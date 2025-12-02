Corte de agua para este 03 y 04 de diciembre: conoce cuáles son los distritos afectados

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) comunicó que el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre se interrumpirá el suministro de agua potable en los distritos de Los Olivos y Puente Piedra.
La medida responde a labores de mantenimiento y optimización en la red de distribución, las cuales buscan mejorar la infraestructura y asegurar la calidad del servicio para los usuarios en los próximos meses.
03 de diciembre
Distrito: Los Olivos
Hora: 12 m - 8 p. m.
- A. H. Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila
- A. H. Municipal 2
- A. H. El Olivar de Pro
- A. H. Los Solitarios
- APV Infantas
- APV José C. Mariátegui
- APV Residencial California
- APV San Miguel
- Asociación de Propietarios y Posesionarios Ex Fundo Santa Luisa
- Urb. La Estrella
- Urb. Pro 4to y 5to Sector I etapa
- Urb. Pueblo de Infantas
- Urb. Puerta del Sol
- Urb. Reforma Agraria
- Urb. José de San Martín
- Urb. Santa Luisa 1ª etapa
- Urb. Santa Rosa de Infantas
04 de diciembre
Distrito: Puente Piedra
Hora: 12 m - 8 p. m.
- P.J. Santa Lidia
- P.V. Virgen de Chapi
- Urb. El Palermo
- Urb. Programa de Vivienda Riviera del Norte 2da Etapa
- Urb. Puente Piedra (Bedoya)
- Urb. Riviera del Norte 1ra Etapa
- Urb. Santo Domingo
- A. H. Camino Real
- A. H. Los Jardines de Puente Piedra
- A. H. 9 de Junio 1er y 2do Sector
- A. H. Nueva Canadá
- A. H. El Progreso
- A. H. San Martín de Porres
- A. H. La Victoria
- A. H. Virgen de Chapi
- A. H. Virgen de Chapi Parcela 1
- Asociación de Pobladores Carmen Alto de Puente Piedra
- Asociación de Propietarios Villa Los Olivos
- Asociación de Vivienda Los Ficus de Puente Piedra
- Asociación de Vivienda Residencial San Lorenzo
- Asociación Villa Los Rosales
- Asociación Villa María
- Centro Poblado El Carmen
- Cercado
- P.J. Señor de los Milagros Sector San Luis
Consejos ante el corte de agua
- Almacena suficiente agua potable en recipientes limpios para cubrir las necesidades básicas como consumo, higiene y alimentación durante el periodo del corte.
- Resguarda agua adicional para tareas básicas como lavado de manos, higiene personal y limpieza del hogar.
- Llena cisternas, tanques y otros depósitos antes de que inicie la suspensión del servicio.
- Prioriza el uso racional, limitando el consumo a lo estrictamente necesario para prolongar la reserva disponible hasta el restablecimiento del suministro.
- Cierra bien los grifos al terminar de almacenar agua para evitar derrames y posibles fugas cuando vuelva el servicio.
- Mantén tapados todos los recipientes con agua para impedir la proliferación de insectos como mosquitos.
- Evita lavar ropa, regar jardines o desempeñar actividades que requieran mucho consumo de agua durante el corte programado.
- Adquiere agua embotellada o bolsas de agua segura si cuentas con personas vulnerables en casa, como niños pequeños, adultos mayores o personas enfermas.
- Aprovecha el periodo previo para limpiar tanques y depósitos, garantizando que el agua restante no se contamine.
- Mantente informado a través de canales oficiales de Sedapal sobre el avance de los trabajos y la hora estimada de reposición del servicio.
