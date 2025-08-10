Dayanita confirma ruptura con Miguel Rubio y responde si él la sangraba

Dayanita terminó con su pareja.

Dayanita, reconocida actriz cómica y exintegrante de “JB en ATV”, confirmó el final de su relación sentimental con Miguel Rubio durante una reciente entrevista en el programa “Esta Noche”. La humorista se encuentra atravesando una etapa complicada en el ámbito personal, marcada por dificultades económicas y emocionales.

La actriz cómica decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental y aclarar los rumores que han circulado en los últimos días. Frente a cámaras y ante la pregunta directa de la Chola Chabuca, Dayanita confirmó que su vínculo con Rubio llegó a su fin. “¿Tu relación terminó?”, cuestionó el conductor. La respuesta de la actriz fue clara: “Mi relación se puede decir que sí”. De esa manera, puso fin a la especulación y reconoció la ruptura amorosa con el joven, quien la había acompañado en momentos difíciles.

Durante la conversación, Ernesto Pimentel abordó de manera frontal algunos de los comentarios que han rondado en redes sociales y medios, particularmente aquellos que señalaban un presunto aprovechamiento económico por parte de Miguel Rubio. “¿Miguel era alguien que te ha sangrado?”, consultó.

Dayanita descartó tajantemente esa versión. “No. Ha estado conmigo en mis peores momentos, incluso desde que me alejé de la televisión y ha estado arrastrando conmigo todos los problemas que acarreo, con los ataques que me hacían”, afirmó.

La comediante subrayó que Rubio siempre estuvo presente durante los momentos más complicados de su vida y resaltó la importancia de ese apoyo incondicional. Más allá del fin del vínculo, Dayanita reconoció públicamente la valentía de Miguel al mantenerse a su lado a pesar de las críticas y exponer su relación ante la sociedad. “Él me ha presentado con su familia, estuvo conmigo de arriba a abajo, pero cada quien está (...) por su cuenta”, señaló Dayanita, dejando claro que aunque la historia de ambos llegó a su fin, guarda respeto y gratitud hacia su expareja.

Dayanita recibió el llamado de Jorge Benavides para entrar por primera vez a la TV.

La vez que Miguel Rubio defendió a Dayanita

Miguel Rubio, por su parte, también ha dado su versión sobre la relación y los rumores que rodean a Dayanita. A inicios de julio, en una entrevista para el programa “Al Sexto Día”, Rubio defendió a la comediante de las especulaciones sobre su vida personal y negó tajantemente que ella esté involucrada en actividades cuestionables.

“No, la verdad no (me afecta). Yo la verdad me divierto mucho con todo lo que veo. Yo sé la cantidad de gente que a ella le escribe y yo sé las veces que ella respondió lo mismo. Hay veces que ha pedido 3 mil a 4 mil soles. Yo sé los mensajes que exactamente ella tiene”, sostuvo.

En ese momento, Rubio aseguró que, más allá de los mensajes y propuestas que recibe Dayanita, ella siempre ha mantenido una postura firme y ha rechazado las insinuaciones que circulan en redes sociales. En reiteradas oportunidades, el joven mostró su respaldo a la actriz y ha intentado desvirtuar aquellos comentarios que buscan dañar su imagen.

La promesa de Dayanita a su pareja tras revelar que habían peleado. IG