Hallan en Casma una estructura 1.000 años más antigua que Chankillo que replantearía la astronomía prehispánica

Las nuevas excavaciones también revelaron conexiones entre rituales guerreros y prácticas astronómicas, evidenciadas en una vasija ceremonial en el acceso al complejo

Hallan en Casma una estructura mil años más antigua que Chankillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El descubrimiento reciente de una estructura mil años más antigua que el célebre observatorio solar de Chankillo ha generado un cambio en la comprensión de la astronomía prehispánica en el Perú. Este hallazgo, realizado por arqueólogos peruanos en el complejo arqueoastronómico del valle de Casma, en Áncash, indica que el desarrollo de conocimientos astronómicos en la zona se remonta a épocas mucho anteriores a lo que se suponía.

El arqueólogo Iván Ghezzi Solís, director de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, señaló que las excavaciones realizadas entre abril y noviembre permitieron identificar estructuras con orientación astronómica precisa y técnicas constructivas diferenciadas, en las que se emplearon piedra, barro y adobes. Ghezzi resaltó la antigüedad de estas edificaciones, subrayando: “Hay estructuras que aparentemente han tenido una función astronómica mucho más antiguas que Chankillo. Tienen una orientación astronómica y muestran técnicas constructivas distintas, con piedra, barro y adobes”. Para el investigador, este hallazgo podría modificar el entendimiento sobre el desarrollo astronómico en el Perú prehispánico.

Arqueólogos identifican complejas observaciones solares
Arqueólogos identifican complejas observaciones solares y lunares en nuevas estructuras más antiguas que Chankillo. (Foto: Agencia Andina)

Durante la exposición de los avances científicos sobre el complejo, Ghezzi explicó que el sistema de observación no solo servía para registrar los movimientos solares a través de las Trece Torres, sino que también permitía el seguimiento de fenómenos lunares. Así, la interpretación de las prácticas astronómicas revela una sofisticación mayor en la observación celeste de la antigua civilización de Casma.

Observaciones lunares y nuevos hallazgos

Uno de los descubrimientos más sobresalientes es un corredor alineado con la luna, que complementa la función solar originalmente reconocida del complejo. Ghezzi precisó que este corredor, orientado hacia el oeste y el templo fortificado, coincide con la trayectoria lunar, permitiendo entender a Chankillo como un espacio dedicado tanto a observaciones solares como lunares. “Ahora tenemos una interpretación más rica de Chankillo como un lugar de observaciones solares y lunares”, afirmó el arqueólogo.

Casma suma estructuras astronómicas inéditas
Casma suma estructuras astronómicas inéditas y abre un nuevo capítulo en el estudio del cielo prehispánico peruano. (Foto: Agencia Andina)

En la zona de acceso al observatorio solar, los investigadores hallaron una vasija ceremonial de más de un metro de altura que había sido rota de forma deliberada como parte de un ritual. Esta pieza, de base globular y decorada con motivos escalonados representativos de la arquitectura local, incluye figurinas de guerreros en actitud de combate, modeladas en arcilla. Ghezzi subrayó la integración entre astronomía y combates en la iconografía de la vasija: “Vemos una integración maravillosa: astronomía y combates. Estos personajes eran líderes que tenían conocimientos astronómicos precisos y, al mismo tiempo, eran guerreros exitosos”. Las figurinas aparecen en pares, lo que sugiere la existencia de duelos rituales.

La Unidad Ejecutora 010 Chankillo ya había adelantado en agosto el hallazgo de esta vasija escultórica fragmentada, que presenta representaciones de guerreros en combate y fue localizada en el acceso al Observatorio Solar del complejo. Se detalló que la pieza, correspondiente al estilo Patazca, se halló en un espacio ceremonial destacado, lo que le otorga un gran valor simbólico dentro de las prácticas religiosas asociadas al Sol.

Nuevos hallazgos en Casma apuntan a un desarrollo astronómico milenario. (Foto: Agencia Andina)

Significado simbólico

Los especialistas sostienen que la representación de guerreros está asociada al edificio conocido como Templo Fortificado, que funcionó como centro político, militar y ritual de las élites de Chankillo. El hallazgo confirma que los objetos rituales desempeñaban un papel más allá de lo ceremonial, ya que transmitían mensajes de identidad y autoridad. A esto se suma que estos descubrimientos refuerzan la posición de Casma como potencial destino astronómico ancestral de proyección internacional. La Unidad Ejecutora identificó doce nuevos puntos astronómicos en los valles de Casma y Nepeña, que serán postulados ante la Unesco para su reconocimiento como patrimonios mundiales.

Ghezzi anunció el objetivo de ampliar la declaratoria de Patrimonio Mundial a otros sitios vinculados al sistema astronómico de Chankillo. Se estima que el proceso de reconocimiento internacional de los doce nuevos puntos podría completarse en un periodo de cinco o seis años. Asimismo, en dos o tres años se espera la apertura al público de un primer sector de Chankillo, que contará con infraestructura turística, circuito de visitas y servicios básicos.

Chankillo. (Foto: Difusión)
Chankillo. (Foto: Difusión)

La Unidad Ejecutora 010 Chankillo continúa la restauración de las Trece Torres y el edificio del observatorio, con el fin de poner en valor un sitio de más de 2.300 años de antigüedad que sigue revelando información sobre el conocimiento astronómico, la organización social y los rituales de una de las culturas más avanzadas del antiguo Perú. Chankillo, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 2021, alberga el observatorio solar más antiguo de América y el único calendario de horizonte solar completo del mundo antiguo. El complejo incluye, además, una fortificación de 300 metros de largo, reinterpretada como Templo Fortificado.

López Aliaga genera desconcierto al

Contraloría confirma que el Ministerio

Aprueban extender el Reinfo hasta

Histórica casa hacienda San Juan

Eddie Fleischman elogió a jugador
Aprueban extender el Reinfo hasta

Karla Bacigalupo en el ‘Miss

Eddie Fleischman elogió a jugador

