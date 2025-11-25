Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

El esposo de Silvia Cornejo negó una relación clandestina, pero pidió conversar “a micrófono apagado” y ofreció un trato al reportero al enterarse de que las imágenes serían emitidas de todas maneras. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de amor y desamor entre Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión de nuevas imágenes que lo muestran nuevamente con su expareja Analía Jiménez, en gestos de evidente cercanía con el empresario.

Las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ captaron al músico en besos y caricias con la madre de uno de sus hijos, una escena que, una vez más, enciende las alarmas sobre el estado real de su matrimonio con la exconductora de televisión. El programa buscó a Gabuteau para obtener su versión, pero el encuentro dejó más interrogantes que respuestas.

Cuando el reportero de ATV lo interceptó para consultarle directamente si Silvia Cornejo estaba al tanto de este nuevo encuentro íntimo con su expareja, Jean Paul reaccionó inicialmente con desconcierto. En lugar de aceptar o rechazar los hechos, optó por fingir desconocimiento.

Intentó negar ampay

“¿De qué hablas, oye?”, respondió, en un intento por evitar la conversación con el reportero de Magaly Medina. No obstante, la evidencia ya se encontraba en manos del programa y el reportero se lo hizo saber con claridad. Las imágenes estaban confirmadas y serían emitidas sin posibilidad de marcha atrás.

El músico intentó desmentir cualquier tipo de vínculo sentimental oculto con Analía Jiménez, pese a que no es la primera vez que es captado con ella en situaciones comprometedoras. En anteriores ocasiones, se les ha visto juntos, incluso mientras él continuaba casado con Cornejo, lo que ha generado un historial de controversias que el tiempo no ha logrado apaciguar. Su negativa actual, nuevamente, no coincidía con lo que las cámaras habían registrado.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el reportero, manteniendo la línea directa del programa, insistió en preguntarle si su esposa sabía de lo ocurrido. Le recordó que las imágenes saldrían al aire de todas maneras, situación que pareció incomodar profundamente a Gabuteau. Fue entonces que ocurrió lo más llamativo del encuentro. Jean Paul, visiblemente ansioso por detener la difusión del material, lanzó una propuesta que sorprendió al equipo de televisión.

Le pidió a reportero hablar sin cámaras

“¿Podemos hablar a micrófono apagado?”, fue lo primero que pidió, intentando sacar al reportero del registro audiovisual. Y posteriormente añadió: “Hablamos a micrófono apagado y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, me refiero a tu entrevista. ¿De qué vamos a conversar? No hay nada que conversar. No tengo nada que hablar con ustedes. Si quieres hablar, apaga tu cámara y te doy tu entrevista”. Su insistencia revelaba que buscaba frenar la exposición que sabía inevitable, o al menos suavizar el impacto mediático de la historia.

Sin embargo, el reportero no aceptó y mantuvo la cámara encendida, cumpliendo con la línea editorial de no negociar contenido a espaldas del público. La reacción del esposo de Silvia dejó entrever preocupación y un posible intento de minimizar el escándalo, aunque sin éxito.

A pesar de su intento por manejar la situación, Jean Paul nunca llegó a dar una explicación coherente sobre lo que ocurrió aquella noche con Analía Jiménez. Tampoco aclaró si su esposa estaba al tanto de la situación ni ofreció una versión que refutara lo que las imágenes mostraban con claridad. El silencio, la evasión y la propuesta fuera de cámaras terminaron hablando más fuerte que cualquier declaración formal.

El caso abre nuevamente la discusión sobre el futuro del matrimonio entre Silvia Cornejo y Gabuteau, una relación marcada por episodios públicos de infidelidad, reconciliaciones breves, discusiones y nuevas rupturas. Aunque la exconductora no se ha pronunciado todavía sobre estas imágenes, se espera en las siguientes horas declare.

