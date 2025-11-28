Mario Irivarren se burla de la reacción fría de Paolo Guerrero y sueña con ‘ese abrazo’: “Lo esperamos”

Mario Irivarren ironiza sobre Paolo Guerrero y propone un esperado abrazo que ilusiona a fans. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La reciente reacción de Mario Irivarren frente a la respuesta esquiva de Paolo Guerrero no solo se volvió un tema comentado en redes, sino que abrió un nuevo capítulo en la dinámica mediática que ambos han intentado mantener al margen desde hace años.

Aunque comparten un pasado vinculado a Alondra García Miró, situación que inevitablemente marcó distancia entre ellos, Mario decidió tomarse con humor el episodio más reciente protagonizado por el delantero de Alianza Lima. En un informe de ‘América Hoy’, donde se vio al goleador visiblemente incómodo cuando una reportera le consultó si aceptaría la invitación para asistir al podcast ‘La Manada’, espacio conducido por el exchico reality.

Las cámaras registraron el instante exacto en el que el ‘Depredador’ escuchó la pregunta y, sin ocultar su molestia, evitó extenderse en el tema. Esa reacción, breve y fría, generó una ola de comentarios que variaban entre la curiosidad, la sorpresa y la inevitable especulación. Sin embargo, Mario decidió asumir una postura completamente distinta: lejos de molestarse o entrar en interpretaciones personales, se mostró irónico, ligero y hasta juguetón, como si el gesto del futbolista no fuera un rechazo directo, sino simplemente una respuesta imprevista.

Mario Irivarren ironiza sobre Paolo Guerrero y propone un esperado abrazo que ilusiona a fans. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Qué dijo Mario Iribarren sobre Paolo Guerrero?

Desde su espacio en el podcast, donde se siente cómodo y tiene la libertad de elaborar con naturalidad, Mario decidió reaccionar. Con una mezcla cuidada de burla y camaradería, comentó que era comprensible que Paolo no supiera exactamente de qué le hablaban. Dijo con naturalidad: “Si lo agarran así de frío, no sabe. No todo el mundo está pegadísimo y conectadísimo al stream...”. Su frase, cargada de una sutil intención, reflejó tanto sarcasmo como cierta comprensión sobre el ritmo de vida del delantero, quien no está necesariamente pendiente del contenido digital y sus movimientos constantes.

El ex chico reality mantuvo un tono ligero durante toda la conversación, intentando bajar la tensión que el video había generado. Para él, el objetivo principal de ‘La Manada’ siempre ha sido construir momentos auténticos y espontáneos con los invitados, sin buscar incomodar o presionar a nadie. Recordó que Paolo vive bajo dinámicas totalmente distintas, entre la disciplina deportiva, la exposición mediática y la presión de la afición, por lo que una pregunta inesperada en plena calle no tendría por qué recibir una respuesta cálida.

Pero lo que más llamó la atención fue el comentario que soltó minutos después, cuando entre risas imaginó un escenario que, aunque suene improbable, dejó flotando en el aire: una futura reunión con Paolo. Con el mismo desparpajo que lo caracteriza, lanzó: “Jajaja. Bueno sí, lo veo medio difícil. Está medio complicado”, reconociendo que la presencia del futbolista en el podcast no es algo sencillo. Sin embargo, inmediatamente dio un giro optimista, casi como quien se propone una meta a largo plazo: “Lo vamos a lograr. Yo creo que sí lo vamos a lograr. Primero, Farfán y Mario. ¿Qué se viene? Mario y Paolo y ese abrazo”.

Mario Irivarren ironiza sobre Paolo Guerrero y propone un esperado abrazo que ilusiona a fans. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Mario Irivarren tiene fe

Esa frase, “ese abrazo”, fue suficiente para encender la imaginación de sus seguidores, quienes comenzaron a debatir si realmente podría darse un encuentro público entre ambos, incluso después de años marcados por distancia, silencios y rumores. Para Mario, la idea parece tener más de símbolo que de realidad; representa una forma de dejar atrás lo que alguna vez fue incómodo, de reírse del pasado y de mostrarse, al menos públicamente, listo para un gesto de cordialidad.

El interés no quedó allí. Al día siguiente, un equipo de “América Hoy” volvió a buscar a Mario a la salida de las instalaciones de La Manada. La reportera fue directa, sin rodeos, consciente de que la viralización del tema ameritaba una respuesta: “Ayer le dijimos a Paolo de la invitación que le habías hecho, Mario, y él parece como que no te registraba, ¿has visto la reacción de Paolo?”.

Lejos de molestarse o de mostrar cualquier signo de incomodidad, Mario respondió de forma breve, clara y sin dramatismos. No añadió interpretaciones ni se enganchó con la posibilidad de que Paolo realmente no lo reconociera. Su respuesta fue tan directa como conciliadora: “Que lo esperamos, cuando quiera venir”. Nada más. Una frase corta, pero con un mensaje evidente: no hay resentimientos, no hay conflicto, solo una invitación abierta que puede o no concretarse, pero que él mantiene sobre la mesa.

Mario Irivarren ironiza sobre Paolo Guerrero y propone un esperado abrazo que ilusiona a fans. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión