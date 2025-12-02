Perú

Corte de agua para este 03 y 04 de diciembre: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal aconsejó a los ciudadanos guardar agua con anticipación para satisfacer las necesidades esenciales durante el corte y mantener los grifos cerrados hasta que el servicio vuelva en su totalidad

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) comunicó que el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se interrumpirá el suministro de agua potable en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.

La medida responde a labores de mantenimiento y optimización en la red de distribución, las cuales buscan mejorar la infraestructura y asegurar la calidad del servicio para los usuarios en los próximos meses.

03 de diciembre

Distrito: Los Olivos

Hora: 12 m - 8 p. m.

  • A. H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila
  • A. H. Municipal 2
  • A. H. El Olivar de Pro
  • A. H. Los Solitarios
  • APV Infantas
  • APV José C. Mariátegui
  • APV Residencial California
  • APV San Miguel
  • Asociación de Propietarios y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa
  • Urb. La Estrella
  • Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa
  • Urb. Pueblo de Infantas
  • Urb. Puerta del Sol
  • Urb. Reforma Agraria
  • Urb. José de San Martín
  • Urb. Santa Luisa 1ª etapa
  • Urb. Santa Rosa de Infantas
Los usuarios deben estar prevenidos
Los usuarios deben estar prevenidos ante el corte de agua - Créditos: Freepik.

04 de diciembre

Distrito: Puente Piedra

Hora: 12 m - 8 p. m.

  • P.J. Santa Lidia
  • P.V. Virgen de Chapi
  • Urb. El Palermo
  • Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
  • Urb. Puente Piedra (Bedoya)
  • Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
  • Urb. Santo Domingo
  • A. H. Camino Real
  • A. H. Los Jardines de Puente Piedra
  • A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
  • A. H. Nueva Canadá
  • A. H. El Progreso
  • A. H. San Martín de Porres
  • A. H. La Victoria
  • A. H. Virgen de Chapi
  • A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
  • Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
  • Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
  • Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
  • Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
  • Asociación Villa Los Rosales
  • Asociación Villa María
  • Centro Poblado El Carmen
  • Cercado
  • P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis
Sedapal comunicó que habrá corte
Sedapal comunicó que habrá corte de agua el 03 y 04 de diciembre - Créditos: Freepik.

Consejos ante el corte de agua

  • Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas como consumo, higiene y alimentación durante el periodo del corte.
  • Resguarda agua adicional para tareas básicas como lavado de manos, higiene personal y limpieza del hogar.
  • Llena cisternas, tanques y otros depósitos antes de que inicie la suspensión del servicio.
  • Prioriza el uso racional, limitando el consumo a lo estrictamente necesario para prolongar la reserva disponible hasta el restablecimiento del suministro.
  • Cierra bien los grifos al terminar de almacenar agua para evitar derrames y posibles fugas cuando vuelva el servicio.
  • Mantén tapados todos los recipientes con agua para impedir la proliferación de insectos como mosquitos.
  • Evita lavar ropa, regar jardines o desempeñar actividades que requieran mucho consumo de agua durante el corte programado.
  • Adquiere agua embotellada o bolsas de agua segura si cuentas con personas vulnerables en casa, como niños pequeños, adultos mayores o personas enfermas.
  • Aprovecha el periodo previo para limpiar tanques y depósitos, garantizando que el agua restante no se contamine.
  • Mantente informado a través de canales oficiales de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de reposición del servicio.

