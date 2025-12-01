Perú

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo: descubren a empleados del Congreso operando dentro de local de Fuerza Popular

Trabajadores con cargos en el Parlamento fueron detectados cumpliendo actividades en el local de Fuerza Popular durante la jornada laboral, pese a figurar en nóminas de distintas áreas legislativas

Guardar
Tres trabajadores parlamentarios han sido
Tres trabajadores parlamentarios han sido identificados cumpliendo funciones en la sede de Fuerza Popular en Lima durante el horario laboral, pese a figurar oficialmente en áreas del Congreso

Al menos tres trabajadores parlamentarios han sido identificados ocupando puestos en la sede del partido Fuerza Popular en Lima dentro del horario laboral, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder de América TV.

Los empleados, asignados oficialmente a diferentes áreas del Parlamento, se encuentran a más de tres kilómetros del hemiciclo y las dependencias legislativas habituales, mientras realizan funciones en la sede naranja del distrito de Santa Beatriz.

La investigación rastreó la rutina de los implicados: en vez de cumplir tareas diarias en el Congreso, asisten frecuentemente al local partidario fujimorista, donde sostienen reuniones, coordinan asuntos y reciben invitados durante horas de trabajo, de acuerdo con el reportaje.

El 20 de noviembre, Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori, y Geraly Ulloa, técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), estuvieron en el local de la avenida Hernán Velarde 38.

Los empleados operan lejos del
Los empleados operan lejos del hemiciclo y las instalaciones legislativas, realizando tareas partidarias en el local de Santa Beatriz

Al ser consultada sobre su fecha de inicio de labores en ese lugar, Ulloa respondió que no tenía “la fecha a la mano”. Su registro oficial la vincula a la comisión, aunque ningún integrante del mismo grupo afirma conocerla. Después del primer contacto, evitó nuevas respuestas.

Los corredores del Congreso no registran presencia de los trabajadores identificados. Incluso los legisladores que figuran como sus superiores en la nómina reconocen no conocerlos.

El 19 de noviembre por la mañana, Jorge Llerena Portugal, auxiliar del despacho de la fujimorista Auristela Ovando, fue visto entrando en el mismo local. “Nunca he escuchado su nombre. No sé quién es, ni idea”, señaló Ovando al ser consultada al respecto. La planilla del Congreso confirma su relación laboral y el pago mensual de su sueldo.

Otro caso es el de Leticia Leiva Baylon, quien aparece en el portal del Congreso como asesora II del despacho del congresista Eduardo Castillo. La trabajadora no respondió a los intentos de contacto.

Legisladores y responsables en las
Legisladores y responsables en las planillas afirman no conocer ni haber visto a estos trabajadores, aunque figuran como sus superiores directos

El inmueble abre diariamente alrededor de las ocho y media de la mañana para la llegada de dirigentes y trabajadores. El reportaje documentó la presencia de figuras conocidas de la cúpula naranja, como la misma Fujimori y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien entra en vehículo oficial bajo resguardo, junto a otros colaboradores de la planilla parlamentaria.

Alza presupuestal

La Mesa Directiva del Congreso, bajo la presidencia de Rospigliosi, aprobó el viernes 7 de noviembre el proyecto de presupuesto institucional para el año fiscal 2026, por un monto de S/ 1.768.984.816. La decisión incluye remitir el documento al Consejo Directivo para su evaluación final. De este modo, se establecerán los recursos destinados, entre otros objetivos, a la instalación del Parlamento bicameral.

De acuerdo con el portal de investigación Ojo Público, este nuevo presupuesto representa S/ 356 millones adicionales respecto a este año, cuando el Legislativo administró su mayor monto en la etapa unicameral: empezó con S/ 1.412 millones —la cifra más alta desde 2021— y luego ascendió ligeramente a S/ 1.413 millones.

El portal también señala que se han destinado más de S/ 68 millones a obras de infraestructura y se autorizó la construcción de un nuevo edificio de S/ 37,5 millones, cuya entrega está prevista para 2026. No obstante, el Consejo Fiscal advirtió recientemente que este Legislativo aprobó 229 leyes con impacto fiscal negativo, cifra que triplica el promedio de los tres últimos Parlamentos.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaFuerza Popularperu-politicaKeiko FujimoriFernando Rospigliosi

Más Noticias

¿Es bueno comer gelatina o helado cuando sientes dolor de garganta?

El dolor de garganta es frecuente y se relaciona con dolor faríngeo, irritación o problemas para tragar, lo cual interfiere con la alimentación, el sueño y la calidad de vida

¿Es bueno comer gelatina o

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

Cuál es la canción de

Ely Yutronic comparte su alegría tras el nacimiento de Luna: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz”

El nacimiento de la pequeña Luna fue motivo de alegría para figuras del periodismo y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y buenos deseos para la conductora de ATV Noticias Edición Central

Ely Yutronic comparte su alegría

Partidos políticos recibieron más de S/190 mil de mineros del Reinfo: Partido Morado, APP, Perú Libre y Renovación Popular en la lista

Al menos cuatro legisladores actuales figuran entre los beneficiados que respaldaron la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera

Partidos políticos recibieron más de

Alcalde Ulises Villegas se presenta como prófugo y desafía al Poder Judicial: “Estamos preparando una defensa contundente”

El burgomaestre de Comas cuestionó la resolución judicial en su contra y defendió la conclusión de la obra vinculada al caso. Tras participar de manera virtual en una sesión del concejo municipal, no volvió a aparecer públicamente y se mantiene vigente la orden para su captura

Alcalde Ulises Villegas se presenta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partidos políticos recibieron más de

Partidos políticos recibieron más de S/190 mil de mineros del Reinfo: Partido Morado, APP, Perú Libre y Renovación Popular en la lista

Alcalde Ulises Villegas se presenta como prófugo y desafía al Poder Judicial: “Estamos preparando una defensa contundente”

Rafael López Aliaga confirma su candidatura presidencial en Elecciones 2026: así quedó el conteo final de Renovación Popular

Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA, con el 94% de actas procesadas por la ONPE: ¿quién es?

Sin rastro de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: desaparece de redes sociales y sigue pendiente su captura

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop más reproducida en iTunes Perú hoy

Ely Yutronic comparte su alegría tras el nacimiento de Luna: “¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz”

Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”

La madre de Jesús Barco conmueve con mensaje que une a Melissa Klug y al futbolista en plena crisis : “Lucha por tu familia”

Critican a Christian Cueva por humillante apodo que le puso a Pamela Franco: “Es una falta de respeto”

DEPORTES

El trabajo formativo de San

El trabajo formativo de San Martín rinde frutos a nivel internacional: campeón del Sudamericano de Clubes de Vóley Sub 16

Alianza Lima vs Atlético Atenea 3-0: resumen del categórico triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Partidos de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos tras final de fecha 6 de la primera fase