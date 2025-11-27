Indecopi bloquea páginas web ilegales de videojuegos y se une a la Operación 404 contra la piratería digital

Indecopi bloquea sitios web piratas y ordena por primera vez en Perú el cierre de páginas que vendían videojuegos sin autorización. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de su Dirección de Derecho de Autor, participa en la octava edición de la Operación 404, una de las intervenciones internacionales más importantes en la lucha contra la piratería digital. Esta fase se desarrolla en Brasilia (Brasil) y reúne a autoridades de diversos países con el objetivo de neutralizar servicios y plataformas que infringen derechos de autor.

Como parte de esta acción coordinada, se dispuso el bloqueo de aproximadamente 535 sitios web utilizados para vulnerar derechos de autor y derechos conexos. Las autoridades internacionales también ejecutaron medidas de detención contra presuntos responsables vinculados a estas actividades ilícitas, reforzando el alcance operativo que caracteriza a la Operación 404 desde sus primeras ediciones.

Indecopi refuerza la lucha antipiratería con el bloqueo de webs y la clausura inédita de páginas de videojuegos ilegales. (Foto: Difusión)

Primer bloqueo de páginas piratas de videojuegos

En esta edición, el Perú destacó al ordenar por primera vez el bloqueo de páginas web que ofrecían presuntamente videojuegos en formato digital sin autorización, una medida inédita para el país dentro de la Operación 404. Esta intervención marca un precedente en la protección de contenidos de la industria de software y videojuegos, uno de los sectores más afectados por la distribución ilegal en entornos digitales.

A esta acción se sumaron medidas dirigidas al bloqueo de sitios que facilitaban la explotación no autorizada de obras audiovisuales, afectando a un amplio grupo de titulares de derechos. El Indecopi informó que estas medidas buscan frenar la circulación de contenidos pirateados y generar un impacto directo en redes que lucran con productos culturales sin autorización.

Indecopi se suma a la Operación 404 y dispone el bloqueo de webs que ofrecían videojuegos de forma ilegal. (Foto composición: Infobae/Difusión)

Participación internacional

La Operación 404 congrega a países como Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú, Reino Unido y México —este último como país observador—, junto a organizaciones internacionales representativas de las industrias creativas. Entre ellas figuran la Motion Picture Association (MPA), la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la Entertainment Software Association (ESA) y la Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento, entre otras entidades globales.

La dimensión multinacional de la intervención evidencia el creciente interés por enfrentar el aumento de plataformas ilegales en la región. Las organizaciones participantes aportan información, monitoreo y soporte técnico para identificar dominios infractores y coordinar acciones disruptivas en distintos niveles de responsabilidad.

Frenar la piratería digital

Con estas acciones, el Indecopi reafirmó su compromiso de reducir la piratería digital, proteger las inversiones realizadas por los sectores creativos y contribuir a la preservación de miles de empleos vinculados a estas industrias. La entidad enfatizó que detener la circulación de contenidos ilegales es clave para fortalecer el desarrollo sostenible de las actividades culturales y tecnológicas del país.

Desde 2022, el Indecopi participa activamente en la Operación 404, liderada por la Secretaría de Operaciones Integradas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Este esfuerzo regional se ha consolidado como una de las intervenciones más relevantes en América Latina para neutralizar servicios y sistemas que vulneran derechos de propiedad intelectual en entornos digitales, fortaleciendo la cooperación internacional frente a estas amenazas.

Operación 404: Indecopi ejecuta bloqueo de sitios piratas y de páginas que vendían videojuegos sin permiso. (Foto: Difusión)

¿Qué es la operación 404?

El Operación 404 es una iniciativa internacional liderada por Brasil y respaldada por países como Argentina, Perú y el Reino Unido, cuyo propósito central es combatir la piratería digital mediante acciones coordinadas. Su labor se enfoca en localizar y bloquear sitios web y aplicaciones que distribuyen ilegalmente películas, series, música y otros contenidos protegidos por derechos de autor. El nombre de la operación hace referencia al código de error HTTP 404 —“no encontrado”—, lo que simboliza la meta de hacer que estos contenidos piratas desaparezcan del entorno digital.

Las acciones desplegadas incluyen el bloqueo de cientos de plataformas ilegales, el desmantelamiento de redes dedicadas a la distribución no autorizada de contenido y la ejecución de órdenes de registro e incautación de equipos vinculados a estas actividades. Asimismo, la operación ha intervenido aplicaciones de streaming y perfiles en redes sociales que promocionaban contenido ilícito. Este esfuerzo multilateral se sostiene en la cooperación entre organismos públicos y privados de diferentes países, con el objetivo de proteger los derechos de propiedad intelectual y salvaguardar la economía creativa afectada por la piratería.