Perú

Fernando Rospigliosi plantea suspender pasajes para congresistas y asesores tras cuestionamientos a personal vinculado a Fuerza Popular

El presidente encargado del Congreso detalló que medida sería aplicada en los meses de enero, febrero y marzo de 2026

Guardar
Parlamentario se pronunció en medio de cuestionamientos al uso de recursos y personal por parte de Fuerza Popular. | Congreso

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentará a la Mesa Directiva una propuesta para suspender la entrega de viáticos y pasajes gratuitos a congresistas y asesores durante las semanas de representación previas a las elecciones generales de 2026. La medida responde a recientes cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y la participación de personal parlamentario en actividades del partido al que pertenece, Fuerza Popular.

“Mi propuesta era que en los meses de enero, febrero y marzo de 2026 los congresistas no cobren viáticos por la semana de representación, tampoco haya pasajes gratis para los congresistas ni sus asesores en la semana de representación, y tampoco los asesores puedan cobrar viáticos. De esa manera se evitarán malas interpretaciones sobre la posibilidad de uso de estos recursos en la campaña”, mencionó.

Agregó que la propuesta cuenta con el respaldo de la congresista Norma Yarrow, quien solicitó formalizar y aprobar la restricción en la Mesa Directiva. De implementarse, la medida impedirá que legisladores y asesores accedan a beneficios económicos ligados a la representación territorial durante la etapa de campaña.

La iniciativa surge en un entorno de críticas al manejo de personal y recursos parlamentarios. Una investigación de Cuarto Poder reveló que al menos tres militantes de Fuerza Popular Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz— contratados por distintas oficinas y comisiones parlamentarias, desempeñaban funciones dentro del local partidario de Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, durante el horario laboral.

El reportaje incluyó registros audiovisuales y testimonios que muestran la presencia de estos trabajadores en reuniones y coordinaciones internas del partido, pese a que debían cumplir funciones bajo supervisión legislativa. El local, según el dominical, mantiene actividad interna diaria desde primeras horas de la mañana y recibe a figuras del núcleo del partido, como Keiko Fujimori.

Diversas oficinas del Congreso en las que se encontraban registrados desconocían el paradero y las actividades de estos asesores. Por ejemplo, la legisladora Auristela Obando, a quien se le asignó oficialmente a uno de los señalados, declaró no conocer a su supuesto auxiliar, a pesar de que su nombre figuraba en planilla con un sueldo mensual superior a 3.500 soles. Una situación similar se observó con Ulloa Depaz, vinculada a una comisión técnica, quien tampoco fue identificada por sus colegas en ese grupo.

En paralelo, la agrupación afronta cuestionamientos tras el reciente fallo del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE), que determinó que Rospigliosi, como máxima autoridad parlamentaria, incumplió funciones de control luego de que una cámara institucional del Congreso se utilizara en un evento de lanzamiento de la candidatura de Keiko Fujimori en Trujillo.

El fallo también responsabiliza a Jaime Abensur Pinasco y Daniel Luza Amésquita, funcionarios del Congreso, por no evitar el retiro y uso del equipo en el mitin partidario. El JEE remitió el caso al Ministerio Público y a la Contraloría para posibles investigaciones formales.

En respuesta, Rospigliosi presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Argumentó que “no existió un acto concreto que favoreciera o perjudicara a una organización política, sino más bien una presunta omisión”. El recurso fue admitido y está pendiente de resolución; en caso de confirmarse la infracción, podría derivar en una sanción administrativa y la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiCongreso de la RepúblicaFuerza Popularperu-politica

Más Noticias

Samahara Lobatón rompe con Bryan Torres tras acusarlo de conducta irrespetuosa, pero él lo niega todo

La influencer confirmó el fin de su relación con el músico tras descubrir un comportamiento que, según afirma, quebró la paz familiar y vulneró acuerdos previos. Él negó infidelidades y aseguró que tomó la decisión antes que ella

Samahara Lobatón rompe con Bryan

Chef peruano preparó ceviche, leche de tigre y fusiones para la cantante Aitana: “Esto que hace Álvaro también es un arte”

La artista probó platos que fusionan las cocinas peruana, mexicana y asiática, dialogó con el cocinero y destacó la emoción que le produce una experiencia culinaria creada “con cariño”

Chef peruano preparó ceviche, leche

Rafael López Aliaga afirma que viajó a EE.UU. para pedir intervención en Perú contra el Tren de Aragua: “Más que Bukele”

El líder de Renovación Popular pidió un “tratado” con Estados Unidos para autorizar la intervención directa de agentes extranjeros ante la expansión de la banda transnacional

Rafael López Aliaga afirma que

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

El paradero del burgomaestre sigue desconocido luego de que la justicia confirmara su condena y ordenara su captura. Ese mismo día, presidió una sesión de Concejo de forma virtual

Sin rastro de Ulises Villegas,

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

El líder de Renovación Popular salió en defensa de Javier Bernal, precandidato al Congreso por Puno, y aseguró que su partido no promueve actividades al margen de la ley

Rafael López Aliaga defiende a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sin rastro de Ulises Villegas,

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

Rafael López Aliaga defiende a vocero de mineros informales que postula por su partido: “¿Cuál es el problema? Perú es informal”

Asesores, especialistas y directores renuncian al Minsa, ¿quiénes dejaron la cartera liderada por Luis Quiroz?

Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

Resultados ONPE de las Elecciones Primarias 2025: conoce las cifras oficiales de las votaciones

ENTRETENIMIENTO

Javier Masías desata polémica tras

Javier Masías desata polémica tras ‘quejarse’ de niños jugando en un parque de Miraflores: “Está lleno”

Magaly Medina le enrostra a Christian Cueva que es la madrina de ‘La Bella Luz’: “¿Cómo te quedó el ojo?"

Caren y Coco comparten emotivo mensaje sobre la pérdida de su bebé: “Siempre te extrañaremos, el dolor es indescriptible”

Miguel Valladares estalla contra Macla Yamada y Carlos Orozco por críticas a “Locos de Amor” y Tondero

Jorge Salinas: de crecer entre las galerías de Gamarra a ser reconocido por Donatella Versace en los Latin American Fashion Awards

DEPORTES

Jesús Castillo desea marcar una

Jesús Castillo desea marcar una era en Universitario: “Quiero ganarlo todo y que el club siga haciendo historia”

Facundo Morando, ilusionado por reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Espero que la gente pueda disfrutar”

Christian Cueva se aleja de Emelec: prepara su desvinculación con la Liga 1 en el horizonte para el 2026

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?