Perú

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

Jean Paul Gabuteau niega relación con su ex a las cámaras de Magaly TV La Firme, pero intenta evitar que salga ampay

Guardar
El esposo de Silvia Cornejo negó una relación clandestina, pero pidió conversar “a micrófono apagado” y ofreció un trato al reportero al enterarse de que las imágenes serían emitidas de todas maneras. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de amor y desamor entre Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión de nuevas imágenes que lo muestran nuevamente con su expareja Analía Jiménez, en gestos de evidente cercanía con el empresario.

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron al músico en besos y caricias con la madre de uno de sus hijos, una escena que, una vez más, enciende las alarmas sobre el estado real de su matrimonio con la exconductora de televisión. El programa buscó a Gabuteau para obtener su versión, pero el encuentro dejó más interrogantes que respuestas.

Cuando el reportero de ATV lo interceptó para consultarle directamente si Silvia Cornejo estaba al tanto de este nuevo encuentro íntimo con su expareja, Jean Paul reaccionó inicialmente con desconcierto. En lugar de aceptar o rechazar los hechos, optó por fingir desconocimiento.

Esposo de Silvia Cornejo intenta
Esposo de Silvia Cornejo intenta negociar para que no emitan imágenes con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Intentó negar ampay

¿De qué hablas, oye?”, respondió, en un intento por evitar la conversación con el reportero de Magaly Medina. No obstante, la evidencia ya se encontraba en manos del programa y el reportero se lo hizo saber con claridad. Las imágenes estaban confirmadas y serían emitidas sin posibilidad de marcha atrás.

El músico intentó desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental oculto con Analía Jiménez, pese a que no es la primera vez que es captado con ella en situaciones comprometedoras. En anteriores ocasiones, se les ha visto juntos, incluso mientras él continuaba casado con Cornejo, lo que ha generado un historial de controversias que el tiempo no ha logrado apaciguar. Su negativa actual, nuevamente, no coincidía con lo que las cámaras habían registrado.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el reportero, manteniendo la línea directa del programa, insistió en preguntarle si su esposa sabía de lo ocurrido. Le recordó que las imágenes saldrían al aire de todas maneras, situación que pareció incomodar profundamente a Gabuteau. Fue entonces que ocurrió lo más llamativo del encuentro. Jean Paul, visiblemente ansioso por detener la difusión del material, lanzó una propuesta que sorprendió al equipo de televisión.

Esposo de Silvia Cornejo intenta
Esposo de Silvia Cornejo intenta negociar para que no emitan imágenes con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Le pidió a reportero hablar sin cámaras

¿Podemos hablar a micrófono apagado?”, fue lo primero que pidió, intentando sacar al reportero del registro audiovisual. Y posteriormente añadió: “Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista. ¿De qué vamos a conversar? No hay nada que conversar. No tengo nada que hablar con ustedes. Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista”. Su insistencia revelaba que buscaba frenar la exposición que sabía inevitable, o al menos suavizar el impacto mediático de la historia.

Sin embargo, el reportero no aceptó y mantuvo la cámara encendida, cumpliendo con la línea editorial de no negociar contenido a espaldas del público. La reacción del esposo de Silvia dejó entrever preocupación y un posible intento de minimizar el escándalo, aunque sin éxito.

Esposo de Silvia Cornejo intenta
Esposo de Silvia Cornejo intenta negociar para que no emitan imágenes con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

A pesar de su intento por manejar la situación, Jean Paul nunca llegó a dar una explicación coherente sobre lo que ocurrió aquella noche con Analía Jiménez. Tampoco aclaró si su esposa estaba al tanto de la situación ni ofreció una versión que refutara lo que las imágenes mostraban con claridad. El silencio, la evasión y la propuesta fuera de cámaras terminaron hablando más fuerte que cualquier declaración formal.

El caso abre nuevamente la discusión sobre el futuro del matrimonio entre Silvia Cornejo y Gabuteau, una relación marcada por episodios públicos de infidelidad, reconciliaciones breves, discusiones y nuevas rupturas. Aunque la exconductora no se ha pronunciado todavía sobre estas imágenes, se espera en las siguientes horas declare.

Esposo de Silvia Cornejo intenta
Esposo de Silvia Cornejo intenta negociar para que no emitan imágenes con su ex. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Silvia CornejoJean Paul GabuteauMagaly TV La FirmeATVperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Ica

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Perú: se registró un sismo

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

El mediocampista chileno contó que buscará una charla con la directiva del club ‘merengue’ por el castigo impuesto de seis fechas por el partido ante los ‘íntimos’

Rodrigo Ureña exige explicaciones a

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

El integrante de ‘La Manada’ sorprendió al pedir al ‘Depredador’ como invitado y aseguró que está listo para cantar con él en vivo

Mario Irivarren sorprende al pedir

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

El ‘Profesor’ ofreció una valoración acerca del tema que implica la continuidad del ‘Pirata’ en La Victoria. “Me imagino que de común acuerdo van a decidir”, manifestó

Pablo Bengoechea no es ajeno

Se registró un sismo de 4.3 en Ucayali, Loreto

Perú se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde acontecen el 80% de los terremotos más fuertes del mundo

Se registró un sismo de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí manifiesta estar a

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

Premier reitera que no irrumpirán en embajada de México por Betssy Chávez: “Palabras de José Jerí fueron descontextualizadas”

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

El fin del INPE: premier y ministro de Justicia dan detalles de la nueva Superintendencia de Internamiento y Resocialización

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren sorprende al pedir

Mario Irivarren sorprende al pedir a Paolo Guerrero en su show: “Vengo con la ‘9’ y cantamos ‘Declaración de Amor’”

Jefferson Farfán desmiente rivalidad con Mario Irivarren y explica su recordada llamada: “Fue un malentendido”

Dua Lipa en Lima: estas son las canciones peruanas que podría interpretar en el Estadio San Marcos

Madre de Thamara Medina llega a clínica tras accidente y modelo advierte: “El que se hace cargo de mí es mi papá”

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

DEPORTES

Rodrigo Ureña exige explicaciones a

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”