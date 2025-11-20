Perú

Obras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez arrastran una deuda de US$82 millones: ¿quién debe realmente a los 35 proveedores?

Las firmas afectadas acusan retrasos prolongados en los desembolsos y responsabilizan al consorcio constructor, mientras LAP señala que la administración de los recursos para subcontratistas no depende de la concesionaria

Guardar
Representantes de 35 empresas protestan en el nuevo terminal del Jorge Chávez por pagos pendientes. | RPP

Un grupo de representantes de 35 empresas que participó en la construcción del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez denunció ante RPP que aún no reciben pago por los servicios que brindaron durante la obra. Los proveedores aseguran que algunas facturas superan los dos años sin cancelación y que la deuda total asciende a más de US$82 millones, situación que afecta la continuidad de sus operaciones.

Los manifestantes se concentraron en el segundo nivel del terminal para exigir una respuesta formal que les permita proyectar un cronograma de pagos. Mientras agentes policiales resguardaban la zona, el tránsito de pasajeros nacionales y extranjeros continuó con normalidad. El reclamo expuso un conflicto entre el consorcio constructor y sus subcontratistas, cuyas versiones difieren sobre la responsabilidad del atraso.

Proveedores reiteran que no reciben pagos desde hace más de dos años

Los empresarios contaron a RPP que la falta de liquidez ha puesto en riesgo a cientos de trabajadores, ya que la mayoría de las firmas financió materiales, maquinaria y mano de obra sin obtener retribución. Indicaron que las demoras han obligado a algunas compañías a endeudarse para cubrir planillas y compromisos tributarios mientras esperan una respuesta.

Proveedores denuncian una deuda superior a US$82 millones por trabajos en la obra aeroportuaria. | X: Mireya CH

Una vocera explicó que el grupo solicitó de manera insistente un calendario que señale fechas de desembolso, pero aseguró que no han recibido ninguna comunicación oficial del consorcio que ejecutó la obra. Subrayó que las empresas mantienen toda la disposición para llegar a un acuerdo, aunque necesitan una señal concreta que les permita sostener sus operaciones.

El consorcio Inti Punku y la cadena de obligaciones pendientes

Los proveedores señalaron que la deuda está vinculada a compromisos asumidos por el consorcio Inti Punku, integrado por Sacyr y Cumbra Ingeniería y Construcción. El consorcio tuvo a su cargo el diseño, la ejecución y la adquisición de equipamiento del nuevo terminal, por lo que la relación contractual con los subcontratistas depende únicamente de esta alianza empresarial.

Según los denunciantes, la falta de pago refleja un problema de gestión interna del consorcio, ya que varias empresas alertaron que no recibieron respuesta a sus solicitudes de conciliación. Sostuvieron que la situación se ha tornado crítica porque los montos impagos son elevados y comprometen la continuidad de pequeñas y medianas compañías que participaron en diversas fases del proyecto.

LAP reafirma que cumplió con el 100 % de lo pactado con el consorcio

Apertura del nuevo Aeropuerto Jorge
Apertura del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se decide mañana 13 de marzo| LAP

El vocero de Lima Airport Partners (LAP), José Antonio Hernández Oliva, indicó que la concesionaria cumplió con todas sus obligaciones contractuales y que no mantiene deuda alguna con el consorcio. Precisó que LAP abonó el total de los pagos establecidos y que la administración de los recursos para proveedores corresponde únicamente a Inti Punku.

Hernández Oliva agregó que la empresa ha sostenido reuniones con varios representantes de las compañías afectadas con el fin de recopilar información y trasladarla al consorcio responsable de los pagos. Señaló que, aunque LAP no es parte de la controversia contractual, ha buscado facilitar el diálogo para que el consorcio cumpla con lo acordado en el menor tiempo posible.

Zona resguardada por la PNP mientras el aeropuerto mantiene su actividad habitual

Durante la protesta, agentes de la Policía Nacional permanecieron en la zona para evitar alteraciones y asegurar el tránsito fluido de los turistas que circulaban por el área de taxis y salidas del terminal. La presencia policial permitió que el aeropuerto mantenga sus operaciones sin afectaciones visibles pese al reclamo de los proveedores.

Los representantes de las empresas insistieron en que su objetivo no es interrumpir el funcionamiento del terminal, sino visibilizar una situación que califican de crítica para sus negocios y trabajadores. Adelantaron que continuarán pidiendo que el consorcio emita un pronunciamiento detallado sobre los plazos de pago y que se formalice un cronograma que defina cuándo se cancelarán los montos pendientes.

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional Jorge ChávezLAPdeudaInti Punkuperu-noticias

Más Noticias

Delincuentes roban a mujer en Chiclayo y la arrastran varios metros con una mototaxi

Cámaras de seguridad registraron el ataque y la persecución que terminó con la víctima golpeada en la vía pública

Delincuentes roban a mujer en

Pasajeros del Metropolitano trepan por ventanas de bus ante colapso del servicio: “Lima, potencia mundial”

El video viral desató indignación en redes y reavivó las críticas al colapso del sistema. ATU anunció medidas mientras las 30 nuevas unidades prometidas siguen sin llegar

Pasajeros del Metropolitano trepan por

Trabajo de la Diviac no ha sido“significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, asegura funcionario peruano ante la CIDH

Luis Albújar, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, indicó que entre 2023 y el 2025, la Diviac solo investigó 12 casos de extorsión de 13 mil 705

Trabajo de la Diviac no

Publicidad de juegos de azar podría prohibirse en todas las plataformas: proyecto apunta a frenar adicciones en jóvenes

La iniciativa plantea eliminar toda forma de publicidad de casinos, tragamonedas y apuestas deportivas en medios, espacios públicos y plataformas digitales

Publicidad de juegos de azar

De La Ghetto vuelve a Lima: fecha, hora, lugar y todo sobre su tour ‘Live show 360’

El artista urbano marca su retorno a nuestro país con un show diferente e imperdible

De La Ghetto vuelve a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trabajo de la Diviac no

Trabajo de la Diviac no ha sido“significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, asegura funcionario peruano ante la CIDH

PJ rechaza pedido de Delia Espinoza para que se ejecute su reposición con ayuda de la Policía

Renovación Popular presenta censura contra Waldemar Cerrón por permitir exposición de Raúl Noblecilla en el Congreso

El sector transporte irrumpe en la escena política de cara al 2026: qué caras conocidas buscarían escaño

Congreso aprueba ley que elimina el enfoque de género y reemplaza la Educación Sexual Integral por enfoque “biológico y ético”

ENTRETENIMIENTO

De La Ghetto vuelve a

De La Ghetto vuelve a Lima: fecha, hora, lugar y todo sobre su tour ‘Live show 360’

El contundente pedido de Pamela López a Christian Cueva para que firme el divorcio: “Necesito liberarme de usted para siempre”

Farruko regresa a Lima para encender Cochinola: hora, lugar y todos los detalles de la fiesta urbana del año

Karla Bacigalupo figura entre las mejores fotografías del Miss Universo 2025

Rodrigo González llama “miserable” a Magaly Medina por culpar a Onelia Molina del accidente de su perrito

DEPORTES

Fixture de Alianza Lima en

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: calendario de partidos de las ‘blanquiazules’

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

“No nos confiamos de nadie”: Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

¿Qué técnico encaja con el perfil que busca la FPF? Diego Penny lanzó un inesperado candidato para la selección peruana