Perú

Dayanita confirma ruptura con Miguel Rubio y responde si él la sangraba

La actriz cómica atraviesa una etapa difícil a nivel personal y profesional, mientras afronta su soltería y habla abiertamente sobre su situación emocional tras dejar “JB en ATV”.

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Dayanita terminó con su pareja.
Dayanita terminó con su pareja.

Dayanita, reconocida actriz cómica y exintegrante de “JB en ATV”, confirmó el final de su relación sentimental con Miguel Rubio durante una reciente entrevista en el programa “Esta Noche”. La humorista se encuentra atravesando una etapa complicada en el ámbito personal, marcada por dificultades económicas y emocionales.

La actriz cómica decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental y aclarar los rumores que han circulado en los últimos días. Frente a cámaras y ante la pregunta directa de la Chola Chabuca, Dayanita confirmó que su vínculo con Rubio llegó a su fin. “¿Tu relación terminó?”, cuestionó el conductor. La respuesta de la actriz fue clara: “Mi relación se puede decir que sí”. De esa manera, puso fin a la especulación y reconoció la ruptura amorosa con el joven, quien la había acompañado en momentos difíciles.

Durante la conversación, Ernesto Pimentel abordó de manera frontal algunos de los comentarios que han rondado en redes sociales y medios, particularmente aquellos que señalaban un presunto aprovechamiento económico por parte de Miguel Rubio. “¿Miguel era alguien que te ha sangrado?”, consultó.

Dayanita descartó tajantemente esa versión. “No. Ha estado conmigo en mis peores momentos, incluso desde que me alejé de la televisión y ha estado arrastrando conmigo todos los problemas que acarreo, con los ataques que me hacían”, afirmó.

La comediante subrayó que Rubio siempre estuvo presente durante los momentos más complicados de su vida y resaltó la importancia de ese apoyo incondicional. Más allá del fin del vínculo, Dayanita reconoció públicamente la valentía de Miguel al mantenerse a su lado a pesar de las críticas y exponer su relación ante la sociedad. “Él me ha presentado con su familia, estuvo conmigo de arriba a abajo, pero cada quien está (...) por su cuenta”, señaló Dayanita, dejando claro que aunque la historia de ambos llegó a su fin, guarda respeto y gratitud hacia su expareja.

Dayanita recibió el llamado de
Dayanita recibió el llamado de Jorge Benavides para entrar por primera vez a la TV.

La vez que Miguel Rubio defendió a Dayanita

Miguel Rubio, por su parte, también ha dado su versión sobre la relación y los rumores que rodean a Dayanita. A inicios de julio, en una entrevista para el programa “Al Sexto Día”, Rubio defendió a la comediante de las especulaciones sobre su vida personal y negó tajantemente que ella esté involucrada en actividades cuestionables.

No, la verdad no (me afecta). Yo la verdad me divierto mucho con todo lo que veo. Yo sé la cantidad de gente que a ella le escribe y yo sé las veces que ella respondió lo mismo. Hay veces que ha pedido 3 mil a 4 mil soles. Yo sé los mensajes que exactamente ella tiene”, sostuvo.

En ese momento, Rubio aseguró que, más allá de los mensajes y propuestas que recibe Dayanita, ella siempre ha mantenido una postura firme y ha rechazado las insinuaciones que circulan en redes sociales. En reiteradas oportunidades, el joven mostró su respaldo a la actriz y ha intentado desvirtuar aquellos comentarios que buscan dañar su imagen.

La promesa de Dayanita a
La promesa de Dayanita a su pareja tras revelar que habían peleado. IG

Temas Relacionados

Dayanitaperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘cervecero’ se encuentra invicto en el segundo certamen del año e intentará doblegar a un elenco arequipeño que será vigilado desde fuera por su nuevo técnico, Juan Reynoso. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Melgar EN

Trabajo en Lima: 0frecen 1300 puestos en Jesús María, SJL y Villa El Salvador en ferias laborales

Durante la misma semana, el MTPE también facilitará el acceso a 20 vacantes destinadas a personas con discapacidad

Trabajo en Lima: 0frecen 1300

Cusco: Turistas optan por no hospedarse en Machu Picchu Pueblo por aumento de precios en un 100 %

Los visitantes de la maravilla del mundo ahora buscan opciones más económicas de alojamiento fuera de Machu Picchu Pueblo durante la temporada alta para turistas

Cusco: Turistas optan por no

Policía Nacional de Ecuador rescata a pareja peruana secuestrada: pedían USD 100 mil

La intervención se realizó en sectores de alta peligrosidad de Guayaquil y permitió capturar a tres implicados, entre ellos un menor de edad, además de decomisar el vehículo usado para interceptar a las víctimas

Policía Nacional de Ecuador rescata

Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘rimense’, que incorporó a Luis Abram y Cristian Benavente, buscará recuperar el liderato del segundo certamen cuando se mida con el elenco ‘rojinegro’. Conoce cómo seguir la contienda

Dónde ver Sporting Cristal vs
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más cerca: buques chinos sancionados

Más cerca: buques chinos sancionados por EEUU y que usan puertos chilenos volverán a pescar frente al Mar Argentino

En el último año cerraron 16.000 kioscos en la Argentina: cuáles son los motivos

Allanaron un circo y rescataron a más de diez animales en situación de maltrato en Río Negro

Conmoción en Neuquén: un niño falleció por asfixia luego de ingerir un caramelo

“Mientras tanto ...”: la tácita referencia de Marcos Galperin a los Moyano por el uso de camiones autónomos

INFOBAE AMÉRICA
El misterioso final del filántropo

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

Tras la polémica, el Smithsonian repuso la muestra sobre el juicio político en el museo de historia de EE.UU.

Cómo el uso de la tecnología ayuda a la salud cognitiva en adultos mayores

La batalla entre millonarios y celebridades por los fósiles de dinosaurios dispara un mercado oscuro

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

TELESHOW
El conmovedor posteo de la

El conmovedor posteo de la Negra Vernaci por la muerte de su hermano Nunzio: “La complicidad de toda una vida”

Wanda Nara y L-Gante juntos con Jamaica en la noche porteña: fueron al teatro a ver a Claudia Valenzuela

La indignación de Hernán Lirio en su viaje a Mongolia durante un paseo con águilas: “Me duele en el alma”

Las primeras horas de la China Suárez sin sus hijos en Turquía con Mauro Icardi: “Prendemos velitas”

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg, el musical: “Es un juego absurdo e irreverente”