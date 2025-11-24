Perú

José Jerí retrocede en eventual irrupción de embajada de México para arrestar a Betssy Chávez: aseguró que “siempre consulta” con su canciller, quien descartó la medida

Luego de brindar una entrevista donde mencionó que “no le tiembla la mano” para ejercer medidas y que “si tiene que ingresarse a la sede diplomática, lo hará”, publicó un corto mensaje donde respaldó a Hugo de Zela, quien había adelantado que “eso no ocurriría”

Guardar
José Jerí
José Jerí

Luego de generar una fuerte controversia internacional al sugerir la posibilidad de una intervención en la Embajada de México en Lima para ejecutar la orden de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el presidente de la República, José Jerí, dio marcha atrás de manera pública y respaldó la postura oficial de la Cancillería.

En una entrevista concedida a El Comercio, mandatario había declarado que “no me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, en alusión a la reciente orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial contra Chávez, asilada en la misión diplomática. Sin embargo, horas después, el mandatario recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para modular su postura.

“Gracias por la oportunidad de comunicar algunas ideas respecto al gobierno. Lo cierto es que tengo un equipo ministerial con experiencia, como por ejemplo la de Hugo de Zela, a quien siempre consulto y escucho mucho antes de cualquier acción concreta. Eso nunca cambiará”, escribió en un intento por atenuar la tensión generada por sus propias declaraciones y alinearse con la línea diplomática ya trazada por su ministro de Relaciones Exteriores.

Publicación de José Jerí tras
Publicación de José Jerí tras entrevista. | X

Este mensaje representa un retroceso tácito a la posibilidad de una acción de fuerza, pues reafirma la primacía de la consulta y la experiencia del Canciller en el manejo de un conflicto diplomático de esta envergadura, quien ya había descartado la medida en una entrevista con CNN.

Consultado por la posibilidad dicha medida, el ministro Hugo de Zela aseguró que la irrupción ni siquiera estaba siendo contemplada. “Eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, mencionó en referencia a una acción similar a la tomada por el presidente ecuatoriano Noboa en la embajada mexicana en Quito.

En otra parte de la entrevista, había mencionado que la estrategia de la Cancillería se centraba en el ámbito multilateral, específicamente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de impulsar una modificación del régimen de asilo diplomático para subsanar el procedimiento que, según el titular de RR.EE., fue vulnerado por México: “Cuando una persona pide asilo, el Gobierno que lo va a dar debe pedirle al país de origen información sobre su situación judicial. Eso no ha ocurrido en este caso”, subrayó.

El canciller Hugo de Zela
El canciller Hugo de Zela descartó irrupción de la embajada de Méxixo. | Andina

Premier también ratificó el rechazo a cualquier irrupción en la embajada de México

Cabe mencionar que el canciller no fue el único que ya había descartado la irrupción de la sede diplomática. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, mencionó que el Gobierno de Perú descarta de manera absoluta cualquier ingreso forzado a la embajada de México en Lima para detener a Betssy Chávez.

“El Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país (…) mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas, eso sí está descartado”, dijo entonces en entrevista con Canal N.

Ratificó que la negativa a considerar una intervención en la misión mexicana se mantiene invariable pese al cambio en la situación jurídica de la exministra, quien permanece en la sede diplomática. Enfatizó que cualquier salida de Chávez del país requeriría una orden expresa de la Cancillería“Si no es con un mandato expreso, avalado por la Cancillería, definitivamente no. Por mera política, por mera decisión política, no, no corresponde”, explicó.

Temas Relacionados

José JeríHugo de ZelaBetssy ChávezEmbajada de Méxicoperu-politica

Más Noticias

38 mil becas en peligro: Ejecutivo garantizó plazas, pero Ley de Presupuesto 2026 omite partidas para Beca 18, Beca Permanencia y la nueva Beca Tec

Dictamen, próximo a votarse en el Pleno, excluye la asignación de S/793 millones solicitada por Pronabec, dejando sin financiamiento las prometidas becas y sume en la incertidumbre a casi 100 mil postulantes

38 mil becas en peligro:

El sur del Perú definirá las elecciones 2026: 4,3 millones de votos y un electorado cansado de promesas sin cumplir

Con 7 departamentos que concentran más del 16% del electorado nacional, especialistas alertan que la desconfianza hacia las élites limeñas y las promesas incumplidas marcará la elección en la macrorregión sur, históricamente clave para definir la segunda vuelta

El sur del Perú definirá

Un nuevo atentado contra combi en Pamplona Alta deja dos heridos y evidencia la violencia cotidiana que afecta al transporte público

El atentado se registró de noche, en una vía transitada. Los heridos fueron trasladados en mototaxi para una atención inmediata

Un nuevo atentado contra combi

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

La estrella británica ya está en la capital peruana para su primer concierto, sorprendiendo a sus seguidores con saludos en español y una entrada digna de superestrella antes de su show en el Estadio San Marcos

Dua Lipa aterriza en Lima

José Jerí decretará estado de emergencia en las 28 provincias peruanas que limitan con Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador

El presidente de Perú aseguró que los estados de emergencia permiten a su gobierno “disponer de recursos de manera inmediata para darle tranquilidad a nuestra población”

José Jerí decretará estado de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El sur del Perú definirá

El sur del Perú definirá las elecciones 2026: 4,3 millones de votos y un electorado cansado de promesas sin cumplir

José Jerí decretará estado de emergencia en las 28 provincias peruanas que limitan con Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador

“Perú tiene un retraso de 30 años en el sistema hospitalario”: Ministro de Salud revela que “no se conoce el total de hospitales o profesionales”

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

Delia Espinoza denuncia ser una “perseguida política” del Congreso y cuestiona silencio de fiscales supremos: “Deberían salir a pronunciarse”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa aterriza en Lima

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

DEPORTES

Regatas pasó del KO a

Regatas pasó del KO a la hazaña: remontó dos sets y venció 3-2 a San Martín en un ‘tie break’ dramático

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 5 de la primera fase

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”