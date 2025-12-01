Municipalidad de Lima no cobrará peajes tras retiro de Rutas de Lima: alcalde Renzo Reggiardo anuncia suspensión

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, durante la entrevista en Punto Final, donde anunció la suspensión del cobro de peajes tras el retiro de Rutas de Lima. | Punto Final

Durante una entrevista en el programa Punto Final, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que el municipio se hará cargo de las funciones de operación y mantenimiento en las vías gestionadas por la concesionaria Rutas de Lima, luego de que esta decidiera abandonar el servicio. La autoridad edil remarcó que el cobro de peajes permanecerá suspendido mientras subsistan procesos judiciales en torno al contrato, asegurando que los usuarios no serán afectados en el acceso ni en la calidad de servicios viales.

La disputa entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria se intensificó tras varios fallos judiciales y demandas internacionales, lo que llevó a la empresa a comunicar su retiro definitivo a partir del 2 de diciembre. Ante este escenario, la municipalidad afirmó que cuenta con el personal técnico y los fondos para garantizar el mantenimiento, la seguridad y la limpieza en los tramos involucrados.

Municipalidad confirma suspensión de peajes tras salida de Rutas de Lima

El alcalde Reggiardo detalló en la entrevista que, tras la decisión unilateral de Rutas de Lima, la Municipalidad de Lima suspenderá el cobro de peajes en las vías concesionadas. El municipio se compromete a ofrecer todos los servicios relacionados, como el mantenimiento de las pistas, la recolección de basura y la asistencia en emergencias, hasta que exista una resolución judicial definitiva. La autoridad edil enfatizó que la operación de estas vías será asumida de forma directa por la municipalidad y que la población podrá transitar sin realizar pagos adicionales.

Rutas de Lima plantea transferencia ordenada de la concesión a la Municipalidad de Lima. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

En cuanto al presupuesto necesario, la gestión municipal estimó una cifra aproximada de seis millones de soles para cubrir los gastos de la temporada de verano, un monto significativamente menor al planteado por la concesionaria. Reggiardo destacó el rol de Invermet, empresa supervisora del municipio, en la vigilancia continua de los contratos y la prestación de servicios.

Recursos municipales y respaldo financiero

En respuesta a consultas sobre la capacidad financiera del municipio, el alcalde descartó la existencia de un sobreendeudamiento. Señaló que la municipalidad dispone de dos mil novecientos ochenta millones de soles asignados a obras de infraestructura y mantenimiento vial. Explicó que la deuda representa el treinta por ciento de los recursos disponibles y que la reciente emisión de bonos permitió financiar megaproyectos y trabajos de asfaltado por toda la ciudad.

A este esfuerzo financiero se suma la continuación de la Vía Expresa Sur, proyecto que espera concluir en el primer trimestre del año siguiente, y un ambicioso plan de modernización del sistema semafórico valorado en USD 180 millones.

Perspectivas sobre transporte y transición operativa

Usuarios podrán utilizar su saldo en otras estaciones o solicitar devolución, informa la empresa. (Foto: ANDINA/Eddy Ramos)

Durante la conversación en Punto Final, Reggiardo adelantó que se iniciarán pruebas con los trenes metropolitanos recién adquiridos, los cuales cubrirán las rutas entre Monserrate, Parque la Muralla y Chosica en una primera etapa. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibirá la titularidad de estas unidades para su futura operación. Las operaciones comenzarán sin pasajeros a fin de completar la fase de pruebas técnicas antes de prestar servicios regulares.

Además, la municipalidad continúa el diálogo con los trabajadores de Rutas de Lima para mitigar el impacto laboral del retiro empresarial y estudia fórmulas que favorezcan su estabilidad dentro del marco legal.