Gamarra en peligro de corto circuitos e incendio por cables eléctricos en mal estado, alertó Osinergmin

Osinergmin fiscaliza instalaciones eléctricas en Gamarra como parte de su campaña Navidad Segura | Canal N

Una densa maraña de cables sobrevuela la zona comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, poniendo en peligro la seguridad de quienes transitan y trabajan en el área. Entre los conductores que cruzan las calles se encuentran cables de alta tensión, esenciales para el suministro eléctrico de toda la zona, mezclados con otros más delgados, muchos de ellos en evidente estado de abandono.

De acuerdo con Giovanni Toribio, especialista en electricidad de Osinergmin, la cercanía entre cables de energía eléctrica y los de telecomunicaciones constituye un serio problema. “Se observa que los conductores eléctricos están demasiado próximos a los cables de telecomunicaciones. Esta deficiencia puede ocasionar un riesgo eléctrico”, explicó Toribio en declaraciones a Canal N.

El principal peligro radica en los cables de telecomunicaciones colgantes y sin uso, que pueden entrar en contacto con los de alta tensión y resultar peligrosos para cualquier persona que los toque inadvertidamente. La presencia de cables abandonados aumenta las probabilidades de descargas eléctricas y afecta la infraestructura.

Gamarra luce con marañas de cables de energía eléctrica y de telecomunicaciones a pocos días de la campaña de Navidad 2025 | Foto: Andina

Osinergmin ha iniciado acciones de supervisión reforzada en el marco de la campaña ‘Navidad Segura’, con la que busca identificar y reportar las deficiencias detectadas a la empresa concesionaria Luz del Sur, responsable del tendido eléctrico en Gamarra. El ente regulador recalcó la importancia de mantener separados los distintos tipos de cables y retirar aquellos que ya no cumplen ninguna función, para proteger tanto la infraestructura como la integridad de la población.

La saturación de cables aéreos y la falta de mantenimiento adecuado convierten a Gamarra en una zona especialmente vulnerable frente a accidentes eléctricos, una condición agravada por la alta afluencia de comerciantes y visitantes en época navideña. Autoridades instaron a tomar medidas urgentes para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos los que circulan por el lugar.

Persiste el incumplimiento de retiro de cables aéreos

En marzo de 2024, el gobierno peruano publicó el reglamento de la ley que dispone el retiro obligatorio de cables aéreos en desuso en todo el país. Esta medida busca mejorar la seguridad pública, prevenir accidentes y contribuir a la mejora del entorno urbano, ya que la acumulación de cables abandonados no solo representa un peligro eléctrico, sino que afecta la infraestructura y la estética de las ciudades.

Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgos en Gamarra debido a sobrecarga de cables aéreos. (Andina)

La disposición fue ampliamente difundida y respaldada, incluso por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que hizo un llamado público para que las empresas eléctricas y de telecomunicaciones acaten la norma, retiren los cables en desuso y ordenen el tendido aéreo. Sin embargo, pese a la reglamentación y los pedidos de las autoridades, las empresas responsables no han cumplido con la obligación legal. En ciudades como Lima, la situación sigue siendo crítica: se observa gran cantidad de cables abandonados sobre avenidas y zonas comerciales, lo que mantiene latente el riesgo de incidentes eléctricos.

Las autoridades han reiterado que el incumplimiento de la ley supone una falta grave y requiere sanciones para las empresas que no ejecuten el retiro. Sin embargo, el avance es lento y las demandas de la población y de instituciones como la Defensoría continúan creciendo ante la persistencia de este problema en distintas regiones del país.