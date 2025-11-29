Perú

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

Por la contratación de un abogado cercano que asuma la defensa de Jorge Luis Ortiz Marreros, presuntamente para evitar que este se convierta en colaborador eficaz en el caso Los Waykis en la Sombra

Guardar
Tomás Gálvez pide levantar el
Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitó al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en la investigación en su contra por presunta negociación incompatible.

El requerimiento también alcanza Ricardo Kanashiro Romero; exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter; Carlos Alvizuri Marín, abogado que trabajó en el estudio de Santiváñez; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter e investigado en el caso “Los Waykis en la sombra”.

Según el requerimiento al que accedió Infobae, el caso gira en torno a la contratación directa del abogado Carlos Nicolás Alvizuri Marín por S/ 150 mil para defender a Jorge Luis Ortiz Marreros.

De acuerdo con un testigo protegido, Santiváñez fue quien le solicitó a Carlos Alvizuri Marín que asuma la defensa legal de Jorge Ortíz Marreros para evitar que este último se convierta en colaborador eficaz y declare en contra de Nicanor Boluarte.

Tomás Gálvez pide levantar el
Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez.

Los términos de referencia para que el Ministerio del Interior contrate de manera directa a un abogado defensor exigían inicialmente experiencia de 3 años, requisito que no cumplía Alvizuri Marín. Sin embargo, al tomar conocimiento de esta situación, el entonces el director general de Administración y Finanzas, Ricardo Kanashiro Romero, ordenó a un subordinado que "en lo sucesivo no se aplicaría el requisito de experiencia profesional para pedidos de defensa legal".

Para la Fiscalía, esta modificación irregular permitió beneficiar al abogado cercano a Santiváñez, a pesar de que no contaba con la experiencia inicialmente requerida y que el monto superaba de lejos el límite de 8 UIT para contrataciones directas.

El juez supremo de la investigación Juan Carlos Checkley programó la audiencia del levantamiento del secreto de las comunicaciones para este lunes 1 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Será una audiencia reservada.

Juan José Santiváñez se va del país

El Poder Judicial autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a Colombia entre el 1 y el 6 de diciembre, pese a que mantiene un impedimento de salida del país por una investigación sobre presunta interferencia ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a un excliente condenado por organización criminal.

La decisión del juez Juan Carlos Checkley se fundamentó en que la actividad a realizar, una exposición en el “III Congreso Internacional Disciplinario 2025 - Homenaje a Carlos Arturo Gómez Pavajeau” en la Universitaria San Martin de Bogotá, constituye el medio de sustento actual de Santiváñez.

El magistrado consideró que, aunque la participación está programada para el 3 de diciembre, es “razonable” permitir la salida desde el 1 para que el exministro disponga de tiempo para preparativos y coordinación.

La Fiscalía de la Nación se opuso a la autorización, alegando falta de documentación de respaldo, inconsistencias en las fechas y ausencia de justificación sobre la necesidad de la presencia de Santiváñez en el evento. A pesar de ello, el juez ordenó notificar a Migraciones para levantar el impedimento de salida entre el 1 y el 6 de diciembre, con la condición de que la restricción se reactive el 7 de ese mes.

El impedimento de salida vigente fue dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que consideró la posibilidad de fuga de Santiváñez. En septiembre, cuando era ministro de Justicia, el juez Edhin Campos ya había autorizado un viaje temporal a Suiza bajo circunstancias similares.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezTomás GálvezFiscalía de la NaciónMinisterio del Interiorperu-politica

Más Noticias

Desalmado golpeó hasta matar a perrita que estaba preñada en Cusco: animalistas lo denunciaron por maltrato animal

El agresor, identificado como Nicacio Mamani, no fue hallado en su vivienda cuando la Policía acudió a buscarlo y su paradero es desconocido, según informó su esposa

Desalmado golpeó hasta matar a

Una broma que puede costar vidas: El 42% de llamadas al SAMU 106 son falsas

Las comunicaciones indebidas saturan la línea de emergencias y retrasan la atención de casos críticos

Una broma que puede costar

Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

El delantero de Universitario rompió su silencio. Aseguró que “son cosas que se inventan” a partir del rumor que propala algún desconocido en plataformas sociales

Alex Valera aclara su relación

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

El uruguayo nacionalizado peruano dejará tienda ‘crema’ en diciembre próximo luego de que se termine su contrato. Se sumará a Sebastián Britos y Diego Churín

Gabriel Costa se va de

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: Gabriela Villanueva impacta con “Thriller” a los jurados y público

La joven imitadora presentó una versión impecable del clásico de Jackson y se consolida como una de las revelaciones del reality.

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: candidatos que operen granjas

Congreso: candidatos que operen granjas de bots para manipular una elección podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

Víctor Rodríguez Monteza también busca volver como fiscal supremo: TC decidirá si anula su destitución

Hugo de Zela expondrá ante la OEA posición del Perú sobre asilo de Betssy Chávez: el gasto asciende a S/ 25 mil

José Jerí confirma viaje a Puno y causa rechazo de deudos de víctimas de protestas: “Por su culpa Dina Boluarte está en la calle”

Perú debe dar salvoconducto a migrantes que se encuentra varados en la frontera con Chile, propone senador electo

ENTRETENIMIENTO

Michael Jackson de ‘Yo Soy’:

Michael Jackson de ‘Yo Soy’: Gabriela Villanueva impacta con “Thriller” a los jurados y público

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

DEPORTES

Alex Valera aclara su relación

Alex Valera aclara su relación con Paolo Guerrero y André Carrillo: “Todo bien, ellos son ídolos de la selección peruana”

Gabriel Costa se va de Universitario y se convirtió en la tercera salida: “No hay renovación automática y queda libre”

Kimberly García se adueña del oro en la media maratón de marcha atlética de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima