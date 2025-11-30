Perú

Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos de Lima: zonas y horarios para mañana 1 de diciembre

La empresa estatal anunció la interrupción del suministro por trabajos de mantenimiento para este lunes, lo que impactará a familias y comercios por hasta 10 horas

Sedapal anuncia corte de agua
Sedapal anuncia corte de agua potable en Lima Metropolitana por trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios. (Infobae Perú)

Numerosos habitantes de Lima Metropolitana enfrentarán una suspensión temporal del servicio de agua potable mañana, lunes 1 de diciembre. La medida, informada por Sedapal, responde a trabajos de limpieza de reservorios, empalmes y mantenimiento en dos distritos de la capital, donde sectores específicos se verán afectados durante periodos que se extenderán hasta por 10 horas.

Los usuarios deberán tomar precauciones ante la interrupción, según detalles proporcionados por el organismo oficial. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos mayores en sus actividades diarias.

De acuerdo con el comunicado emitido por Sedapal, el corte de agua se realizará en Puente Piedra y Magdalena, donde labores técnicas harán necesaria la restricción del suministro en diversos asentamientos humanos, asociaciones y urbanizaciones.

Puente Piedra y Magdalena serán
Puente Piedra y Magdalena serán los distritos afectados por la suspensión temporal del servicio de agua este 1 de diciembre. (Sedapal)

Puente Piedra

En el distrito de Puente Piedra, el servicio se verá suspendido a partir de las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. según lo señalado por Sedapal. El motivo principal es la limpieza de reservorios en el Sector 393 y las áreas afectadas comprenden:

  • A.H. Virgen de Fátima de Jerusalén
  • A.H. Hijos de Jerusalén
  • A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa
  • A.H. Santiago Antúnez de Mayolo
  • A.H. Huascarán Hermoso

El corte afectará principalmente a los vecinos cuya conexión se encuentra en la zona delimitada por el Sector 393, lo cual supone una posible afectación a cientos de familias y pequeños negocios locales.

Magdalena

Para los residentes de Magdalena, Sedapal ha programado la suspensión en el servicio por trabajos de empalme y mantenimiento de tuberías en el Sector 47. Aquí, el agua será restringida desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., cubriendo un corte de diez horas continuas en las siguientes zonas:

  • Asociación Artesanos
  • Cercado
  • P.J. Echenique
  • P.J. Magdalena Vieja
  • Urbanización Orbea
  • Cuadrante:

- La Marina

- Av. Sucre

- Jr. Ayacucho

- Jr. Echenique

- Jr. Salas

- Jr. Puente y Cortez

El corte de agua en
El corte de agua en Puente Piedra impactará a cientos de familias y negocios en el Sector 393 y asentamientos humanos cercanos. (Andina)

Con dos anuncios distintos para este distrito, Sedapal informó que tanto la ejecución de empalme como el mantenimiento de tuberías justifican esta suspensión, afectando a un amplio sector residencial y comercial de Magdalena.

Recomendaciones ante un corte de agua

Sedapal ha reiterado que, ante cualquier suspensión programada, los usuarios deben planificar y almacenar suficiente agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo de corte. Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Almacenar agua solo en recipientes limpios y cerrados, evitando la contaminación.
  • Priorizar el uso para consumo humano, preparación de alimentos y aseo personal.
  • No desechar el agua utilizada para ciertos procesos domésticos, ya que puede ser reutilizada en limpieza del hogar o en el riego de plantas.
  • Vigilar que niños y adultos mayores cuenten con suficiente cantidad de agua potable ante posibles contingencias sanitarias.
  • Solicitar información a través de los canales telefónicos oficiales de Sedapal (01 317-8000) en caso de dudas.
Vecinos deben consultar los canales
Vecinos deben consultar los canales oficiales de Sedapal para recibir información actualizada y evitar contratiempos durante el corte.

La empresa también recordó que todos los usuarios deben tener a mano su número de suministro, indispensable para recibir atención personalizada y orientación sobre incidentes o demoras imprevistas.

El acceso oportuno a la información oficial es fundamental para garantizar la seguridad sanitaria y el abastecimiento mínimo en los hogares afectados durante las horas que dure la interrupción.

Por su parte, Sedapal exhorta a la población a seguir las vías de comunicación oficiales y no difundir información sin confirmar, dada la importancia del abastecimiento hídrico en la salud pública y en las rutinas cotidianas de los limeños.

Si se requiere orientación adicional, los usuarios podrán consultar el portal web del organismo o emplear los números de contacto dispuestos para emergencias o consultas técnicas.

