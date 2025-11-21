Cursos gratis de Power BI, Marketing, entre otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Estas iniciativas buscan mejorar las habilidades profesionales de los residentes de Ancón - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón, en alianza con el Instituto Peruano de Negocios, pone a disposición de la ciudadanía cursos virtuales gratuitos de empleabilidad en horario nocturno, orientados tanto a jóvenes como adultos interesados en fortalecer habilidades requeridas por el mercado laboral.

Esta convocatoria tiene previsto el inicio de clases el 24 de noviembre con un portafolio que busca responder a diferentes perfiles profesionales.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Administración y Contabilidad: Se dictará de lunes a viernes (18 h a 20 h), cinco sesiones para comprender fundamentos y técnicas de administración y control financiero.

Microsoft Power BI (Básico – Intermedio – Avanzado): Se ofrecerá de lunes a sábado (18 h a 20 h), seis sesiones orientadas a la gestión e interpretación de datos con esta herramienta digital.

Asistente de Planillas y Legislación Laboral: Se desarrollará de lunes a viernes (18 h a 20 h), cinco sesiones destinadas a abordar el manejo de nóminas y el marco normativo laboral vigente.

Asistente de Tesorería: Se realizará de lunes a viernes (18 h a 20 h), cinco sesiones enfocadas en la administración de fondos y operaciones financieras en instituciones.

Marketing y Publicidad Digital: Se impartirá de lunes a viernes (18:15 h a 20 h), cinco sesiones centradas en estrategias de promoción, gestión de contenidos y posicionamiento en plataformas digitales.

Asistente de Recursos Humanos: Se dictará de lunes a viernes (18 h a 20 h), cinco sesiones sobre procedimientos de reclutamiento, selección y gestión de personal en organizaciones.

Esta iniciativa es importante porque brinda acceso gratuito a formación técnica de calidad - Créditos: Municipalidad de Ancón.

Las inscripciones se gestionan a través de este LINK y los interesados pueden canalizar consultas o recibir asesoría directa por WhatsApp: 922 014 467 y 922 014 531. La coordinación recomienda reservar la vacante antes del inicio de las sesiones para asegurar el acceso al curso deseado.

De acuerdo con la organización, las clases cuentan con acceso libre y no exigen experiencia previa. Los participantes reciben soporte de especialistas en el área, junto con materiales digitales y la posibilidad de acceder a una certificación digital opcional con costo de S/60.

Los cursos virtuales son importantes porque permiten el acceso flexible al aprendizaje desde cualquier lugar, facilitan la actualización constante de conocimientos, fomentan la autodisciplina y autonomía del estudiante - Créditos: Freepik.

El enfoque nocturno responde a la necesidad de prsonas que estudian o trabajan durante el día, facilitando el seguimiento a distancia sin comprometer sus actividades diarias.

Entre los beneficios destacados se encuentran instructores con experiencia, materiales de estudio digitales y asistentes especializados para acompañar el proceso formativo. La oferta está dirigida a mayores de 18 años que buscan impulsar su trayectoria profesional o iniciar su inserción laboral en áreas estratégicas de alta demanda.

Esta estrategia de formación gratuita y digital busca reducir barreras de acceso a capacitación técnica y profesional, al tiempo que promueve la empleabilidad y el desarrollo de competencias relevantes tanto en el sector público como privado. La Municipalidad de Ancón invita a la comunidad a sumarse y aprovechar estos espacios creados para impulsar el desempeño laboral en un entorno competitivo.