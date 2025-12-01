Perú

Luis Galarreta responde por personal del Congreso en el local de Fuerza Popular: “no hay nada de ilegalidad”

Trabajadores de confianza de congresistas fujimoristas fueron captados en la sede de Fuerza Popular durante su horario laboral. El secretario general del partido asegura que no es una falta

Luis Galarreta responde a críticas por la presencia de trabajadores del Congreso en el local de Fuerza Popular en horario laboral. (Video: Canal N)

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, defendió la legalidad de que trabajadores del Congreso realicen tareas en la sede partidaria durante el horario laboral luego de que una investigación periodística reportara la presencia de “trabajadores fantasmas” del Congreso en el local del partido fujimorista.

En entrevista con Canal N, Galarreta sostuvo que “el trabajo político y partidario es también trabajo congresal, porque un congresista es político y tiene un partido”, y rechazó la existencia de irregularidades en la labor de estos empleados, quienes fueron captados asistiendo al local partidario durante su horario laboral.

De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, al menos tres trabajadores del Parlamento —Carmela Paucará (secretaria personal de Keiko Fujimori), Geraly Ulloa (técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y Jorge Llerena Portugal (auxiliar del despacho de la congresista Auristela Ovando)— fueron vistos cumpliendo funciones en la sede de Fuerza Popular en Lima durante la jornada laboral.

El informe precisa que estos empleados, aunque asignados oficialmente a áreas legislativas distintas, asistían de manera recurrente al local partidario, donde coordinaban asuntos y recibían invitados, en lugar de desarrollar sus tareas en el Congreso.

Luis Galarreta no ve irregularidades

Ante los señalamientos de un presunto mal uso de los recursos públicos, Galarreta -quien además comparte plancha presidencial con Keiko Fujimori para las elecciones del año 2026- insistió en Canal N que los trabajadores de confianza están habilitados para recibir encargos políticos de los congresistas que los contratan.

Un trabajador de confianza de un político puede hacer trabajo político que le encargue su jefe. Por supuesto”, remarcó. Según explicó, estos empleados no cumplen un horario fijo y pueden realizar coordinaciones políticas, siempre bajo dirección parlamentaria. “No hay irregularidad en que un asesor acuda a una sede partidaria si así lo solicita su congresista”, enfatizó el también excongresista.

El vocero de Fuerza Popular también rechazó la calificación de “trabajadores fantasmas” y aseguró que el personal señalado labora regularmente en el Parlamento. “No se trata de trabajadores en ocio o actividades ajenas a su rol”, argumentó, destacando que su presencia en la sede de Fuerza Popular está ligada a coordinaciones internas de representación.

“Si el congresista va a hacer una actividad política el fin de semana, necesita que su equipo coordine con otros para organizar las acciones que van a realizar. Ese es el trabajo aquí y en cualquier parte del mundo de un político”, explicó.

Al ser consultado sobre si los trabajadores tenían licencia o vacaciones para asistir al local del partido, Galarreta respondió que “probablemente” algunos hayan solicitado permisos, aunque no pudo confirmar si esto ocurrió en las fechas registradas en el .

Durante su intervención, Galarreta consideró que la difusión del reportaje en Cuarto Poder está relacionado a la cercanía de la campaña electoral en la que participará junto a Keiko Fujimori, que intentará por cuarta vez llegar a la presidencia del Perú.

‘Trabajadores fantasmas’ del fujimorismo

Al menos tres trabajadores parlamentarios han sido identificados ocupando puestos en la sede del partido Fuerza Popular en Lima dentro del horario laboral, según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder de América TV.

Los empleados, asignados oficialmente a diferentes áreas del Parlamento, se encuentran a más de tres kilómetros del hemiciclo y las dependencias legislativas habituales, mientras realizan funciones en la sede naranja del distrito de Santa Beatriz.

La investigación rastreó la rutina de los implicados: en vez de cumplir tareas diarias en el Congreso, asisten frecuentemente al local partidario fujimorista, donde sostienen reuniones, coordinan asuntos y reciben invitados durante horas de trabajo, de acuerdo con el reportaje.

