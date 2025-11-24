Perú

Delia Espinoza afronta nueva denuncia por presuntas faltas disciplinarias: la acusan de abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral

El recurso presentado ante la Junta Nacional de Justicia busca determinar si la suspendida fiscal suprema incurrió en infracciones éticas y legales durante su gestión. Demandante solicita su destitución

Guardar
JNJ suspendió a Espinoza por
JNJ suspendió a Espinoza por 6 meses por supuestas faltas disciplinarias. Foto: Ministerio Público

Delia Espinoza, suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, enfrenta una nueva denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas faltas muy graves. La acusación sostiene que Espinoza incurrió en abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral durante el ejercicio de sus funciones, y solicita su destitución como sanción disciplinaria.

El documento presentado por el abogado Luis Caya detalla que los hechos atribuidos ocurrieron entre agosto y noviembre de 2025. Argumenta que Espinoza protagonizó una serie de actos que califica como despóticos y contrarios al orden constitucional, afectando a organismos y funcionarios del Estado, así como a quienes se opusieron a sus decisiones.

¿Cuáles son las pruebas presentadas?

Entre los hechos que sustentan la denuncia, se citan diversas declaraciones recogidas por distintos medios nacionales:

  1. 14-08-2025: “Acta corrobora negativa de Delia Espinoza de cumplir la ley: al final designan a Patricia Benavides en Fiscalía que ocupaba Zoraida Ávalos” (Expreso)
  2. 16-09- 2025: “Espinoza dice que proceso de la JNJ en su contra es ilegal “Terminarán en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido”. (Infobae)
  3. 16-09-2025: “Espinoza dice que proceso dela JNJ en su contra es ilegal “Terminarán en la cárcel porque han cometido avocamiento indebido”. (RPP)
  4. 17-09-2025: “Abogado de Gino Ríos: Delia Espinoza “ha expresado una amenaza velada contra miembros de la JNJ”. (RPP)
  5. 19-09- 2025: ″Fiscal de la Nación brindó declaraciones sobre, la JNJ y pedido para declarar ilegal a Fuerza Popular” (LP Derecho)
  6. 19-09- 2025: ″Delia Espinoza revela como el Gobierno le pidió ser amigable". (El Búho)
  7. 24-09- 2025: ″Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez mantener a su equipo técnico y fiscal tras posibles cambios en el caso Lava Jato(Infobae)
  8. 14-10- 2025: “Delia Espinoza lanza advertencia tras confirmarse su reposición como fiscal de la Nación. “Voy a reordenar la casa(Infobae)
  9. 19-10-2025: “Delia Espinoza dice que la JNJ actúa de manera parcializada al no reponerla como fiscal de la Nación “Espero que se cumpla mañana!” (RPP)
  10. 11-11-2025: ”Delia Espinoza solicita a Tomás Gálvez que le devuelva formalmente el cargo de Fiscal de la Nación" (RPP)
  11. 12-11-2025: ”Mañana tomaré posesión de mi cargo" (La República)
Fotografía de archivo, tomada el
Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de marzo, de la suspendida fiscal general de Perú, Delia Espinoza, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Para el denunciante, estas declaraciones y actuaciones evidencian una grave incapacidad moral, abuso de poder y desprecio por el Estado de derecho, así como una afectación permanente a la institucionalidad democrática y al sistema de justicia. Según la denuncia, Espinoza habría infringido los deberes de neutralidad, ejercicio adecuado del cargo y responsabilidad, previstos en la Ley de la Carrera Fiscal y el Código de Ética de la Función Pública.

En el plano legal, la denuncia invoca los artículos 150 y 154 de la Constitución Política del Perú, que establecen la competencia de la JNJ para seleccionar, nombrar y sancionar a jueces y fiscales, incluyendo la facultad de destitución. Asimismo, se citan los artículos 47 y 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, que tipifican las faltas disciplinarias muy graves, y el artículo 7 de la Ley de Código de Ética de la Función Pública, que regula los deberes de los funcionarios públicos.

El petitorio solicita expresamente que la JNJ inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, imponga la sanción de destitución a Espinoza. El denunciante argumenta que la gravedad de los hechos amerita una investigación exhaustiva y la aplicación de la máxima sanción prevista en la normativa vigente.

Temas Relacionados

Delia EspinozaJunta Nacional de JusticiaMinisterio PúblicoJNJperu-politica

Más Noticias

“Machu Picchu está en la mira de perder la condición de patrimonio”: Cecilia Bákula alerta un riesgo inminente y exige al Estado una gestión unificada del sitio

La historiadora conversó con Infobae Perú sobre el libro Liberados y analizó la fragilidad de sitios como Machu Picchu, Caral y Kuelap, además de cuestionar la ausencia de una política cultural integrada

“Machu Picchu está en la

La infancia no se apresura: análisis de los riesgos del adelanto de matrícula escolar

Las políticas educativas deben promover entornos inclusivos que reconozcan y respeten la diversidad de ritmos en el desarrollo infantil, no mecanismos que fuercen la homogeneización

La infancia no se apresura:

Cifras de pobreza en Perú no mejoraron tras pandemia: seguimos rezagados en educación, igualdad de género y justicia, según Unicef

El informe realizado con el INEI advierte que el país podría llegar al 2030 sin cumplir metas clave: anemia infantil cercana al 44%, aprendizaje escolar en caída y cuatro de cada diez adolescentes mujeres afectadas por algún tipo de violencia

Cifras de pobreza en Perú

Ni CrossFit ni Pilates: qué tipo de ejercicio realizan las personas que tienen una vida longeva

El movimiento diario no es solo una recomendación general, sino una estrategia clave para vivir más años y con mejor calidad

Ni CrossFit ni Pilates: qué

Perú es el rey de los sándwiches en Sudamérica: cinco entran al top 25 y el país conquista los primeros lugares del ranking de Taste Atlas

La cocina peruana demuestra nuevamente su capacidad de elevar preparaciones sencillas a alta gastronomía, superando a Argentina, Venezuela, Chile y Brasil

Perú es el rey de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

CAL alerta grave amenaza judicial

CAL alerta grave amenaza judicial tras denuncia de la JNJ contra juez Torres Tasso por el caso Delia Espinoza

Ministros sustentaron ante el Congreso pedido de facultades legislativas

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reta a Carlos

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Michelle Soifer le pide a Dua Lipa que cante Bombón Asesino en su concierto en Perú: “Todo el mundo la sabe”

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

DEPORTES

Pablo Bengoechea no es ajeno

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Alexandra Llaro reapareció tras superar dura lesión y brilló en triunfo de Regatas: “Estaba ansiosa y entré bien”