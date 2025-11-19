Premios del Miss Universo 2025: joyas, autos de lujo y la fortuna que podría recibir Karla Bacigalupo si conquista la corona en Tailandia

La joven peruana se perfila como una de las grandes candidatas para llevarse el título, con premios millonarios, apartamento en Nueva York y una agenda llena de oportunidades internacionales en la industria del espectáculo (Instagram)

El brillo del Miss Universo 2025 no solo reluce en las coronas ni en los vestidos, sino también en los premios que acompañan a la nueva soberana de la belleza mundial.

Este año, el certamen se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena de Tailandia, y la peruana Karla Bacigalupo figura entre las favoritas. Su nombre resuena en los análisis de expertos y su proyección internacional crece día a día.

Más allá del glamour, la competencia promete una recompensa de alto nivel: 250 mil dólares en efectivo, un salario mensual de 50 mil y una residencia de lujo en Nueva York, donde la nueva reina disfrutará de un año de privilegios, contratos y exposición global.

El reinado dorado

La ganadora de Miss Universo disfruta una fortuna y un estilo de vida privilegiado: 250 mil dólares, 50 mil mensuales y una residencia de lujo en Nueva York cubierta por la organización. (Instagram)

Convertirse en Miss Universo implica mucho más que llevar una corona de cristales. La ganadora recibe un premio total de 250 mil dólares, destinados a cubrir sus compromisos oficiales durante un año: viajes, actos benéficos y apariciones públicas en distintas capitales del mundo. Además, percibe un salario mensual de 50 mil dólares, una cifra que le permite mantener un estilo de vida acorde con su nueva condición de embajadora global.

Durante su reinado, la soberana vive en un apartamento de lujo en Nueva York, con todos los gastos cubiertos por la organización: alojamiento, alimentación, transporte y limpieza. El inmueble, ubicado en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, se convierte en su hogar y oficina temporal. Desde allí atiende compromisos de prensa, sesiones de fotos y reuniones con patrocinadores.

El premio incluye también asesoría integral en moda, imagen y bienestar físico. La reina tiene acceso a productos de las marcas más prestigiosas del mundo de la belleza, joyas diseñadas especialmente para cada aparición pública y un vestuario de alta costura. Además, los contratos con casas de moda, cosméticos y organizaciones benéficas multiplican sus ingresos, consolidando su figura como una de las más influyentes del año.

Karla Bacigalupo, belleza peruana que encanta

Ramiro Barrio ubicó a Karla Bacigalupo en el top cinco del Miss Universo 2025, resaltando su sonrisa y confianza como virtudes que la acercan al trono universal que anhela conquistar (Instagram)

La representante peruana Karla Bacigalupo ha logrado captar la atención del público y de los expertos en certámenes de belleza. Ramiro Barrio, uno de los missólogos más reconocidos en el circuito internacional, la incluyó en su top cinco de favoritas tras la publicación de las fotografías oficiales del certamen. “Vi esto y dije: Oh My God, un ángel. Me encanta que haya sonreído, se ve divina. Mis aplausos a Perú porque triunfó”, expresó el especialista a través de su cuenta de TikTok.

Barrio destacó la naturalidad y elegancia de Bacigalupo, además de su expresión cálida y su seguridad frente a las cámaras. En su lista de veinte favoritas, colocó a Perú junto a Tailandia, Filipinas, Costa de Marfil y Chile, ubicándola entre las candidatas con mayor proyección. Su análisis, seguido por miles de fanáticos en redes, generó entusiasmo en el público peruano que aguarda con ilusión el desarrollo del certamen.

El Miss Universo 2025 reunirá a más de 130 candidatas de todo el mundo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Será la cuarta ocasión en que ese país asiático albergue el evento. En una gala transmitida a nivel global, la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig, entregará la corona a su sucesora, que además de la gloria simbólica, recibirá los 250 mil dólares, el salario mensual y el acceso a una red internacional de patrocinadores y medios.

La ruta de la Miss Perú 2025

Karla Bacigalupo dejó atrás su vida en Estados Unidos para representar al Perú. Con apoyo financiero y preparación intensa, busca traer la segunda corona universal al país. (Instagram)

Desde su coronación como Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo experimentó una transformación profunda en su vida profesional. Administradora de profesión y actriz en formación, la reina peruana representa una nueva generación de embajadoras que combinan preparación académica, disciplina y vocación social.

La organización Miss Perú, liderada por Jessica Newton, le otorgó beneficios económicos y respaldo integral para su preparación internacional. Aunque el monto exacto del premio nacional se mantiene en reserva, Newton afirmó que “hay un premio en efectivo bastante grande, que superaría cualquier expectativa”. Además, Bacigalupo recibe una mensualidad durante su reinado, contratos de imagen y representación comercial, todo gestionado por la franquicia.

Jessica Newton, quien fue Miss Perú en 1987, conoce bien los desafíos de representar al país en el exterior. Su gestión actual busca ofrecer a las reinas un apoyo real y sostenido. “Durante un año soy su representante, y en algunos casos más de un año”, declaró. Este sistema garantiza que la reina no solo goce de una retribución económica, sino también de una red de oportunidades profesionales en la industria de la moda y el entretenimiento.

Si logra imponerse en Tailandia, Karla Bacigalupo no solo ganará 250 mil dólares y una vida de lujo en Nueva York. También se convertirá en símbolo de un renacer para el Perú en el mapa mundial de la belleza, donde cada sonrisa y cada paso reflejan el peso de la historia y la promesa de un nuevo legado.

Horarios y dónde ver la ceremonia del Miss Universo

El certamen Miss Universo 2025 tendrá como sede a Tailandia, abriendo el evento el viernes 21 de noviembre a las 8:00 horas hora local. La transmisión abarcará varias franjas horarias: en América Latina, podrá verse desde las 19:00 del jueves 20 en México, Centroamérica y parte de Sudamérica; una hora después en países como Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. El inicio será a las 21:00 en Venezuela y el Caribe, y a las 22:00 en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En Estados Unidos, la gala se transmitirá en tres horarios: 8 p.m. en la costa este, 7 p.m. en el centro y 5 p.m. en la costa oeste. Europa lo verá en la madrugada del viernes.Las señales oficiales incluyen Telemundo y Peacock TV (EE.UU.), Telemundo Internacional, el canal de YouTube de Miss Universo y señales nacionales como Imagen Televisión, Venevisión, RCN Televisión y otras.