estas plataformas en el país entre 2023 y 2025. Básicamente, lo que la Administración tributaria está haciendo es pedir ‘que se pongan al día’.

SUNAT accede a datos de 34.000 arrendadores en plataformas digitales

Este esfuerzo de fiscalización es resultado de acuerdos internacionales de colaboración e intercambio de información fiscal con más de 140 países, en línea con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Gracias a estos convenios, la SUNAT accede a reportes directos de plataformas extranjeras y de las autoridades tributarias de sus países de residencia, como la Irish Revenue Commissioners en el caso de Airbnb.

Ya desde octubre de 2024, plataformas como Airbnb notificaron a sus anfitriones peruanos sobre la posibilidad de que sus datos fuesen remitidos a la autoridad tributaria local. El objetivo es identificar posibles omisiones y promover el cumplimiento de las obligaciones de los arrendadores digitales.

La guía de Airbnb para Perú, actualizada en abril de 2025, detalla las reglas fiscales y sugiere la formalización de los anfitriones a través del registro en el RUC y la obtención de clave SOL, indispensables para declarar y pagar impuestos por medios virtuales.

Airbnb y Booking reportan ingresos de peruanos a SUNAT: renta del 5%

De acuerdo con la explicación de SUNAT, las personas naturales que obtienen ingresos únicamente por alquilar un inmueble no como negocio, deben tributar bajo Rentas de Primera Categoría, declarando y pagando el 5% del ingreso bruto percibido cada mes. Vale precisar que el impuesto ya se cobra desde este año.

Si, por ejemplo, se recibe S/1.500 mensuales por alquilar un departamento a través de Airbnb u otra plataforma, el propietario debe pagar S/ 5 de impuesto por ese mes. El proceso es completamente digital, y el monto a pagar no requiere deducir gastos, aplicándose directamente sobre la totalidad recibida.

La guía fiscal de Airbnb agrega que, en el caso de personas naturales no domiciliadas, también se aplica una retención del 5% sobre el monto bruto que corresponde a los alquileres obtenidos en el Perú.

Los anfitriones que además brindan servicios adicionales —como alimentación, lavandería o excursiones— deben prestar atención ya que, por tratarse de una prestación más compleja, podría cambiar la naturaleza del tributo y ser calificado como renta de tercera categoría, con una tasa y régimen especiales.

El IGV por elegir el hospedaje también se cobra, señala Airbnb

Por otro lado, quienes desarrollan actividad empresarial formal o constituyen una sociedad para ofrecer estos servicios tributan bajo Tercera Categoría y tienen la obligación de cobrar y pagar el IGV del 18% sobre el valor del alojamiento.

Asimismo, el IGV alcanza a las comisiones cobradas por las plataformas cuando la operación es considerada domiciliada en el país, detalle que la guía de Airbnb precisa en función de la residencia habitual determinada por la ubicación de la cuenta, el método de pago o el IP de usuario.

SUNAT busca ampliar base tributaria con fiscalización de plataformas de alquiler

SUNAT no solo exhorta a declarar oportunamente estos ingresos usando su portal, sino que advierte sobre la aplicación de sanciones económicas si se incumplen los plazos y obligaciones, en concordancia con el Régimen de Gradualidad aprobado para los infractores. Los calendarios de vencimiento para las declaraciones y pagos se rigen por el último dígito del RUC de cada arrendador, información disponible en la web de la SUNAT.

La fiscalización sobre plataformas de alquiler temporal representa uno de los avances clave en la formalización de la economía digital. El Estado peruano busca así ampliar la base tributaria, garantizar la transparencia y la equidad fiscal y adaptarse a la expansión de la economía colaborativa en el mercado local.