Perú

Restaurantes y artesanías tendrán 25% en Miraflores por la final de la Copa Libertadores 2025: ¿A quiénes aplica?

Hinchas procedentes de Brasil y de otros países de Sudamérica, han llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños: Palmeiras y Flamengo

La Copa Libertadores beneficiará economicamente
Foto: Andina / Andina

Los visitantes extranjeros que lleguen a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores 2025 podrán acceder a un 25% de descuentos en restaurantes y negocios de artesanía en el distrito de Miraflores. Para poder identificarse, los ciudadanos foráneos podrán presentar su cédula de extranjería, pasaporte o permiso de ingreso.

La promoción aplica a cafeterías, bares y otros establecimientos que promueven el consumo de comida peruana. Los artesanos del Boulevard de Artesanía de la av. Petit Thouars también participarán de la estrategia de la comuna. Para ver todos los locales que están involucrados se puede ingresar a este link: https://visitamiraflores.com/miraflores-vive-la-copa.

De acuerdo con la municipalidad, hinchas procedentes de Brasil y de otros países de Sudamérica, así como delegaciones deportivas y personal de prensa, ya han llegado al distrito.

¿Cuándo, donde y a qué hora será la final?

La final de la Copa Libertadores 2025, entre los equipos brasileños Palmeiras y Flamengo será este sábado 29 de noviembre, a las 16:00 horas, en el estadio Monumental, en el distrito de Ate.

Para llegar a esta instancia, Flamengo venció a Racing Club, el equipo de Gustavo Costas que venía de campeonar en la Copa Sudaméricana del 2024. Por otro lado, ‘La Academia’ se impuso contra Liga de Quito, remontando en el partido de vuelta, que había quedado 3 a 0.

Conmebol reveló contundente motivo por
Conmebol reveló contundente motivo por la que se eligió Lima para la final de Copa Libertadores 2025

Beneficio económico

Juan Emilio Roa, director comercial de la Conmebol, mencionó que este evento dejará un ingreso estimado de 70 millones de dólares para el Perú, cifra que puede ser ajustada cuando se obtengan los datos finales tras el partido. Este monto equivale aproximadamente a 257 millones 180 mil soles.

Explicó que el principal motor de este ingreso será la llegada de más de 50 mil turistas, en su mayoría hinchas brasileños de ambos equipos. Restaurantes, hoteles y comercios esperan un considerable aumento en la demanda de servicios, impulsado por la convocatoria internacional. Roa destacó que también viajarán seguidores de otros países de Sudamérica y de Europa, en especial de Inglaterra y España, interesados en presenciar la definición del torneo continental.

Miraflores estableció estrategia para atraer
Miraflores estableció estrategia para atraer el comercio, con un 25% de descuento

A pesar de la cercanía del evento, al cierre de la información difundida todavía quedaban entradas disponibles para el partido. El director de Conmebol precisó que las ventas se realizan por lotes y que si bien aún hay boletos para el público local, estas podrían agotarse en las próximas horas debido al ritmo de ventas en línea.

En cuanto al club campeón, recibirá un cheque de 24 millones de dólares, al que se suman otros ingresos extras por rendimiento y la clasificación a futuros torneos continentales. En total, el premio económico podría superar los 30 millones de dólares.

“Aparte de eso, se asegura una plaza para la Copa Libertadores del año siguiente, lo cual asegura también un millón de dólares por cada partido que juegue de local, es decir, tres millones de dólares adicionales. Luego, se juega un partido de Recopa, el ganador de la Libertadores con el ganador de la Sudamericana, eso también tiene un premio, así va sumando y estamos hablando en el orden de 40 millones de dólares”, acotó.

