Corte de agua para este 03 y 04 de diciembre: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) comunicó que el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se interrumpirá el suministro de agua potable en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.

La medida responde a labores de mantenimiento y optimización en la red de distribución, las cuales buscan mejorar la infraestructura y asegurar la calidad del servicio para los usuarios en los próximos meses.

03 de diciembre

Distrito: Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila

A. H. Municipal 2

A. H. El Olivar de Pro

A. H. Los Solitarios

APV Infantas

APV José C. Mariátegui

APV Residencial California

APV San Miguel

Asociación de Propietarios y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa

Urb. La Estrella

Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa

Urb. Pueblo de Infantas

Urb. Puerta del Sol

Urb. Reforma Agraria

Urb. José de San Martín

Urb. Santa Luisa 1ª etapa

Urb. Santa Rosa de Infantas

Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

04 de diciembre

Distrito: Puente Piedra

Hora: 12 m - 8 p. m.

P.J. Santa Lidia

P.V. Virgen de Chapi

Urb. El Palermo

Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa

Urb. Puente Piedra (Bedoya)

Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa

Urb. Santo Domingo

A. H. Camino Real

A. H. Los Jardines de Puente Piedra

A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector

A. H. Nueva Canadá

A. H. El Progreso

A. H. San Martín de Porres

A. H. La Victoria

A. H. Virgen de Chapi

A. H. Virgen de Chapi Parcela 1

Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra

Asociación de Propietarios Villa Los Olivos

Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra

Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo

Asociación Villa Los Rosales

Asociación Villa María

Centro Poblado El Carmen

Cercado

P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis

Sedapal comunicó que habrá corte de agua el 03 y 04 de diciembre - Créditos: Freepik.

Consejos ante el corte de agua

Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas como consumo, higiene y alimentación durante el periodo del corte.

Resguarda agua adicional para tareas básicas como lavado de manos, higiene personal y limpieza del hogar.

Llena cisternas, tanques y otros depósitos antes de que inicie la suspensión del servicio.

Prioriza el uso racional, limitando el consumo a lo estrictamente necesario para prolongar la reserva disponible hasta el restablecimiento del suministro.

Cierra bien los grifos al terminar de almacenar agua para evitar derrames y posibles fugas cuando vuelva el servicio.

Mantén tapados todos los recipientes con agua para impedir la proliferación de insectos como mosquitos.

Evita lavar ropa, regar jardines o desempeñar actividades que requieran mucho consumo de agua durante el corte programado.

Adquiere agua embotellada o bolsas de agua segura si cuentas con personas vulnerables en casa, como niños pequeños, adultos mayores o personas enfermas.

Aprovecha el periodo previo para limpiar tanques y depósitos, garantizando que el agua restante no se contamine.

Mantente informado a través de canales oficiales de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de reposición del servicio.