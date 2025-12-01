‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

Tres trabajadores parlamentarios han sido identificados cumpliendo funciones en la sede de Fuerza Popular en Lima durante el horario laboral, pese a figurar oficialmente en áreas del Congreso

Al menos tres trabajadores parlamentarios han sido identificados ocupando puestos en la sede del partido Fuerza Popular en Lima dentro del horario laboral, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder de América TV.

Los empleados, asignados oficialmente a diferentes áreas del Parlamento, se encuentran a más de tres kilómetros del hemiciclo y las dependencias legislativas habituales, mientras realizan funciones en la sede naranja del distrito de Santa Beatriz.

La investigación rastreó la rutina de los implicados: en vez de cumplir tareas diarias en el Congreso, asisten frecuentemente al local partidario fujimorista, donde sostienen reuniones, coordinan asuntos y reciben invitados durante horas de trabajo, de acuerdo con el reportaje.

El 20 de noviembre, Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori, y Geraly Ulloa, técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), estuvieron en el local de la avenida Hernán Velarde 38.

Al ser consultada sobre su fecha de inicio de labores en ese lugar, Ulloa respondió que no tenía “la fecha a la mano”. Su registro oficial la vincula a la comisión, aunque ningún integrante del mismo grupo afirma conocerla. Después del primer contacto, evitó nuevas respuestas.

Los corredores del Congreso no registran presencia de los trabajadores identificados. Incluso los legisladores que figuran como sus superiores en la nómina reconocen no conocerlos.

El 19 de noviembre por la mañana, Jorge Llerena Portugal, auxiliar del despacho de la fujimorista Auristela Ovando, fue visto entrando en el mismo local. “Nunca he escuchado su nombre. No sé quién es, ni idea”, señaló Ovando al ser consultada al respecto. La planilla del Congreso confirma su relación laboral y el pago mensual de su sueldo.

Otro caso es el de Leticia Leiva Baylon, quien aparece en el portal del Congreso como asesora II del despacho del congresista Eduardo Castillo. La trabajadora no respondió a los intentos de contacto.

El inmueble abre diariamente alrededor de las ocho y media de la mañana para la llegada de dirigentes y trabajadores. El reportaje documentó la presencia de figuras conocidas de la cúpula naranja, como la misma Fujimori y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien entra en vehículo oficial bajo resguardo, junto a otros colaboradores de la planilla parlamentaria.

Alza presupuestal

La Mesa Directiva del Congreso, bajo la presidencia de Rospigliosi, aprobó el viernes 7 de noviembre el proyecto de presupuesto institucional para el año fiscal 2026, por un monto de S/ 1.768.984.816. La decisión incluye remitir el documento al Consejo Directivo para su evaluación final. De este modo, se establecerán los recursos destinados, entre otros objetivos, a la instalación del Parlamento bicameral.

De acuerdo con el portal de investigación Ojo Público, este nuevo presupuesto representa S/ 356 millones adicionales respecto a este año, cuando el Legislativo administró su mayor monto en la etapa unicameral: empezó con S/ 1.412 millones —la cifra más alta desde 2021— y luego ascendió ligeramente a S/ 1.413 millones.

El portal también señala que se han destinado más de S/ 68 millones a obras de infraestructura y se autorizó la construcción de un nuevo edificio de S/ 37,5 millones, cuya entrega está prevista para 2026. No obstante, el Consejo Fiscal advirtió recientemente que este Legislativo aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo, cifra que triplica el promedio de los tres últimos Parlamentos.