Betssy Chávez y Aníbal Torres reciben condenas de 11 y 6 años por el intento de golpe de Estado y rebelión

La Fiscalía investiga a los expremier Aníbal Torres y Betssy Chávez por presuntamente haber participado en el mensaje a la nación del 07 de diciembre.

El expresidente Pedro Castillo fue condenado a prisión, pero no se encuentra solo. Sus exministros, Betssy Chávez, Aníbal Torres, y Willy Huerta también recibieron sentencias condenatorias por hasta 11 años por haber sido partícipes en el intento de autogolpe de Estado que pretendía realizar el exmandatario el pasado 7 de diciembre del año 2022.

Para el tribunal supremo, el exministro Willy Huerta fue “parte del acuerdo para atentar con el orden constitucional”. Esto por haber sido llamado personalmente por Pedro Castillo para que presencie el mensaje a la Nación.

Por decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, los exministros Betssy Chávez (PCM) y Willy Huerta (Mininter), recibirán la misma condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Por su parte, Anibal Torres, quien tenía 79 años al momento de cometerse el delito, fue condenado a una pena reducida de 6 años y 8 meses de cárcel.

Además de respectivas condenas, el Poder Judicial también ordenó que Castillo, Chávez y Huerta sean inhabilitados por un plazo de dos años para el ejercicio de la función pública.

La jueza reveló los argumentos que le valieron la condena de más de 11 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo | Justicia TV

En el caso de las condenas, el tribunal también mencionó que Anibal Torres y Willy Huerta podrán acceder a la suspensión provisional de la pena en caso de que interpongan una apelación. Esto debido a que ambos involucrados han asistido a las audiencias y no presentan peligro de fuga que ponga en riesgo el proceso judicial en su contra.

Se determinó que, por concepto de daño extra-patrimonial, corresponde el pago de S/12 millones (más de 3.5 millones de dólares) como reparación civil. Este monto deberá ser cubierto de manera solidaria únicamente por Pedro Castillo Terrones, Bettsy Chávez Chino, Aníbal Torres Vásquez y Willy Huerta Oliva.

Absuelven a policías por intento de golpe de Estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema absolvió al general PNP en retiro Manuel Lozada Morales, exjefe de la Séptima Región Policial, quien había sido acusado de coautoría en el delito de rebelión por el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La resolución del juzgado determinó que Manuel Lozada no tuvo responsabilidad penal en los hechos relacionados con este caso.

Aníbal Torres y Betssy Chávez, los exministros más cercanos al expresidente Pedro Castillo, fueron condenados a penas de 6 años y 11 años de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre 2022.

Por otro lado, en el caso del policía Eder Infanzón, la Sala Penal indicó que si bien habría impedido el ingreso de congresistas, no hay evidencia de que haya actuado en contubernio con los otros acusados.

Infanzón se encuentra como reo contumaz, ya que no se presentó al inicio del juicio y Suiza, donde se encuentra, se niega a dar información sobre su situación. No obstante, el Código Procesal Penal permite que un reo contumaz pueda ser absuelto. Lo que se prohíbe es que sea condenado siendo reo contumaz.

La Sala Penal también determinó que no hay pruebas suficientes para determinar que el policía Jesús Venero Mellado haya participado en el intento de golpe de Estado, por lo que también fue absuelto.

Congresista acusa el proceso de “farsa”

Durante una entrevista con Canal N antes de que se conozca el resultado del proceso judicial contra Castillo y sus exministros, el congresista Jaime Quito, electo por el partido Perú Libre, afirmó que “todos los sectores se agruparon, se articularon, se unieron para poder sacar a Pedro Castillo de camino”, y afirmó que los motivos detrás del juicio contra el expresidente son principalmente políticos, por lo que llamó al proceso como una “farsa”.

“Es evidente que aquí hay una farsa de proceso judicial que se ha vivido en estos tres años, que prácticamente está secuestrado el único presidente elegido constitucionalmente y que la derecha no ha querido o no quiere respetar la decisión popular y no lo ha querido desde un primer momento”, manifestó Quito en conversación con el medio televisivo.