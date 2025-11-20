Perú

Fernando Rospigliosi apela fallo que lo responsabiliza por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori: Blume lo defenderá

El periodista Carlos Viguria difundió la apelación con la que Rospigliosi busca revertir la resolución del JEE de Pacasmayo, que lo señala por infracción electoral, tras el uso de una cámara del Congreso en el evento donde Fujimori oficializó su cuarta candidatura

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un recurso de apelación contra la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo que lo responsabiliza por una infracción a la neutralidad electoral, debido al uso de una cámara del Parlamento en el mitin donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializó su cuarta candidatura presidencial en Trujillo.

La semana pasada, el JEE había concluido que Rospigliosi, en su calidad de primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, “incurrió en infracción a la neutralidad” al no ejercer suficiente diligencia para impedir el uso de recursos estatales con fines proselitistas.

El documento señalaba que la responsabilidad recae sobre una conducta omisiva: “tenía el deber de cautelar el patrimonio estatal y garantizar que ningún recurso sea utilizado de manera indebida y menos con fines proselitistas en plena campaña electoral”, se lee en la resolución.

El JEE también responsabilizó al director general del Parlamento y a Daniel Luza Amésquita, funcionario encargado del traslado y uso de la cámara, ambos señalados por omisión funcional al no custodiar adecuadamente los bienes del Estado.

En su escrito de apelación, difundido este jueves por el periodista Carlos Viguria, Rospigliosi sostiene que la infracción imputada “no guarda correspondencia típica con la conducta sancionada” en el Reglamento de Propaganda Electoral. Según su defensa, no existió un acto concreto que favoreciera o perjudicara a una organización política, sino más bien una presunta omisión.

Agregó que hubo falta de tipicidad infractora, prueba mínima y ausencia de motivación, entre otros argumentos. De acuerdo con los documentos revelados, la apelación ha sido admitida a trámite y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá resolver.

El legislador, quien solicitó la revocatoria del fallo que lo responsabiliza y el archivamiento definitivo del expediente en su contra, designó como abogado defensor a Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional (TC).

De confirmarse la responsabilidad, las sanciones serían de tipo administrativo, como multas, mientras que corresponde al Ministerio Público determinar la existencia de otros posibles delitos.

Secretario de Fuerza Popular respaldó
Secretario de Fuerza Popular respaldó permanencia de Fernando Rospigliosi. | Congreso

“Error involuntario”

En sus descargos ante el JEE, Luza Amésquita —quien presentó su renuncia tras el destape del escándalo— afirmó que tomó la cámara por un “error involuntario”, al confundir el equipo con uno personal debido a su similitud. Explicó que pudo retirar la cámara sin revisión por su tiempo de servicio en el Legislativo y que devolvió el equipo al día siguiente en buen estado.

Justificó el hecho como una confusión causada por el cansancio, negó que otros funcionarios supieran de su error y reconoció que debía usar los recursos del Congreso únicamente para labores oficiales.

