Perú

Gamarra en peligro de corto circuitos e incendio por cables eléctricos en mal estado, alertó Osinergmin

La zona comercial más concurrida de La Victoria muestra cables colgantes y abandonados. Según Osinergmin, Luz del Sur es una de las empresas responsables de la situación

Guardar
Osinergmin fiscaliza instalaciones eléctricas en Gamarra como parte de su campaña Navidad Segura | Canal N

Una densa maraña de cables sobrevuela la zona comercial de Gamarra, en el distrito limeño de La Victoria, poniendo en peligro la seguridad de quienes transitan y trabajan en el área. Entre los conductores que cruzan las calles se encuentran cables de alta tensión, esenciales para el suministro eléctrico de toda la zona, mezclados con otros más delgados, muchos de ellos en evidente estado de abandono.

De acuerdo con Giovanni Toribio, especialista en electricidad de Osinergmin, la cercanía entre cables de energía eléctrica y los de telecomunicaciones constituye un serio problema. “Se observa que los conductores eléctricos están demasiado próximos a los cables de telecomunicaciones. Esta deficiencia puede ocasionar un riesgo eléctrico”, explicó Toribio en declaraciones a Canal N.

El principal peligro radica en los cables de telecomunicaciones colgantes y sin uso, que pueden entrar en contacto con los de alta tensión y resultar peligrosos para cualquier persona que los toque inadvertidamente. La presencia de cables abandonados aumenta las probabilidades de descargas eléctricas y afecta la infraestructura.

Gamarra luce con marañas de
Gamarra luce con marañas de cables de energía eléctrica y de telecomunicaciones a pocos días de la campaña de Navidad 2025 | Foto: Andina

Osinergmin ha iniciado acciones de supervisión reforzada en el marco de la campaña ‘Navidad Segura’, con la que busca identificar y reportar las deficiencias detectadas a la empresa concesionaria Luz del Sur, responsable del tendido eléctrico en Gamarra. El ente regulador recalcó la importancia de mantener separados los distintos tipos de cables y retirar aquellos que ya no cumplen ninguna función, para proteger tanto la infraestructura como la integridad de la población.

La saturación de cables aéreos y la falta de mantenimiento adecuado convierten a Gamarra en una zona especialmente vulnerable frente a accidentes eléctricos, una condición agravada por la alta afluencia de comerciantes y visitantes en época navideña. Autoridades instaron a tomar medidas urgentes para evitar incidentes y garantizar la seguridad de todos los que circulan por el lugar.

Persiste el incumplimiento de retiro de cables aéreos

En marzo de 2024, el gobierno peruano publicó el reglamento de la ley que dispone el retiro obligatorio de cables aéreos en desuso en todo el país. Esta medida busca mejorar la seguridad pública, prevenir accidentes y contribuir a la mejora del entorno urbano, ya que la acumulación de cables abandonados no solo representa un peligro eléctrico, sino que afecta la infraestructura y la estética de las ciudades.

Defensoría del Pueblo advirtió sobre
Defensoría del Pueblo advirtió sobre riesgos en Gamarra debido a sobrecarga de cables aéreos. (Andina)

La disposición fue ampliamente difundida y respaldada, incluso por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que hizo un llamado público para que las empresas eléctricas y de telecomunicaciones acaten la norma, retiren los cables en desuso y ordenen el tendido aéreo. Sin embargo, pese a la reglamentación y los pedidos de las autoridades, las empresas responsables no han cumplido con la obligación legal. En ciudades como Lima, la situación sigue siendo crítica: se observa gran cantidad de cables abandonados sobre avenidas y zonas comerciales, lo que mantiene latente el riesgo de incidentes eléctricos.

Las autoridades han reiterado que el incumplimiento de la ley supone una falta grave y requiere sanciones para las empresas que no ejecuten el retiro. Sin embargo, el avance es lento y las demandas de la población y de instituciones como la Defensoría continúan creciendo ante la persistencia de este problema en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

OsinergminGamarracables aéreosLuz del SurNavidad 2025peru-noticias

Más Noticias

Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli y su hija Juanita ya se comunican luego de discusión: “Ya conversan, se aman”

La modelo peruana contó detalles sobre la relación entre el conductor hija y su hija Juanita, luego que ella recibiera amenazas y culpara de ello a su padre, además de cómo enfrentan los problemas económicos y la presión mediática

Milett Figueroa revela que Marcelo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

Con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia, a inicios de noviembre se dio a conocer que ambos países retomarían sus relaciones a nivel de embajadores

Gobierno de José Jerí designa

Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad en la Calle de las pizzas en la previa de la final de la Copa Libertadores

La estrategia contempla medidas preventivas y educativas, como repartir tarjetas en portugués para informar a los visitantes sobre las normas y el monitoreo de las autoridades

Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

El famoso streamer reveló que el trofeo ya fue entregado tras la victoria del chicharrón en la final de desayunos, aunque mantiene en secreto la identidad de la persona o el local reconocido por la distinción

Ibai Llanos asegura que ya

Bus de El Anconero protagoniza violento accidente en Los Olivos: choca contra excavadora y deja al menos 10 heridos

La unidad siniestrada registra multas en el SAT por más de 8 mil soles por diferentes infracciones

Bus de El Anconero protagoniza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí designa

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

Gobernador regional de Tacna pide a José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile debido a migración irregular

JNE implementará la IA en las próximas Elecciones 2026: así se aplicará

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: las sentencias de los cuatro expresidentes peruanos condenados por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos asegura que ya

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

DEPORTES

Reimond Manco apuntó contundente motivo

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”