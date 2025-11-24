Delia Espinoza afronta nueva denuncia por presuntas faltas disciplinarias: la acusan de abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral

JNJ suspendió a Espinoza por 6 meses por supuestas faltas disciplinarias. Foto: Ministerio Público

Delia Espinoza, suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, enfrenta una nueva denuncia disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntas faltas muy graves. La acusación sostiene que Espinoza incurrió en abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral durante el ejercicio de sus funciones, y solicita su destitución como sanción disciplinaria.

El documento presentado por el abogado Luis Caya detalla que los hechos atribuidos ocurrieron entre agosto y noviembre de 2025. Argumenta que Espinoza protagonizó una serie de actos que califica como despóticos y contrarios al orden constitucional, afectando a organismos y funcionarios del Estado, así como a quienes se opusieron a sus decisiones.

¿Cuáles son las pruebas presentadas?

Entre los hechos que sustentan la denuncia, se citan diversas declaraciones recogidas por distintos medios nacionales:

Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de marzo, de la suspendida fiscal general de Perú, Delia Espinoza, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Para el denunciante, estas declaraciones y actuaciones evidencian una grave incapacidad moral, abuso de poder y desprecio por el Estado de derecho, así como una afectación permanente a la institucionalidad democrática y al sistema de justicia. Según la denuncia, Espinoza habría infringido los deberes de neutralidad, ejercicio adecuado del cargo y responsabilidad, previstos en la Ley de la Carrera Fiscal y el Código de Ética de la Función Pública.

En el plano legal, la denuncia invoca los artículos 150 y 154 de la Constitución Política del Perú, que establecen la competencia de la JNJ para seleccionar, nombrar y sancionar a jueces y fiscales, incluyendo la facultad de destitución. Asimismo, se citan los artículos 47 y 33 de la Ley de la Carrera Fiscal, que tipifican las faltas disciplinarias muy graves, y el artículo 7 de la Ley de Código de Ética de la Función Pública, que regula los deberes de los funcionarios públicos.

El petitorio solicita expresamente que la JNJ inicie el procedimiento disciplinario correspondiente y, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, imponga la sanción de destitución a Espinoza. El denunciante argumenta que la gravedad de los hechos amerita una investigación exhaustiva y la aplicación de la máxima sanción prevista en la normativa vigente.