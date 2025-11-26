Corazón Serrano conquista Ecuador y anuncia gira por Chile, Bolivia y Argentina: “Completamente internacionalizado”.

El reciente paso de Corazón Serrano por Ecuador ha dejado una huella imborrable en la escena musical regional, al congregar a miles de seguidores en torno a su espectáculo ‘Acceso al Corazón 3’ y abrir el camino para una gira que los llevará próximamente a Chile, Bolivia y Argentina. La agrupación, reconocida como la Embajada de la Cumbia Peruana, ha logrado consolidar su proyección internacional gracias a una combinación de perseverancia, disciplina y un fuerte lazo familiar, según ha destacado su líder, Yrma Guerrero.

El recibimiento en tierras ecuatorianas superó cualquier expectativa previa. Desde su llegada, la banda fue recibida con entusiasmo por una multitud que se congregó en el Centro Comercial Atahualpa de Quito. Más de 3000 fanáticos aguardaron durante horas para tener la oportunidad de saludar a los integrantes, tomarse fotografías, obtener autógrafos y entregar obsequios, en una muestra de afecto que reafirma el vínculo entre el público ecuatoriano y la agrupación peruana.

El punto culminante de la visita se vivió en el Coliseo General Rumiñahui, donde más de 8000 asistentes desafiaron una intensa lluvia y formaron largas filas desde temprano para asegurar su ingreso al concierto. Durante tres horas, la energía del público se mantuvo inalterable, convirtiendo el evento en una verdadera celebración colectiva. Ni las condiciones climáticas adversas lograron disminuir el fervor de los seguidores, que demostraron una devoción inquebrantable por la banda.

Yrma Guerrero revela el secreto detrás del éxito de Corazón Serrano

En este contexto de éxito, Yrma Guerrero reflexionó sobre los pilares que han sostenido la trayectoria de Corazón Serrano durante más de 30 años. “La perseverancia, el constante trabajo y, definitivamente, la unión familiar. Somos una familia, una sola familia: los Guerrero Neira y la gran familia de Corazón Serrano. Vivimos prácticamente juntos todos los días y cada uno es un gran profesional y una gran persona”, comentó.

Y añadió: “Corazón Serrano es una familia muy grande. No puedo imaginarme fuera de los escenarios porque es parte de mi vida. Verme en otro lado, definitivamente no. Corazón Serrano es mi vida desde muy chiquita. Estaré hasta que el público lo permita; siempre estaré ahí, feliz, con mi buena energía”, afirmó la artista, subrayando el carácter colectivo y afectivo que define al grupo.

La visión de futuro también ocupa un lugar central en los planes de la agrupación. “Yo imagino a Corazón Serrano de aquí a unos años completamente internacionalizado”, expresó Yrma Guerrero, anticipando una etapa de expansión que busca consolidar la presencia de la cumbia peruana en nuevos mercados y escenarios.

El espectáculo ‘Acceso al Corazón 3’ se ha convertido en el emblema de esta nueva fase, permitiendo a Corazón Serrano fortalecer su posición como una de las agrupaciones más influyentes del Perú y de Latinoamérica. La banda continúa llevando con orgullo y dedicación la música peruana a públicos cada vez más amplios, reafirmando su identidad y su compromiso con la cultura popular.

La agenda del grupo no se detiene. Actualmente, Corazón Serrano prepara el espectáculo ‘Camino a un Sueño’, con el que celebrará sus 33 años de historia el próximo 7 de febrero. Este evento promete ser una fecha memorable para sus seguidores, marcando un nuevo capítulo en la trayectoria de una agrupación que ha sabido trascender fronteras y generaciones.

Corazón Serrano enfrenta incómoda entrevista en Ecuador y recibe apoyo de fans

La reciente visita de Corazón Serrano a Ecuador para una serie de presentaciones se vio marcada por un episodio incómodo. Durante una entrevista radial en el país vecino, el conductor del programa desvió la conversación hacia temas personales, alejados de la promoción artística que motivó su presencia.

El momento de tensión surgió cuando el entrevistador dirigió a Cielo Fernández y Ana Lucía Urbina una pregunta inesperada: “¿Qué canción cantarías estando calatita en un jacuzzi? ¿Qué canción de Corazón Serrano se te vendría a la mente?”. La reacción de las cantantes fue de desconcierto, sin lograr responder de inmediato, mientras que sus compañeras Kiara Lozano, Briela Cirilo y Susana Alvarado también evidenciaron incomodidad ante la insistencia del locutor, quien reformuló la consulta: “¿Cuál canción cantarían en la ducha? Hagan cuenta que están calatitas en un jacuzzi con su vinito”.

La difusión del video de la entrevista en redes sociales provocó una ola de apoyo hacia las artistas y críticas al tono del entrevistador. En respuesta a la controversia, Yrma Guerrero, líder histórica de la agrupación, se comunicó con el programa América Hoy para manifestar su rechazo a lo ocurrido.

Guerrero sostuvo que este tipo de preguntas no corresponde a una entrevista profesional y criticó el enfoque adoptado por el conductor: “Eso te lo podría preguntar tu pareja, no un periodista. A él que le importa qué canción puedo cantar calata en la ducha”, declaró al espacio televisivo. Además, calificó la intervención del entrevistador como “bien desatinada la pregunta, definitivamente”, y remarcó la necesidad de que se respete a las integrantes del grupo y al entorno musical en general.